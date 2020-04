G20-landene støtter Saudi-Arabia og Russlands historiske kuttavtale

G20 forplikter seg til å «gjøre det som trengs» for å redde oljemarkedet.

G20-landenes energiministre hadde fredag et videomøte for å diskutere situasjonen rundt den lave oljeprisen.

Videomøtet mellom energiministre i G20-landene var tidligere fredag ferdig etter 5,5 timer, og klokken 01.30 natt til lørdag kom de med en offisiell uttalelse.

Her stiller G20-landene seg bak grepene som nå gjøres for å redde et oljemarked i krise i kjølvannet av coronaviruset og priskrig.

De «forplikter seg til å gjøre det som trengs både individuelt og kollektivt» for å sikre et stabilt energimarked, fremgår det.

– Vi anerkjenner viktigheten av et internasjonalt samarbeid for å sikre motstandsdyktigheten til energisystemene.

Opec+ vil kutte ti millioner fat om dagen

Den endelige uttalelsen fra G20-landene inneholder ikke tall på hvor mye hvert land utenfor Opec eventuelt vil kutte produksjonen sin med.

Møtet fredag kveld skjedde etter at landene i oljesamarbeidet Opec+, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, natt til fredag ble enige om en historisk stor kuttavtale som innebærer en total reduksjon på 10 millioner fat per dag i to måneder. I tillegg vil de fortsette å kutte i mindre skala frem til og med april 2022.

Avtalen er imidlertid avhengig av at Mexico, som ikke har gitt tilslutning, blir med. Saudi-Arabia og Russland ønsker samtidig at oljeland utenfor kartellsamarbeidet kutter produksjonen sin med samlet 5 millioner fat per dag, ifølge Reuters.

Norge kan vurdere kutt

Olje- og energiminister Tina Bru (H) deltok på G20-møtet fredag som representant for Norge.

I en epost før møtet bekreftet Olje- og energidepartementet overfor E24 at Norge vurderer et unilateral norsk produksjonskutt, forutsatt at en bred gruppe av produsenter kommer til enighet om å kutte.

«Forutsatt at avtalen mellom OPEC+-landene blir gjennomført, vil det være grunnlag for at Norge kan vurdere et slikt unilateralt kutt. I den sammenheng er dagens møte mellom G20 ministrene også viktig», skrev departementet.

I møtet deltok land som representerer 70 prosent av verdens oljeproduksjon og 80 prosent av konsumet.

Flere eksperter har påpekt at et eventuelt samlet kutt på 15 millioner fat per dag ikke vil være nok til å balansere oljemarkedet. Oljeprisen falt på ukens siste dag med handel, torsdag, over 12 prosent fra dagstoppen.

USA vil hjelpe Mexico

USA-president Donald Trump holdt fredag kveld klokken 20.00 en pressekonferanse, der han tok opp situasjonen rundt Mexico og Opec.

– USA vil hjelpe Mexico. Vi kommer til å kutte det som mangler. Og så vil de betale oss tilbake ved en senere anledning når de er klare til å gjøre det. Vi hadde en god samtale, sa Trump.

Han påpekte at han ikke vet om dette blir akseptert av de andre oljeproduserende landene i Opec+.

Etter Mexicos energiminister Rocío Nahle angivelig forlot møtet i Opec+ natt til fredag, har spekulasjonene gått i hva landet vil gjøre for å bidra til å redusere oljeproduksjonen. Nahle tvitret selv at landet ville kutte 100.000 fat per dag, som er langt under Opecs ønske om 400.000 fat.

Trump, som nylig snakket med Mexico-president Andrés Manuel López Obrador, kommenterte at USA kan ta de resterende kuttene.

– Jeg forstår ham godt. Problemet er at du kommer til å selge oljen til 5 eller 10 dollar fatet, sa jeg til ham, svarte Trump på spørsmål fra pressen.