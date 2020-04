Equinor dropper ekstra arbeidsuke offshore

Ett av koronatiltakene hos Equinor var å øke arbeidsperioden offshore fra 14 til 21 dager. Nå går selskapet tilbake til normalen.

Equinor går nå tilbake til vanlig arbeidstidsordning 2–4, to uker på jobb og fire uker fri, for ansatte på Statfjord-feltet og andre plattformer på norsk sokkel. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 1. april 2020 10:39 , Publisert: 1. april 2020 10:26

For to uker siden ble det klart at Equinor gikk bort fra den vanlige ordningen med 14 dager på og 28 dager fri (den såkalte 2–4-ordningen) for ansatte ute på plattformene.

Nå skulle offshorearbeiderne jobbe 21 dager – og ha 21 dager fri. Endringen ble innført som et koronatiltak, med begrensning av reisevirksomhet og lettere logistikk med å frakte folk til og fra plattformene med helikopter.

– Vi gjør dette som et koronatiltak og innfører ordningen for dem som opprinnelig sto på hjemreise fra sokkelen denne uken. Dette gjelder da de som er ute nå i første omgang, så er det for tidlig å si noe om oppfølgingen etter dette, sa pressekontakt Morten Eek til Aftenbladet.

Tiltaket ble innført etter enighet med fagforeningene – og nå er partene enige om å avslutte ordningen.

Fra neste uke blir det normal rotasjon for Equinor-ansatte offshore, med to uker på og fire uker fri.

Equinor har hatt ett smittetilfelle offshore, på Martin Linge-plattformen.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at den nye arbeidstidsordningen med tre uker offshore har vært belastende, både på jobb og for hjemmesituasjonen med stengte skoler og barnehager. På plattformene har fellesrom vært stengt og heller ikke vanlige fellesaktiviteter er blitt avholdt, noe som har gjort oppholdene ekstra belastende. Også for ledere har det vært krevende å lede drift og vedlikehold. Så vi mener det er bra at vi nå går tilbake til vanlige offshoreturer på 14 dager, sier leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Sokkel i Equinor.

Pressekontakt Morten Eek i Equinor viser til at selskapet går tilbake til normal ordning etter å ha vurdert transportsituasjonen og at det er færre personer ute på plattformene etter at aktivitetsnivået er redusert.

– Derfor mener vi det skal være mulig i overskuelig framtid å håndtere 2–4-rotasjon. Vi kommer til å følge situasjonen tett og forsette med de tiltakene vi har for smittevern, sier han.

Ute på plattformene er det begrensninger på fellesaktiviteter. Også antallet passasjerer i helikoptrene er redusert fra 19 til 12.

