Steinar Våge tilbake som Norge-sjef for Conoco Phillips

Han sluttet som sjef for Conoco Phillips i Norge i 2015. Nå er Steinar Våge tilbake.

Steinar Våge er godt kjent på norsk sokkel – her på Ekofisk. Nå er han tilbake. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 1. september 2020 10:35

I 2015 sluttet Steinar Våge som Norge-sjef i ConocoPhillips etter åtte år for en sjefsjobb i selskapet i Houston.

Nå er han tilbake i Stavanger – med ansvaret for selskapets aktiviteter i Europa, Midtøsten og Afrika. Dermed var Terri King kun i Norge i åtte måneder.

Hun tok over som regiondirektør 1. desember i fjor. Da kom hun fra jobben som direktør for Storbritannia – og under hennes ledelse solgte Conoco Phillips alle sine aktiviteter på britisk sokkel.

Nå har King reist tilbake til USA for en annen direktørjobb i selskapet der.

I en melding sier Våge at selskapet har langsiktige planer for norsk sokkel.

