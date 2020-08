Konsernsjefen går av etter 12 år i Statnett

– Nå starter elektrifiseringens tiår og nye krefter bør få ta over stafettpinnen, sier avtroppende Statnett-sjef Auke Lont.

Auke Lont er født og oppvokst i Nederland, men har bodd i Norge siden 1981. Vis mer Statnett.

Publisert: Oppdatert: 28. august 2020 11:00 , Publisert: 28. august 2020 10:09

61-åringen varsler nå sin avgang, går det frem av en melding, etter 12 år på toppen av Statnett.

– Jeg har meddelt styret at jeg etter 12 år som konsernsjef i Statnett ønsker å tre tilbake. Selskapet har vært gjennom en rivende utvikling det siste tiåret, sikret kraftforsyningen og oppgradert og utvidet transmisjonsnettet for å legge til rette for omstillingen av energisystemet i Norge, sier Auke Lont i meldingen.

Styret setter nå i gang prosessen for å finne hans etterfølger.

– Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å lede Statnetts kompetente og engasjerte medarbeidere gjennom denne spennende tiden. Nå starter elektrifiseringens tiår og nye krefter bør få ta over stafettpinnen med å gjennomføre planene som vil sikre at fremtiden blir elektrisk, sier Lont.

Auke Lont Avtroppende Statnett-sjef.

Ansatt i 2009.

Utdannelse: Master i økonometri fra Vrije Universitetet i Amsterdam.

Arbeidserfaring: Administrerende direktør i ECON og i Naturkraft, samt ulike lederstillinger i Statoil.

Styreverv: Styremedlem i Bane NOR SF og Spekter. Kilde: Statnett. Vis mer vg-expand-down

Baksaas: – Vil takke

Lont vil sitte i stillingen frem til ny leder er på plass senest utgangen av januar 2021 og vil stå til selskapets disposisjon frem til sommeren 2021.

– På vegne av styret vil jeg takke Auke Lont for arbeidet som er lagt ned med å lede Statnett og utvikle det norske transmisjonsnettet siden 2009, sier styreleder Jon Fredrik Baksaas.

Behov for et digitalt løft

Statnett skriver at det fremdeles står store oppgaver foran konsernet på veien mot en elektrisk fremtid. Det skal gjennomføres investeringer for å legge til rette for ny verdiskaping og en rekke eldre anlegg skal fornyes.

Det er behov for et digitalt løft for å legge til rette for et mer komplekst kraftsystem, ifølge Statnett, som viser til selskapets amisiøse investeringsplan.

– Selskapet har under hans ledelse bidratt til en sikker kraftforsyning og skapt et fundament som det skal bygges videre på for å realisere nasjonale klimaambisjoner, og som legger til rette for utvikling av ny og verdiskapende grønn virksomhet i Norge, understreker Baksaas.

Tidligere administrerende direktør i Telenor Jon Fredrik Baksaas er styreleder i Statnett. Vis mer Cornelius Poppe / NTB scanpix

