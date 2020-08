Total stanser produksjon etter «svømmeaksjon»

Greenpeace-aktivister har svømt 500 meter til en oljeplattform for å protestere mot Danmarks olje- og gassutvinning. Total stanset produksjonen på plattformen etter at aktivistene ankom.

Fire danske aktivister i Greenpeace har svømt til plattformen Dan Bravo i Nordsjøen. Aktivistene protesterer mot olje- og gassutvinning i Danmark og krever en umiddelbar stans i alt søk etter olje og gass i landet.

Det opplyser organisasjonen i en pressemelding tirsdag.

Det er det franske oljeselskapet Total som eier plattformen. Selskapet er det største som operer i Danmark etter at det kjøpte Mærsks oljevirksomhet i 2018.

Total stanser produksjon

Total har stanset aktiviteten på plattformen etter at aktivistene kom til plattformen som et sikkerhetstiltak, opplyser selskapet ifølge Reuters.

En talsperson i det franske selskapet vil ikke si hvor mye av produksjonen som har blitt påvirket av aksjonen.

Total produserer rundt 5.500 fat oljeekvivalenter hver dag ved plattformen. Plattformen er ikke bemannet, ifølge Reuters.

Dansk politi er kjent med situasjonen, men tar ingen grep med mindre eieren av plattformen ber om det, skriver nyhetsbyrået.

Greenpeace skriver i sin pressemelding at Dan Bravo er Danmarks eldste oljeplattform, og man begynte å pumpe opp olje i 1972.

Kan bli i mange dager

Greenpeace-medlemmene svømte 500 meter fra en båt til oljeriggen fordi det ikke er lov å kjøre båt helt inn til riggen.

– Vi har fredelig okkupert Dan Bravo-oljeriggen i dag for å fortelle lederne at med mindre de er modige nok til å stanse søket etter ny olje og gass i Danmark, blir de aldri de klimalederne de påstår at de er, sier aktivisten Ida Marie i pressemeldingen.

Greenpeace opplyser at de har med nødvendig utstyr og forsyninger for å bli om bord på oljeriggen i mange dager.

STØTTER: Skuespiller Jason Momoa har gitt aktivistene en rekvisitt fra filmen Aquaman. Vis mer SIMON DAWSON / X06555

Har med Aquaman-fork

Aktivistene har med seg en «Neptun-gaffel» de har fått av skuespiller Jason Momoa, opplyser Greenpeace i en pressemelding. Den ble brukt da han spilte Aquaman i filmen med DC Comics-filmen med samme navn.

Skuespiller og aktivist Jane Fonda har strikket en lue til Greenpeace-aksjonistene.

– Fordi jeg ikke kan være med dere i egen person har jeg sendt dere denne varme luen. Jeg håper dere synes den er nyttig på den kalde, våte oljeriggen, sa Fonda i en videomelding til aktivistene.

