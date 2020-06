Milliardkontrakt fra Equinor til Technip FMC

Technip FMC skal legge rør og utføre installasjonsarbeid på tre prosjekter på norsk sokkel. Avtalen kan bli verdt 1,8 milliarder kroner.

To av kontraktene er allerede signert, på Breidablikk-prosjektet og gassimportsystemet for utvidelsen av Snorre-feltet.

I tillegg er det inngått en intensjonsavtale for Askeladd Vest.

– Vi er glad for å gi Technip FMC nye store oppdrag innen rørlegging og marine installasjonstjenester på norsk sokkel. Ved å gi tre oppdrag til samme leverandør oppnår vi effektivitetsgevinster og kostnadsbesparelser. Det vil også gjøre det mulig med en samordnet oppfølging av hele leveransen i gjennomføringsfasen. Dette vil skape verdi for alle parter, sier anskaffelsesdirektør Peggy Krantz-Underland i Equinor i en melding.

Offshorearbeidet skal etter planen utføres i perioden fra 2021 til 2023. Oppdragene omfatter fabrikasjon og legging av rørledninger, installasjon av undervannsstrukturer og kontrollkabler samt oppkobling og testing av systemer.

– I en utfordrende periode for bransjen har vi som mål å fortsette å realisere potensialet i vår prosjektportefølje på norsk sokkel. Det må skje i nært samarbeid med våre leverandører for å sørge for at vi skaper verdi og aktivitet i Norge. Dette vil bidra til å opprettholde jobber i leverandørindustrien, og videreutvikle den viktige kompetansen som bransjen har bygget opp, uttaler Krantz-Underland.

Kontraktene på både Breidablikk og Askeladd Vest er avhengig av en endelig investeringsbeslutning fra Equinor og partnerne.

