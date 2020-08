Krever oljeterminal i Finnmark: Oljeministeren presses av sine egne i nord

Olje- og energiministerens partifeller i Troms og Finnmark Høyre mobiliserer til lobbykamp. Sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og fagbevegelsen krever også de at planene for en oljeterminal på Veidnes hentes opp av skuffen.

12. august 2020

Mandag troppet en delegasjon fra Høyre i Troms og Finnmark opp på olje- og energiminister Tina Bru (H) sitt kontor.

Med seg i kofferten hadde de et klinkende klart krav om at den mye omdiskuterte oljeterminalen på Veidnes i Finnmark må bli en realitet.

– Budskapet vårt er helt klart. Vi presser på og ga igjen et klart uttrykk for forventningen vi har om at prosjektet blir realisert, sier Dan Nilsen, leder i Nordkapp Høyre til E24.

Han og stortingsrepresentant Marianne Haukland (H) fra finnmarksbenken var blant deltagerne på møtet.

Diskusjonen om oljeterminalen har pågått i årevis. Prosjektet ble droppet av Equinor og Vår Energi i desember i fjor etter at de konkluderte med at det er ulønnsomt. Den nylig vedtatte oljeskattepakken ga imidlertid nytt håp for forkjemperne.

I oljeskattepakken har nemlig et flertall på Stortinget bedt regjeringen legge frem «et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes».

En løsning må være basert på at terminalen faller inn under den nye oljeskatten eller at den får andre vilkår. Regjeringen må svare innen oktober.

– Vi hadde et godt møte og setter alltid pris på å møte våre egne og vi fikk gode innspill, sier statssekretær Tony C. Tiller (H) i Olje- og energidepartementet til E24.

– Men dette er en vanskelig problemstilling for regjeringen og vi legger ikke skjul på at det er krevende å finne gode løsninger her, fortsetter han.

Statssekretæren peker på at dette er en sak som man har jobbet lenge med og at deres oppgave nå er å svare Stortinget innen fristen.

På Stortinget har debatten rast om saken.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski anklaget Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å føre lokalbefolkningen bak lyset – en kritikk Marit Arnstad (Sp) og Hadia Tajik (Ap) avviste blankt.

– Ville vært et enormt løft

– For Nordkapp ville prosjektet vært et enormt løft, men dette vil komme hele regionen til gode, sier Dan Nilsen.

– I tillegg til Nordkapp har vi et stort og oppegående entreprenørmiljø i Alta, leverandør- og basemiljøet i Hammerfest og miljøene som også er til stede i Harstad og Tromsø, fortsetter han.

Det er imidlertid flere store utfordringer før prosjektet kan bli en realitet.

Den første er om en regelendring for Veidnes anses som ulovlig statsstøtte under EØS-reglene. Den andre er at de fire borgerlige partiene på Stortinget ikke har lovet sin støtte til terminalen ennå.

Høyre, KrF, Venstre og Frp på Stortinget skrev nemlig en merknad om «at alle sider av et slikt lovforslag må belyses, herunder bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger», før de fire partene vil ta stilling til forslaget.

Det største hinderet for prosjektet koker likevel ned til at det foreløpig er få store oljefunn i Barentshavet som kan bruke anlegget – og dermed også ta sin del av regningen.

I tillegg er det i departementet bekymring for at en regelendring for Veidnes kan gi uante konsekvenser for avgrensninger for oljeskattesystemet andre steder.

– Statsråden lovet å jobbe hardt for at terminalen blir realisert og vi har også bedt henne om å sende en notifikasjon til ESA angående statsstøtteproblematikken, sier Dan Nilsen i Nordkapp Høyre.

– Saken skal opp i Stortinget i oktober. Vi vil presse på videre fra Troms og Finnmark Høyre sin side og det er også en tverrpolitisk støtte i nord for prosjektet, fortsetter han.

Det mektige LO-forbundet Industri Energi og Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) er også blant støttespillerne.

I juli skrev E24 om en utredning Industri Energi hadde fått utarbeidet av advokatfirmaet Selmer som langt på vei avviser at Veidnes-terminalen vil bryte med EØS-reglene.

En politisk hodepine

Historien om Veidnes-prosjektet er lang, og den er preget av både håp og skuffelser.

Veidnes-terminalen var opprinnelig en del av Johan Castberg-utbyggingen i Barentshavet, noe Equinor også markerte med champagne i Finnmark i sin tid til stor lokal jubel.

Castberg-prosjektet ble imidlertid så dyrt at bremsene ble satt på i 2013. Etter et par år kom prosjektet tilbake i slanket form og ble igangsatt – men oljeterminalen var skilt ut i et eget prosjekt og Lundin hoppet etter hvert av.

Igjen står Equinor og Vår Energi, som altså droppet prosjektet.

– Det er nå tredje gang dette prosjektet er på bordet. Det var jo en fotballkamp som ble blåst av etter 90 minutter og som vi tapte. Nå er vi likevel i ekstraomgangen, men det ser ut som dette går til straffesparkkonkurranse, sier Nilsen.

– Hva tenker dere om at Equinor og Vår Energi har konkludert med at dette prosjektet ikke er lønnsomt?

– Arne Sigve Nylund (Equinors konserndirektør for norsk sokkel, journ.anm.) har jo sagt at det kan bli lønnsomt med den nye oljeskattepakken. I tillegg så handler jo dette om samfunnsøkonomi og hva man velger å legge i regnestykket, sier Nilsen og fortsetter:

– Etter corona må man se på dette med nye øyne og man må regne med hva det vil koste å ikke få gjort noe med den arbeidsledigheten vi nå ser.

Arne Sigve Nylund uttalte til E24 rett etter at oljeskattepakken var klar at selskapet ikke vil revurdere Veidnes-prosjektet før det eventuelt har kommet nye rammevilkår på plass.

– Veidnes er ikke et prosjekt som ligger under oljeskatteregimet under dagens rammebetingelser, sa Nylund.

