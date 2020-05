Bru vil ha USA-oppvask med Equinor mandag: – Det som er blitt kjent rundt dette er ikke akseptabelt

Olje- og energiminister Tina Bru mener Equinor kunne ha gjort informasjonen om tapene i USA lettere tilgjengelig, og at det som har kommet frem om Equinors forretningskultur er uakseptabelt. Mandag skal hun ta dette opp med styrelederen.

Mandag møter olje- og energiminister Tina Bru med styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor. Da vil hun ta opp selskapets forretningskultur og tapene på 200 milliarder i USA. Vis mer NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 16. mai 2020 12:29

Olje- og energiministeren har ifølge Dagens Næringsliv fremskyndet det første av sine to årlige eiermøter med Equinors styreleder Jon Erik Reinhardsen til mandag 18. mai.

Det skjer etter DNs omtale av Equinors utfordringer med å dokumentere tapene sine på rundt 200 milliarder kroner i USA etter en rekke oppkjøp i 2007 til 2011, og av at det avisen omtaler som en «løssluppen» forretningskultur.

Bru gir en forsmak på noe av det Equinors største eier vil formidle på møtet, i et skriftlig svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap).

– Jeg har merket meg at ifølge Equinor skal internkontrollen i selskapets landbaserte virksomhet i USA nå være en helt annen. Dette er noe jeg naturligvis også forventer, sier Bru.

– Det som er blitt kjent rundt dette er ikke akseptabelt, legger hun til.

Les også Equinor har tapt 200 milliarder kroner i USA

Bru opplyser at Olje- og energidepartementet ikke har vært kjent med Equinors utfordringer med å holde kontroll på virksomheten i USA.

– Omfanget av utfordringer knyttet til internkontroll og forretningskultur som er blitt offentlig kjent i det siste, har imidlertid ikke tidligere vært kjent for departementet. Det er styret og ledelsen sitt ansvar at selskapet drives med god forretningskultur og internkontroll, skriver Bru.

Les også Krever alle Equinor-tall på bordet

Dette vil hun vite

Olje- og energiministeren har listen klar for hva hun ønsker at Equinor skal orientere sin største eier om på møtet over helgen:

selskapets investeringer på land og til havs i USA

utviklingen når det gjelder lønnsomhet og tap

hvilke tiltak selskapet har iverksatt for å bedre lønnsomhet, internkontroll og forretningskultur

mer informasjon om hvordan selskapet vil rapportere kvartalsvis om USA-virksomheten fremover

Les også – Equinor bør selge utenlandsvirksomheten

Equinors USA-eventyr: Equinor gjorde inntog i USA i perioden 2007 til 2011, i formasjonene Marcellus i nordøst-USA, Bakken i Nord-Dakota og Eagle Ford i Texas. I 2007 inngikk selskapet allianse med Chesapeake Energy Corporation og kom seg inn i Marcellus, og i 2010 kjøpte det seg inn i Eagle Ford og samarbeidet med Talisman Energy Inc. I 2011 kjøpte selskapet Brigham Exploration Company og fikk tilgang til arealer i Bakken. Equinor solgte nylig Eagle Ford-virksomheten for rundt tre milliarder kroner. Selskapet har også eiendeler offshore, og har i det siste gått på tap etter tørre brønner i Mexicogulfen. – Lønnsomheten i investeringene i USA og gjennomførte nedskrivninger er tema staten som investor, analytikere og andre som følger selskapet har hatt spesiell oppmerksomhet mot de siste årene, særlig etter de første store nedskrivningene i 2014, skriver Tina Bru i sitt svar til Espen Barth Eide (Ap). Equinor har informert departementet om utviklingen, inkludert nedskrivningene og tiltak for å øke lønnsomheten i USA. – Det er blant annet informert om lav produksjonsvekst og skuffelser spesielt med hensyn til Eagle Ford, skriver Bru. Vis mer vg-expand-down

Les på E24+ (for abonnenter) Investeringsdirektør: Fellesskapet kan ha tapt 55 milliarder kroner på Equinors USA-skandale

– Kunne vært lettere tilgjengelig

Informasjonen om Equinors tap i USA på 20,4 milliarder dollar står oppgitt i en fotnote på side 288 i årsrapporten, under punktet «kontekstuell informasjon på konsernnivå». Ifølge konsernsjef Eldar Sætre har det «ikke vært noe hemmelighold».

Men selskapets største eier med 67 prosent av aksjene har et litt annet syn. Selv om summen stod i årsapporten, opplyser Bru at departementet først ble kjent med omfanget «etter medienes omtale av tapet».

– Informasjonen om det samlede tapet kunne etter departementets mening være lettere tilgjengelig, skriver Bru.

Men departementet har ifølge Bru vært kjent med at Equinor «har hatt svært store tap i USA etter 2014». Dette har også vært fortløpende rapportert i mediene. I tredje kvartal 2019 opplyste Sætre at selskapet hadde skrevet ned verdier for 84 milliarder kroner i USA.

Bru er fornøyd med at Sætre på generalforsamlingen opplyste at selskapet heretter vil rapportere om USA-virksomheten separat. Dette har vært etterlyst i mange år av både analytikere og fagforeninger i norsk oljebransje.

– Jeg registrerer med dette at Equinor legger opp til at resultater fra selskapets virksomhet i USA i større grad gjøre tilgjengelig. Jeg mener det er en riktig vei å gå, skriver Bru.

Etter opplysningene om USA har en rekke politikere krevd at Equinor begynner å rapportere detaljert fra alle land der selskapet har virksomhet, inkludert land som Angola, Brasil og Aserbajdsjan. Safe-tillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Equinor peker særlig på Brasil.

– Landet er pekt ut som et kjerneområde for selskapet. Da bør det fortelles mer om hva som skjer der, sier Teige.

Les også En varslet katastrofe

Har bedt om Arctic-rapport: Olje- og energidepartementet ba rundt nyttår Arctic Securities om å utarbeide en rapport om Equinors internasjonale virksomhet. – Arbeidet har blitt noe utsatt i forbindelse med Covid 19-pandemien, men en slik rapport vil bli utarbeidet, skriver Bru i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap). Hun viser til en lignende rapport som Arctic Securities utarbeidet for departementet i 2015. Arctic er rådgiver for departementet i eieroppfølgingen av Equinor. Rapporten skulle bidra til å styrke eieroppfølgingen av selskapet. Vis mer vg-expand-down

Les også Equinor snur etter USA-kritikk: Vil rapportere amerikansk satsing hvert kvartal

Her har Equinor tapt pengene

Equinor har slitt lenge med å tjene penger i USA, men det har vært vanskelig å vurdere hvor mye. Tina Bru gir imidlertid noe detaljer.

– Selskapet har opplyst til Olje- og energidepartementet at om lag ni milliarder dollar av ovennevnte sum ved utgangen av 2019 er knyttet til regnskapsmessige nedskrivninger av investeringene i landvirksomheten i USA og om lag fire milliarder dollar til nedskrivninger i Mexicogolfen inkludert Bahamas, skriver hun.

– Videre er om lag fire milliarder dollar knyttet til tørre brønner og signaturbonuser, tre milliarder dollar til finanskostnader og én milliard dollar til tapskontrakter. I motsatt retning trekker noen inntektselementer, legger hun til.

Bru påpeker at Equinor kjøpte virksomhet i USA i en periode da oljeprisen var høy, og forventningene var at de skulle holde seg høye.

– Da dette prisbildet snudde i 2014, ble selskapet nødt å skrive ned verdien av disse eiendelene. Slike nedskrivninger kan reverseres dersom prisbildet snur i positiv retning, skriver Bru.

Les også Fagforeningsleder spår Equinor-toppens avgang