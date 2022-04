Olje på importtoppen fra Russland: – Sitter noen som antageligvis har tjent gode penger

Hvorfor leveres det russisk olje til oljenasjonen Norge nå? Svaret kan finnes i London og Genève, der råvarehandlere sitter og trader for å tjene mest mulig penger.

FRA RUSSLAND TIL NORGE: Oljetankeren «Ust Luga» utenfor Åsgårdstrand i Oslofjorden lørdag, hvor den leverte olje fra Russland.

Norsk import fra Russland økte kraftig i verdi etter at krigen brøt ut, og olje er den gruppen av russiske varer Norge importerer mest av.

Esso Norge tok nylig imot oljeprodukter fra det russiske selskapet Novatek, som eies av den sanksjonerte oligarken Leonid Mikhelson.

Det er ikke ulovlig å importere olje fra Russland til Norge, men importen er politisk betent og det er spørsmål knyttet til hvorfor oljenasjonen Norge trenger leveranser av russisk olje nå.

Oljeeksperter peker på at store multinasjonale selskaper handler olje og petroleumsprodukter på tvers av landegrenser, der hovedmålet er å gjøre så lønnsomme handler som mulig.

Oljetrading

Sjeføkonom Torbjørn Kjus i Aker har over 20 års erfaring med analyse av oljemarkedet. Han forklarer at Norges import av olje kan komme som følge av beslutninger tatt internasjonalt.

– Det er i hovedsak diesel Norge importerer fra Russland. Circle K, Esso og Shell er de største distributørene av petroleumsprodukter i Norge. De er antagelig ikke forpliktet til å kjøpe fra Mongstad, som er Norges eneste oljeraffineri fortsatt i drift, sier Kjus.

Esso la i fjor ned Norges nest siste oljeraffineri, på Slagentangen, og gjorde det om til en drivstoffterminal. Det betyr at Equinors raffineri på Mongstad i Nord-Hordaland er det siste gjenstående anlegget for å omdanne olje til petroleumsprodukter i Norge.

De som driver med handel av olje, traderne, sitter gjerne i London eller Genève. Derfra kjøper og selger traderne olje fra de stedene i verden der de ser på det som mest lønnsomt.

– Hvis traderne ser det som mest lønnsomt å kjøpe fra et annet sted enn Mongstad, så gjør de det.

Oljehandelen kan gjøres av de store uavhengige trading-husene, der Vitol er størst innen olje, men også de store oljeprodusentene som Shell har egne tradingavdelinger.

Equinor-anlegget på Mongstad er Norges siste raffineri av olje.

Shell la seg flat

– Tar ikke traderne hensyn til risiko for omdømme som følge av handel med Russland?

– Jo, det er derfor Shell trapper ned de russiske oljekjøpene nå.

Shell fikk kraftig kritikk for kjøp av billig russisk olje i mars. Den russiske oljen ble handlet med rabatt mot olje fra andre land. Flere potensielle kjøpere holdt seg unna slik at etterspørselen falt, noe som senket den forholdsvise prisen på russisk olje.

Oljegiganten beklaget deretter og lovet å stanse praksisen.

«Vi er svært klar over at beslutningen vår i forrige uke om å kjøpe en last med russisk råolje som skal raffineres til produkter som bensin og diesel, ikke var riktig, og vi beklager, til tross for at den ble tatt med tanke på forsyningssikkerhet», skrev Shell i en pressemelding.

Det er først i det aller siste traderne har trappet ned kjøp av russisk olje. Derfor ser man ikke effekten i utenrikshandelen for mars, ifølge Kjus.

Sjeføkonom Torbjørn Kjus i Aker

– De fleste leveransene i mars ble kjøpt i februar, før krigen brøt ut.

Han mener lavere russisk oljekjøp vil vises i tallene fremover. Det kan bidra til å senke importen av russiske varer.

– En liten mygg

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets sier at Norge ikke er en stor oljeimportør fra et makroperspektiv.

– Norge som konsumentland er en liten mygg, sier Martinsen.

Han påpeker at det ikke er nasjonen Norge som importerer olje, men selskaper. Disse skal levere til konsumentene, for eksempel folk på bensinstasjoner som skal fylle drivstoff på bilene sine.

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets

– Selskapene skal sørge for at retail-nettverket har oljeproduktene de trenger. De sitter på egne tradingavdelinger som skal sørge for å optimalisere logistikken og tjene mest mulig penger.

– Det sitter noen som antageligvis har tjent gode penger på russiske oljeprodukter, sier Martinsen.

Det er vanlig at land har flyt av både råolje og oljeprodukter begge veier, altså at man både importerer og eksporterer begge deler, ifølge Martinsen.

– Det blir suboptimalt hvis alle skal være selvforsynt med alle produkter til enhver tid. Det er mye mer effektivt at man bytter ut ifra sesongbehov og hvordan trendene utvikler seg.

– Skjer under bordet

Sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, peker på at Norge produserer mye olje, men har få raffinerier.

– Alle vet at vi er en stor oljeeksportør, men hvis du kommer til en bensinstasjon og alt du får ut er råolje, blir du nok litt misfornøyd, sier Schieldrop.

Europa er en stor importør av oljeprodukter fra Russland, påpeker Schieldrop.

– Omdømmerisiko er grunnen til at få vil kjøpe russisk olje med sitt navn på papiret. Omsetningen av russisk olje skjer nå under bordet, og ikke i det åpne markedet lenger. Derfor er det vanskelig å se hvem som kjøper, sier Schieldrop.

