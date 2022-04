Aker BP nær doblet omsetningen

Aker BP omsatte olje og gass for over to milliarder dollar i første kvartal, ifølge en oppdatering. Det er nesten en dobling fra samme kvartal i fjor.

Kjell Inge Røkke er en sentral eier i Aker BP.

Publisert: Oppdatert i dag 10:44

Aker BP omsatte olje og gass for om lag 2,2 milliarder dollar i første kvartal, viser tallene i en oppdatering fra selskapet.

Det er nesten en dobling av omsetningen på 1,13 milliarder dollar i samme kvartal året før.

Selskapet oppgir at salget i første kvartal ble på 216.200 fat per dag, fordelt på 171.100 fat per dag i form av olje og 45.000 fat oljeekvivalenter per dag i form av gass.

Selve produksjonen var på 208.200 fat per dag i første kvartal, ifølge selskapet.

Aker BP oppgir at det i snitt oppnådde en pris på 100,9 dollar fatet for oljen det solgte, og en pris som tilsvarer 171 dollar fatet for gassen selskapet solgte i første kvartal.

Selve kvartalsresultatet legges frem 28. april.

Les også Første kvartal 2021: Aker BP leverer solid resultatvekst

Økte produksjonskostnader

Selskapet oppgir produksjonskostnadene sine til 220 millioner dollar i første kvartal, opp fra 176 millioner dollar i samme kvartal året før og rundt 200 millioner dollar i fjerde kvartal.

Økningen fra forrige kvartal skyldes blant annet at salget var høyere, i tillegg til høyere kraftkostnader, miljøavgifter og mer brønnintervensjon, oppgir Aker BP.

Aker BP driver bare felt på norsk sokkel, og selskapets inntekter gir derfor en viss pekepinn på hvordan olje- og gassprisene slår ut for inntektene på norsk sokkel. Økte inntekter kommer staten til gode, både gjennom at petroleumsbransjen betaler høye skatter, og gjennom at staten selv er en stor medeier i mange felt.

I fjor var Norges olje- og gassinntekter skyhøye. Eksportinntektene på gass endte på 475 milliarder kroner, mens eksportinntektene på olje ble på drøye 350 milliarder kroner.

Les også Fjerde kvartal 2021: Aker BP med rekordresultat

Bokfører gevinst på Cognite-salg

Aker BP melder også at det vil bokføre en fortjeneste på rundt 100 millioner dollar fra salget av en eierandel i teknologiselskapet Cognite til Saudi Aramco i første kvartal.

Cognite meldte nylig at grunnlegger John Markus Leirvik går av som konsernsjef, men fortsetter i ledelsen. Girish Rishi blir ny konsernsjef.

Aker BP vil også melde om andre inntekter på rundt 40 millioner dollar i første kvartal, hovedsakelig drevet av urealiserte gevinster på råvarederivater.

Les også Saudi Aramco kjøper Aker BPs andel i teknologiselskapet Cognite

Les også Tror ikke omstilling gir ulønnsomme felt: – Henger ikke med i logikken