Slik blir regjeringens energikommisjon

Vinterens prissjokk på strøm har skapt frustrasjon. Både ordførere, industri, kraftbransje og forbrukere er representert i energikommisjonen som skal vurdere kraftpolitikken frem mot 2030 og 2050.

Tidligere i år hilste olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på fagforeningsfolk fra Industriaksjonen i forbindelse med en markering mot dyr strøm i Oslo. Vis mer

Kommisjonen skal levere sin rapport den 15. desember, og medlemmene ble presentert på en pressekonferanse fredag.

Energikommisjonen skal ledes av Lars Sørgard, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han var konkurransedirektør til slutten av januar 2022.

Energikommisjonen skal vurdere dilemmaer i kraftpolitikken frem mot 2030 og 2050. Men regjeringen kan ikke vente på det, og vil nå også ha en gjennomgang av vinterens prissjokk og risikoen for at det kan skje igjen.

— Selv om regjeringen har understreket at vi vil stille opp om de høye kraftprisene vedvarer er det viktig at vi ser på hvordan vi kan redusere sårbarheten for ekstraordinært høye kraftpriser, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) ifølge en melding.

Blant medlemmene i energikommisjonen er NBBL-sjef Bård Folke Fredriksen, som representerer forbrukerne, LO-sekretær Are Tomasgard som representerer arbeidstakerne og NHO-visepresident Anniken Hauglie fra arbeidsgiverne.

– Vi er veldig glade for at regjeringen også tenker på at forbrukerne skal være representert, og at energisparing er en del av mandatet til energikommisjonen. Det er bra for dem som bygger, oppgraderer og eier boliger, sier Bård Folke Fredriksen til E24.

– Dette er et riktig tidspunkt for å sette ned et bredt sammensatt utvalg som kan forankre forslagene og konklusjonene som kommer, legger han til.

Kommisjonen skal se på hvor mye energieffektivisering som kan gjøres i ulike sektorer, og om det trengs bedre eller nye virkemidler. Hva kommisjonen ellers skal finne ut av kan du lese i mandatet.

Naturvern, industri og eksperter

På forhånd har flere partier sagt til E24 at både strømkundene, industrien og naturvernere bør få være representert i Energikommisjonen.

Naturvernet er representert ved Silje Ask Lundberg, rådgiver for Oil Change International og tidligere leder i Naturvernforbundet og Natur og Ungdom

Fagmiljøet og kraftbransjen er representert ved Thema Consulting-partner Berit Tennbakk, konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva og direktør Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi

Kommunene er representert ved ordførerne i Voss og Birkenes

Industrien er representert ved ledere fra Boliden Odda, Mo Industripark og Herøya Industripark

Også advokat og tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet Liv Monica Stubholt og tidligere Norfund-sjef og samfunnsøkonom Kjell Roland er med i kommisjonen

– Bred kunnskap

– Dette er mennesker med en bred kunnskap og erfaring, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på pressekonferansen.

– Vi har fått en godt sammensatt gjeng. Kommisjonen skal levere sin rapport til Olje- og energidepartementet innen 15. desember, sier hun.

Kommisjonsleder Lars Sørgard ser ifølge en melding frem til arbeidet.

– Vi skal analysere problemstillinger som er svært viktige for Norge. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppdraget sammen en kommisjon som består av medlemmer med stor kunnskap på dette området, sier Sørgard.

NHH-professor Lars Sørgard gikk av som direktør for Konkurransetilsynet i januar. Nå skal han lede Energikommisjonen som skal finne ut hvordan Norge kan . Vis mer

– Trenger mer kraft

Ifølge regjeringen skal energikommisjonen kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft som et konkurransefortrinn for norsk industri.

– Norge trenger mer kraft, sier Persen.

– Det gikk vi til valg på. Vårt prosjekt handler om å skape nye, grønne arbeidsplasser, sier hun.

Energikommisjonen presenteres etter et kraftig strømprissjokk gjennom vinteren. Sørnorske strømpriser har steget til nivåer man aldri tidligere har sett. Mange har fått flere tusen kroner i økte strømutgifter per måned, og mange bedrifter melder om en strømsmell.

Regjeringen har i vinter stilt opp med rundt ni milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. I tillegg er elavgiften kuttet med rundt tre milliarder og bostøtten økt med over én milliard.

Fem sentrale punkter

Persen sier at kommisjonen skal konsentrere seg om fem punkter:

Hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i stor endring, med kraftig omstilling i Europa som kan påvirke også det norske systemet

Ulike perspektiver på utviklingen i kraftforbruket, med økt elektrifisering og mange aktører som ønsker kraft til ny industri

Hva som er potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraft, som solkraft, vannkraft og vindkraft, på en sosialt akseptabel måte

Forsyningssikkerheten i Norge, som har store ressurser i regulerbar vannkraft. Men kraftsystemet står overfor mange utfordringer. Det skal ikke bygges flere utenlandskabler i denne perioden, men kommisjonen skal se hvordan disse påvirker systemet

Kommisjonen skal se på interesseforskjellene i kraftsystemet, og hvem som tjener og taper på ulike tiltak

Disse skal sitte i energikommisjonen

Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Sverre Gotaas fra Herøya Industripark

LO-sekretær Are Tomasgard

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO

Gyro Heia, ordfører i Birkenes

Øistein Andresen i Eidsiva Energi

Silje Ask Lundberg, som frem til i fjor var leder i Naturvernforbundet

Hans Erik Ringkjøb, ordfører på Voss

Samfunnsøkonom og tidligere Norfund-sjef Kjell Roland

Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi

Helene Seim fra Boliden i Odda

Liv Monica Stubholt, jurist og tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet for Senterpartiet

Berit Tennbakk, samfunnsøkonom og partner i Thema Consulting

Arve Ulriksen fra Mo Industripark Vis mer

Fallende overskudd gir bekymringer

Regjeringen kom med løftet om en energikommisjon allerede i Hurdalsplattformen, der Sp og Ap lovet kraftfulle tiltak for billig strøm.

De neste årene er Norges strømforbruk ventet å øke mer enn tilbudet. Regjeringen ønsket en kommisjon som skulle «foreslå økt energiproduksjon» for å sikre kraftoverskudd.

Norges kraftoverskudd i et normalår kan falle fra 15 terawattimer (TWh) i 2021 til bare tre TWh i 2026, sa Statnett nylig. I så fall vil ikke Norge ha nok kraft i et tørrår, og vil måtte stole på import fra nabolandene.

For å sikre billig strøm på 2020-tallet står Norge overfor noen valg:

enten bygge ut mer kraft og nett , noe som er omstridt

eller droppe klimatiltak som Norge har forpliktet seg til, og begrense nye industrietableringer som skal sikre eksportinntekter og arbeidsplasser

Kan vare til 2024

Strømprissjokket i Norge skyldes gassmangel i Europa, og de høye prisene kan potensielt vare helt til 2024, sa NVE-sjef Kjetil Lund til E24 i forrige uke.

Det er dårlig nytt for folk med dårlig råd, men også for små og mellomstore selskaper som bakerier. Mens regjeringen har lovet strømstøtte til landbruket, frivillige organisasjoner og idretten, får ikke vanlige bedrifter noe.

– Bare i desember betalte vi en strømregning på 284.000 kroner, mot 72.000 kroner samme måned året før, sa Kjetil Hodne i bakeriselskapet Geheb Conditori til E24 denne uken.

– Jeg syns det er en skam at vi ikke får noen støtte, sa han.

Regjeringen satser på kraft

Regjeringen er svært opptatt av å bygge ut nye industriarbeidsplasser, og har lovet å mer enn halvere Norges utslipp om åtte år. Deres foretrukne oppskrift er å bygge ut mye mer kraft.

Allerede før valget i fjor sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at Norge trenger mer kraft. Han påpekte at Norge vil ha kraftoverskudd i noen år til, men så vil det være behov for mer kraft for å skape nye jobber og nå klimamålene.

– Det må vi begynne med nå, sa Støre til E24 i august.

I Hurdalsplattformen nevnes vannkraft, men også vindkraft på land på steder hvor det er aksept for det. Vindkraften er imidlertid satt på vent, og nye prosjekter krever mange års saksbehandling.

Denne uken sa regjeringen at den vil bygge ut havvind sør i Nordsjøen og sende den til Norge, noe som kan kreve subsidier. Dette vil imidlertid ikke hjelpe Norge før rundt 2030.

Mange forslag etter strømsjokket: Etter vinterens strømkrise har det kommet mange forslag til hvordan strømprisene kan dempes: bremse strømeksporten, noe som kan være i strid med EØS-avtalen, og trolig krever endringer av inngåtte avtaler med nabolandene

bygge ut mer kraft, men vindkraft på land og vannkraft kan være omstridt, og havvind og kjernekraft er dyrt og kan ikke bygges ut før om mange år. Solceller kan bidra, og der har Enova nå økt makstilskuddet

energieffektivisere mer, men det kan kreve statlige subsidier da ikke alle har råd til å isolere huset og installere varmepumpe. Enova tilbyr inntil 10.000 kroner i støtte til smart strømstyring

droppe elektrifiseringen av sokkelen, noe som ifølge regjeringen og oljebransjen vil bety at Norge ikke når sine ambisiøse klimamål

makspris på strøm, men det kan ifølge regjeringen ha utilsiktede konsekvenser, og potensielt skade forsyningssikkerheten

