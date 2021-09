Økte maksprisen på strøm etter «ekstremsituasjon»: – Null verdt hvis taket kan løftes

Hafslund Strøm har økt taket på sin maksprisgaranti fra 99 øre kilowattimen til 1,56 kroner etter en «ekstremsituasjon». – Null verdt hvis taket kan løftes når prisene stiger, sier rådgiver i Forbrukerrådet.

Strømprisene har steget mye i år. Dette er dammen Skjerkevatn i Åseral fra et tidligere år. Vis mer

«Har du husket å beskytte deg mot dyr strøm i vinter?» spør Hafslund Strøm på sine nettsider, i en reklame for selskapets maksprisavtale.

Men observante strømkunder vil ha fått med seg at selskapets makspris har økt betraktelig gjennom 2021, i takt med at strømprisene har steget.

Pristaket lå tidligere i år på 59,90 øre per kilowattime, men ble satt opp til 99,90 øre fra 1. juni. Fra 1. september satte Hafslund Strøm opp maksprisen nok en gang, til 1,56 kroner kilowattimen.

– Vi står dessverre nå i en ekstremsituasjon hvor strømprisene både her hjemme og ute i Europa er fryktelig uforutsigbare, noe som også gjenspeiler seg i pristaket denne perioden, skriver informasjonsansvarlig Tobias Gausemel Backe i Hafslund Strøm i en e-post til E24.

I sommer og høst har strømprisene i Sør-Norge klatret til nye nivåer. Så langt i september har prisen i snitt ligget på 1,09 kroner kilowattimen, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool. Snittprisen har steget betraktelig gjennom året, og lå på 75 øre kilowattimen i august.

Så langt har prisgarantien bare blitt utløst i én enkelttime i september. Mellom klokken åtte og ni den 6. september var strømprisen i Sør-Norge på 1,59 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Vis mer

– En ekstremsituasjon

Hafslund Strøm har ikke noe med det kommunalt eide energiselskapet Hafslund E-Co å gjøre. Hafslund Strøm ble kjøpt av finske Fortum i 2017, men drives fremdeles under Hafslund-navnet.

I februar var snittprisen godt over Hafslunds tak på 59,9 øre på noen enkeltdager. I august var prisen oppe i over en krone kilowattimen i noen enkelttimer, og dermed ble maksprisen på 99,9 øre overskredet.

Hafslund Strøm økte sin maksprisgaranti til 1,56 kroner kilowattimen i september.

– Vi forsøker til enhver tid å sikre det best mulige pristaket for kundene våre, samtidig henger hva taket er tett sammen med hvordan strømmarkedet er generelt, skriver Backe.

– Da pristaket ble satt til 99,90 øre i sommer var det få som trodde at det kom til å slå inn, men det gjorde det i august. Det samme skjedde også da pristaket var 59,90 øre i første kvartal i år, skriver han.

– Null verdt

Dine Penger påpekte i 2019 at det er svært sjelden at strømprisen er så høy at Hafslund Strøms maksprisgaranti slår inn.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet er kritisk til denne typen avtaler.

– Prisforsikring er null verdt hvis taket kan løftes når prisene stiger. Sånn sett lever jo avtalen opp til navnet sitt, da du er garantert å betale maks pris for strømmen, skriver Iversen i en epost til E24.

Hafslund Strøms avtale «Maksprisgaranti» koster 39 kroner i måneden, og i tillegg betaler kundene to øre per kilowattime i påslag. Forbrukerrådet mener slike tjenester sjelden er verdt det man betaler.

– Dessverre er dette bare nok et eksempel på hvordan Hafslund og andre strømsalgselskaper tjener penger på å dytte meningsløse tilleggstjenester på kundene sine, skriver Iversen.

Strømprisen har bare oversteget 1,56 kroner kilowattimen i 18 enkelttimer så langt i år. I årets dyreste enkelttime 12. februar kostet strømmen 2,57 kroner kilowattimen.

– Garantert mye å spare

Backe i Hafslund Strøm påpeker at en maksprisgaranti må ses på som en forsikring for dem som ønsker forutsigbarhet og trygghet.

– Man tegner for eksempel ikke en reiseforsikring med håp om å måtte bruke den, men for å minimere konsekvensene dersom noe skjer, skriver han.

Forbrukerrådet anbefaler strømkunder å sjekke fakturaen sin og se om de betaler for strømforsikring, strømtak eller grønn strøm-garanti, og be om at disse blir avsluttet.

– Sjekk gjerne også strømavtalen din opp mot avtalene som topper strømpris.no. Her er det også garantert mye å spare for mange, skriver Iversen.