Vil dele ut moms og Statkraft-utbytte til folket: – Staten opptrer som råkapitalist

Rødt mener økte statlige momsinntekter på strøm og økt utbytte fra Statkraft må deles ut til folket for å kompensere for dyr strøm. – Det må være en sum som monner, sier Sofie Marhaug (R).

Andre nestleder Sofie Marhaug (R) i Stortingets energi- og miljøkomité. Vis mer

Torsdag vil partiet Rødt fremme et forslag i Stortinget om å sende videre økte statlige inntekter knyttet til høye strømpriser videre til befolkningen.

– Vi mener at økte momsinntekter og økt utbytte fra Statkraft skal gå rett ut til folket for å kompensere for de høye strømregningene, sier andre nestleder Sofie Marhaug (R) i Stortingets energi- og miljøkomité til E24.

Partiet ønsker også å omfordele penger til strakstiltak for energieffektivisering, det vil si tiltak som kan bidra til mer effektivt strømforbruk i husholdningene.

Merverdiavgiften (ofte kalt moms) er på 25 prosent og kommer på toppen av strømpris, nettleie og elavgift. Men Rødt spesifiserer ikke hvor mye penger strømkundene bør få.

– Vi har ikke formulert noen nøyaktig sum, det avhenger av hvor store inntektene er. Men det må være en sum som monner, sier Marhaug.

Støre-regjeringen venter 2,3 milliarder kroner ekstra i utbytte fra Statkraft neste år på grunn av høye strøminntekter. Det tilsvarer om lag 450 kroner per innbygger, og dette vil Rødt også gi videre.

– Hvis du plusser på deler av momsen i tillegg, så vil det jo monne. Det som er viktig er at dette skjer nå, for det er nå folk skal betale strømregningene. Eller så kan inkassobransjen få mye å gjøre, sier Marhaug.

– Råkapitalist

Rødt-representanten peker på at staten tjener mye på høye energipriser. I 2019 fikk det offentlige totalt inn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte fra kraftbransjen, ifølge tall Energi Norge tidligere har gitt til E24. Av dette gikk over 50 milliarder til staten.

Også høye gasspriser fører til store inntekter for staten. I oktober satte Norge nok en eksportrekord, drevet av gasseksport for rekordsummen 72 milliarder kroner, ifølge SSB. Staten skattlegger olje- og gassbransjens inntekter med nær 80 prosent.

– Jeg syns det er provoserende at staten får enorme inntekter på grunn av høye priser på strøm og gass, og så forventer man at folk bare finner seg i det. Den norske staten opptrer som en råkapitalist uten særlig mye omsorg eller hensyn til sosial rettferdig politikk her hjemme, sier Marhaug.

– Ser nå på tiltak

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) tar ikke stilling til de ulike forslagene for å dempe effekten av dyr strøm, men sier at hun jobber med mulige tiltak.

– Jeg er bekymret for at det vil være familier der ute som ikke er i stand til å betale strømregningen, eller som er nødt til å kutte andre nødvendige utgifter på grunn av de høye strømprisene. Derfor har vi satt i gang et arbeid for å se på hvilke muligheter som finnes for å lette på situasjonen, skriver Persen i en epost til E24.

– Regjeringen ser nå på tiltak som treffer godt og som raskt kan la seg gjennomføre. Det er mange som nå kommer med konkrete forslag til hvordan dette kan løses. Jeg er åpen for å vurdere alt som kan løse denne situasjonen, men vil ikke ta stilling til disse forslagene her og nå, skriver Persen.

Så langt har Støre-regjeringens tiltak mot høye strømpriser bestått av økt bostøtte til om lag 66.000 husholdninger, og et kutt i elavgiften på rundt åtte øre kilowattimen i månedene januar, februar og mars og 1,5 øre resten av året.

Strømprisen i Sør-Norge torsdag blir på 1,89 kroner kilowattimen. Det betyr at en kunde må betale omtrent 2,89 kroner kilowattimen med nettleie (Elvia) og avgifter. I november kostet strømmen i snitt 1,06 kroner kilowattimen, eller 1,86 kroner med nettleie og avgifter. Eventuelle påslag til strømselskapet kommer i tillegg.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) talte på Equinors høstkonferanse tidligere denne uken. Vis mer

– En hypotese

Finansdepartementet mener imidlertid at økt merverdiavgift på strøm ikke endrer noe på statens samlede inntekter på merverdiavgift. Årsaken er at hvis folk må bruke mye penger på strøm, så vil de bruke mindre penger på andre ting, og da bortfaller momsinntekter til staten.

Dette kom frem i et skriftlig svar fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum nylig.

– Finansdepartementet mener at momsinntektene ikke endres noe særlig av høye strømpriser?

– Det er et større regnskap som vi ikke sitter på. Det er en antagelse og en hypotese fra Finansdepartementet, sier Marhaug.

– Selv om nordmenn skulle bruke mindre penger på andre ting og mer på strøm, vil det kunne gå an å kreve at deler av den økte momsen på strøm skal gå tilbake til befolkningen. Det å føre tilbake penger til folk vil også kunne føre til at de kjøper flere varer, som igjen gir momsinntekter til staten, sier hun.