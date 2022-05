Aibel inn i tett og langvarig forhold med Equinor

En tillitserklæring, sier Aibel-sjefen om avtalen han akkurat har inngått med Equinor.

Konsernsjef Mads Andersen i Aibel og anskaffelsesdirektør Mette Ottøy i Equinor har inngått et langvarig samarbeid.

Ikke bare julaften. Bursdag også. Og 17. mai!

Slik beskriver Aibel-sjef Mads Andersen avtalen han akkurat har skrevet under med Equinor.

Avtalen knytter de to selskapene tett sammen og varer i ti år – og er den første av sitt slag Equinor noen gang har inngått.

For Aibel-sjefen er den ferske Equinor-avtalen også en gladmelding for de ansatte i leverandørselskapet. Nå må de ikke tenke bemanning til neste prosjekt, men kan ha en mer langsiktig bemanning.

– Avtalen gir oss forutsigbarhet og gjøre at aktiviteten svinger mindre. Dermed kan vi også utvikle kompetansen i selskapet mer langsiktig. Langsiktighet er ikke noe leverandørbransjen har vært vant med, sier Andersen til Aftenbladet.

– Vil få betydelig arbeid av oss

Så hva betyr den nye samarbeidsavtalen mer konkret?

Verken konsernsjef Andersen i Aibel eller anskaffelsesdirektør Mette Ottøy i Equinor vil tallfeste samarbeidet. Men avtalen skal gi Aibel «vesentlig arbeidsmengde i årene fremover, både innen olje og gass og inn mot energiomstillingen».

– Vi er allerede Aibels viktigste kunde. Med denne avtalen signaliserer vi tydelig et ønske om et tett samarbeid de neste ti årene, og at Aibel skal få betydelig arbeid fra oss. Samtidig som vi er opptatt av å ha mange leverandører, betyr relasjoner over tid mye, sier Ottøy.

Så Aibel har lenge vært en sentral samarbeidspartner for Equinor. Selskapet, med blant annet hovedkontor på Forus og verft i Haugesund, sitter for eksempel på de fleste kontraktene for å få enda mer olje og gass ut av gamle felt (såkalt modne) på norsk sokkel.

Aibel er også Equinors største leverandør av vedlikehold og modifikasjoner på plattformer og landanlegg.

Leverandørselskapet er også aktive innen nye utbygginger, og har hatt vært sentral i utbyggingen av Equinors gigantfelt Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Også innen havvind er Aibel en sentral kunde for Equinor, med ansvar for omformerplattformene (som skal sørge for at strømmen fra turbinene kommer trygt inn på strømnettet) på gigantprosjektet Doggerbank i England.

Halvparten er fornybar energi

Aibel økte inntektene fra 12,1 milliarder kroner i 2020 til 12,9 milliarder i fjor.

Driftsresultatet (EBITDA) endte på 914 millioner kroner, opp fra 673 millioner. Ved utgangen av 2021 var ordrereserven på nesten 15 milliarder kroner. 64 prosent var innen det Aibel kaller grønne segmenter, altså havvind og elektrifisering av plattformer.

Av inntektene til selskapet, står Equinor for en betydelig andel.

– Denne samarbeidsavtalen er en tillitserklæring. Hvis vi leverer godt, vil vi fortsatt få levere. Nå kan vi tenke langt framover. Vi øker antall ansatte og rekrutterer for framtiden, og en slik avtale gjør oss attraktive. Avtalen er også viktig for å bidra til det grønne skiftet, sier Andersen.

Selskapene opplyser at de i flere år har jobbet sammen for å bli bedre på sikkerhet og jobbe mer effektivt – og at den nye samarbeidsavtalen skal ta dette et steg videre.

De vil også kutte utslipp i leverandørkjeden.

Et annet mål for samarbeidet er å forenkle utbygging av havvind og elektrifisering av olje- og gassplattformer.