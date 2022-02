EU-presidenten: – Gazprom leverer bevisst så lite gass som mulig

Hvis Russland skulle strupe eksporten til Europa, vil det ikke lenger være avgjørende, ifølge EU-president Ursula von der Leyen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Gazprom prøver bevisst å levere og lagre så lite gass som mulig, samtidig som prisene og etterspørselen har skutt i været. Det er veldig rar oppførsel fra et selskap, sier EU-Kommisjonens president, Ursula von der Leyen.

Hun deltar torsdag på Den internasjonale sikkerhetskonferansen i München.

– Gazprom, det statlige eide russiske gasselskapet, har de siste seks måneden levert det absolutte minimum de kunne levert, ifølge kontraktene de tidligere har inngått, sier Leyen i en tale på konferansen.

Det har ført til at gasslagrene til EU ikke har hatt så lite Gazprom-gass som de har i dag på ti år. Samtidig har Russland nektet for å holde tilbake gasseksporten til Europa.

På den sikre siden for nå

I konflikten mellom Nato, Russland og Ukraina har gass vært et viktig pressmiddel for Russland. Gassprisene har skutt i været det siste året, og det er blant annet skyhøye gasspriser som gjør strømmen så dyr i Europa denne vinteren.

Vladimir Putin, Russlands president, og Alexej Miller, Gazprom-sjef Vis mer

Hvis Russland går inn for invasjon av Ukraina, frykter mange at de vil strupe Europas tilgang på russisk gass helt. Det har EU-presidenten nå forberedt på seg.

– Vi har snakket med partnere og venner, og jeg kan i dag si at selv i tilfelle ved et fullstendig stopp med gass fra Russland, så er vi på den sikre siden for denne vinteren, sier von der Leyen.

På sikkerhetskonferansen la hun også trykk på at EU fremover vil bygge opp flere kilder til energi, for å gjøre seg mer uavhengig Russlands gassleveranser.