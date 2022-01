Oljeprisen over 90 dollar fatet for første gang siden oktober 2014

Oljeprisen stiger over 90 dollar fatet for første gang siden oljekrisen i 2014.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter å ha ligget på rundt 89 dollar fatet i flere dager, brøt oljeprisen onsdag over 90 dollar.

Det er første gang et fat nordsjøolje (brent spot) koster 90 dollar siden 10. oktober 2014. Da kostet ett fat 90,42 dollar på det høyeste, ifølge Infront.

Ifølge Reuters er det de geopolitiske spenningene i Europa og Midtøsten som vekker bekymring rundt oljeprisen.

Utsikter for et stramt marked og bekymringer om at konflikten mellom Russland og Ukraina kan resultere i forsyningsproblemer bidrar til oljeprisoppgangen. USAs president Joe Biden sa tirsdag at han ville vurdere personlige sanksjoner mot den russiske presidenten Vladimir Putin, dersom Russland invaderer Ukraina.

Den siste økningen kommer etter at Houthi-opprørerne i Jemen tok på seg skylden for et angrep i Abu Dhabi som utløste en eksplosjon i en drivstofftank som drepte tre mandag forrige uke. Det har utløst bekymring for forsyningene fra den oljerike regionen.

Etter det dramatiske oljeprisfallet under finanskrisen i 2008 hadde oljeprisen sakte men sikkert tikket oppover. Fra 2011 lå oljeprisen stort sett over 100 dollar fatet.

I juni 2014 snudde det. Oljeprisen stoppet på 115,19 dollar fatet, og falt kraftig. Det førte til at mange i oljesektoren mistet jobben.