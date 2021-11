CO₂-fangstanlegg sprekker med nær én milliard

Økt risiko og økte priser gjør det dyrere å fange CO₂ ved Norcems sementfabrikk i Brevik. En sprekk på 912 millioner kroner øker kostnadsanslaget til over fire milliarder kroner.

Slik skal det etter planen se ut ved sementfabrikken Norcem i 2024. Vis mer

Det kommer frem i tilleggsbudsjettet fra Støre-regjeringen, som legges frem mandag.

Stortinget har vedtatt prestisjeprosjektet Langskip for fangst og lagring av CO₂. Det inkluderer fangst av CO₂ hos Norcem og potensielt også ved Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud. CO₂-en skal fraktes med skip til Øygarden og pumpes ned i Equinor, Total og Shells CO₂-lager Northern Lights på norsk sokkel.

Norcems CO₂-fangstanlegg er under bygging, og den 25. oktober fikk Olje- og energidepartementet oppdaterte kostnadsanslag.

«De oppdaterte kostnadsestimatene viser at Norcem nå er forventet å overskride maksimalbudsjettet i tilskuddsavtalen mellom staten og Norcem», skriver regjeringen i tilleggsbudsjettet.

Koster over fire milliarder

Forventede investeringskostnader (P50) er nå på 4,146 milliarder kroner, som er 912 millioner kroner mer enn anslaget i stortingsmeldingen om Langskip, ifølge regjeringen. P50 betyr at anslaget har om lag 50 prosent risiko for overskridelse.

Kostnadsrammen gitt med 85 prosent sikkerhet (P85) er på 4,34 milliarder, som er 563 millioner mer enn anslått i stortingsmeldingen. Denne økningen er lavere enn P50-anslaget fordi de fleste leverandørkontraktene nå er inngått, opplyser regjeringen.

Det er en rekke årsaker til at kostnadene er ventet å øke, ifølge Gassnova og Norcem:

Økte markedspriser

Økt behov for prosjektoppfølging (systemer og bemanning)

Uforutsette funn i forbindelse med klargjøring for grunnarbeid og riving av gammel bygningsmasse

Prosjektendringer av tekniske løsninger og infrastruktur

Større kapasitetsbehov for strømtilførsel

Norcems kostnads- og usikkerhetsanalyse viser et behov for økt avsetning for fremtidig risiko i prosjektet

Økte kostnader som konsekvens av corona-pandemien

Kan fortsette, eller skrinlegge

Etter avtalen må partene nå søke en felles løsning for prosjektet, hvor én av flere valgmuligheter er å droppe hele prosjektet.

«Med mindre partene blir enige om å fortsette, eller den ene av partene tar på seg å finansiere ferdigstillingen alene, vil prosjektet bli skrinlagt og hver av partene tar sine kostnader», skriver regjeringen.

Nå skal Olje- og energidepartementet og Gassnova gå gjennom dokumentasjonen, vurdere årsakene til endringene og vurdere risikoen for ytterligere overskridelser.

I 2013 ble et tidligere prestisjeprosjekt for CO₂-fangst på Mongstad lagt bort, fordi kostnadene og risikoen hadde økt. Dette prosjektet ble omtalt som Norges månelanding av tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Dagens Langskip-prosjekt følger opp satsingen på fangst og lagring av klimagasser.

Bellona har jobbet lenge for å fremme CO2-rensing i Norge. Rådgiver Olav Øye i Bellona påpeker at det ikke er teknologien i seg selv som har gjort prosjektet dyrere, slik det ser ut fra budsjettet.

– Dette er et demonstrasjonsprosjekt som skal vise at man kan fange CO2 fra sementproduksjon og lagre den her i Norge. Denne informasjonen tyder ikke på at det er noe feil med selve teknologien. Jeg tror dette prosjektet vil drives videre, sier Øye til E24.

– Hva ville det si hvis dette prosjektet ble lagt på hyllen, etter at det samme skjedde på Mongstad?

– Dette prosjektet er såpass viktig at det må gjennomføres. Men det får bli opp til regjeringen og Norcem hvordan de vil gjøre dette, hvor mye kostnadene har økt og hvem som skal ta regningen, sier Øye.

– Dette prosjektet har vært nevnt av både USA klimautsending John Kerry og andre internasjonalt, og blir sett på som svært viktig. Så dette er et enormt prestisjeprosjekt, og det må gjennomføres, sier Bellona-rådgiveren.

Kostnadene for lagringsprosjektet Northern Lights har ikke økt. Den samlede øvre kostnadsrammen for hele Langskip (P85) er heller ikke overskredet, medregnet Norcems økte kostnader, ifølge regjeringen.

