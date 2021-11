CO₂-fangstanlegg sprekker med nær én milliard

Økt behov for prosjektoppfølging (systemer og bemanning)

Uforutsette funn i forbindelse med klargjøring for grunnarbeid og riving av gammel bygningsmasse

Større kapasitetsbehov for strømtilførsel

Norcems kostnads- og usikkerhetsanalyse viser et behov for økt avsetning for fremtidig risiko i prosjektet