Britisk avis: – Storbritannia vurderer forbud mot nye letelisenser

Storbritannia har et av verdens strengeste klimamål og forbereder gigantisk klimatoppmøte. Ifølge britisk avis vurderer landet nå forbud mot ny leting etter olje og gass.

Boris Johnson, statsminister i Storbritannia. Ifølge avisa The Telegraph diskuteres det nå på regjeringsnivå å gå inn for et forbud mot nye letelisenser etter olje og gass. Vis mer byoutline LEON NEAL / GETTY POOL

Britiske myndigheter vurderer et forbud mot nye letelisenser for olje og gass på britiske sokkel, skrev avisen The Telegraph tidligere i mars.

Det skjer ifølge avisen som en del av forberedelsene til FNs klimatoppmøte i Glasgow til høsten. For Storbritannia er det knyttet stor prestisje til klimatoppmøtet. Landets lovfestede klimapolitikk er å redusere utslippene til «netto null» innen 2050.

Utreder lisensregimet

Ifølge The Telegraph skjer diskusjonene på ministernivå, og det skal være flere forslag på bordet. Et av dem skal være full stopp å nye letelisenser fra 2040, og at det innføres en umiddelbar, men midlertidig, pause i lisensutdelingen. At det ikke blir noen endringer i det hele tatt, er også et mulig utfall, skriver avisa.

Diskusjonene skjer som en del av en pågående utredning av lisensregimet for olje og gass i Storbritannia. Utredningen ble varslet av den britiske regjeringen i september 2020, for å sikre at myndighetene har et godt grunnlag for sikre at olje- og gassproduksjonen skjer i tråd med britenes svært ambisiøse klimapolitikk.

Britene har de siste årene posisjonert seg for å ta internasjonalt lederskap i klimapolitikken. Britenes mål om tilnærmet null utslipp i 2050, og særlig det britiske klimrådets rapport fra 2019, som dannet grunnlaget for klimamålet, ble sett på som banebrytende.

Sterke reaksjoner

Olje- og gassbransjen i Storbritannia, som ifølge myndighetene sysselsetter 270 000 personer, har reagert kraftig på nyheten om en mulig stopp i nye letelisenser.

Bransjeorganisasjonen Oil And Gas UK (OGUK), mener «enhver begrensning på aktiviteten gjennom lisensrestriksjoner» vil skade Storbritannias muligheter til å oppnå klimamålene, øke importen av energi og eksportere arbeidsplasser og kompetanse.

«Industrien vår leder an innen grønn teknologi, inkludert skiftet til hydrogen og lagring av CO₂», skrev organisasjonen i en uttalelse da nyheten ble kjent. OGUK understreket at sektoren var blant de første til å slutte seg til mål om netto null utslipp innen 2050, og skal halvere utslippene innen 2030.

– Levebrød

Nicola Sturgeon, førsteminister i Skottland, advarte nylig om konsekvensene dersom ikke det grønne skiftet gjøres på en fornuftig måte.

Omtrent 40 prosent av de ansatte i petroleumsnæringa i Storbritannia bor i Skottland.

– Det er ingen uenighet om hva vi må gjøre, men hvordan vi gjør det har noe å si for jobber, levebrød og levestandard for mange mennesker i Skottland, sa Sturgeon i et svar til partiet Scottish Greens, som utfordret henne til å støtte forslaget om slutt på letelisenser, ifølge avisen The Press And Journal.

– Veldig usannsynlig

Ifølge bransjeavisa Upstream, som viser til kilder i regjeringsapparatet, er et totalt forbud mot nye lisenser «veldig usannsynlig». De viser også til kilder i bransjen som forteller i møter med myndighetene er de blitt forelagt en rekke ulike scenarioer, og at det vil være overraskende dersom regjeringen for alvor vurderer full stopp i lisensutdelingen.

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Equinor, som er involvert på flere felter på britisk sokkel, ønsker ikke å kommentere saken.

«Ikke naturlig for oss å spekulere rundt dette. Så vidt jeg vet er det ikke kommet noe konkret ennå», skriver Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale operasjoner, i en sms til Aftenbladet/E24.

Anniken Hauglie, direktør i Norsk Olje og Gass. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Forskjellig fra Norge

I Norge er det ingen av de store partiene, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som ønsker å forby nye letelisenser. Regjeringspartiet Venstre har foreslått nei til nye lisenser i utkastet til nytt partiprogram, og forslaget skal behandles på partiets landsmøte i april.

Også partiene Rødt, SV og MDG ønsker et forbud mot nye lisenser på norsk sokkel.

Anniken Hauglie, direktør i Norsk olje og gass, skriver i en e-post til Aftenbladet/E24 at det er noen klare forskjeller mellom britisk og norsk sokkel:

«Storbritannias sokkel er med moden, produksjonen er lavere, og industrien er mindre viktig for Storbritannia enn Norge», skriver hun, og videre:

«Det er fortsatt store muligheter på norsk sokkel. Det er lønnsomt å lete i alle åpne havområder og vi ser at det bare er halvparten av ressursene på norsk sokkel som er produsert.»