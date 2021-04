Ptil: Kontraktskrav og press på kostnader bidro til alvorlig hendelse på Equinor-rigg

1. Systematisk gjennomgå selskapets prosesser for styring av endringer, inkludert system for ivaretakelse av innretningsspesifikke kompetanse samt tilrettelegging for klare roller og ansvar i organisasjonen for å sikre at innretningen kan driftes forsvarlig under normal drift og ved fare- og ulykkessituasjoner.

2. Presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, som synliggjør prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.