Equinor selger raffineri i Danmark

Den norske oljekjempen kvitter seg med ett av sine to raffinerier for en ukjent sum.

Raffineriet i Kalundborg. Vis mer byoutline Ole Jørgen Bratland, Equinor.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Equinor selger raffineringsvirksomheten i Danmark til råvarekonsernet Klesch-gruppen, ifølge en melding fra det norske oljeselskapet.

Det står ikke noe om hvor mye raffineriet blir solgt for.

Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering i Equinor. Vis mer byoutline Jarle Aasland

«Ytterligere kommersielle detaljer om transaksjonen vil ikke bli offentliggjort», skriver Equinor.

Avtalen omfatter selskapet Equinor Refining Denmark A/S (ERD) som består av Kalundborg-raffineriet og terminalen nordvest på Sjælland, Hedehusene-terminalen nær København samt tilhørende infrastruktur og industrieiendom.

Når transaksjonen er gjennomført, vil alle ansatte i ERD bli overført til Klesch-konsernet på tilsvarende ansettelsesvilkår som i Equinor.

Kjøpt i 1986

Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering i Equinor, sier denne transaksjonen støtter Equinors strategi om å fokusere porteføljen rundt kjerneområder.

– Equinor vil fokusere sin raffinerivirksomhet på Mongstad, der selskapet kan utnytte den integrerte virksomheten til å utvikle porteføljen av lavkarbonprodukter og bidra til Equinors innsats i energiomstillingen, sier Rummelhoff i en uttalelse.

Kalundborg-raffineriet ble bygget i 1961 og ble kjøpt opp av Equinor i 1986.

Etter noen år økte kapasiteten betydelig.

Anlegget kan prosessere 107.000 fat om dagen med råolje og kondensat til bensin, diesel, propan og fyringsolje. Årlig produksjonskapasitet er opptil 5,5 millioner tonn oljeprodukter.

Esso la ned Slagentangen

E24 har tidligere skrevet at Esso legger ned ett av Norges to oljeraffinerier, da det gjør raffineriet på Slagentangen om til terminal, noe som medfører at 200 mister jobben.

En del av begrunnelsen var «et stadig mer utfordrende marked karakterisert av fallende etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse».

Les på E24+ Ekofisk er 50 år: Her regjerer fremdeles oljeoptimismen