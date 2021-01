Oljeprisen stiger til over 53 dollar fatet

Oljeprisen stiger til det høyeste siden februar i forkant av Opec-møtet mandag.

OLJHEHOPP: Oljeprisen stiger mandag. Vis mer byoutline Jessica Lutz / Reuters

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Prisen på nordsjøolje stiger i morgentimene mandag, og ligger på det høyeste nivået siden februar.

Nordsjøoljen handles for 53,10 dollar per fat i spotmarkedet, en oppgang på 2,7 prosent så langt i dag.

Oppgangen kommer i forkant av at oljekartellet Opec og samarbeidsland skal møtes for å diskutere produksjonsnivået.

Tror ikke produksjonen økes

For tiden holder oljelandene 7,2 millioner fat olje per dag tilbake fra markedet, tilsvarende rundt syv prosent av verdens produksjon, ifølge Bloomberg.

På sikt er planen at produksjonen gradvis skal økes med 1,5 millioner fat per dag, skriver nyhetsbyrået.

Spørsmålet før møtet mandag er om Opec-landene vil øke produksjonen i februar, men enkelte eksperter tror det er lite sannsynlig.

– Vi tror produsentgruppen vil velge å ikke øke produksjonen for februar, med fortsatt økning i covid-19-tilfellet og en saktere utrulling av vaksiner enn ventet, sier råvarestrateg Helima Croft i RBC Capital Markets til Bloomberg.

Oljeprisen falt kraftig da coronakrisen herjet som verst i markedene i fjor vår, men ved hjelp av blant annet Opecs produksjonskutt har prisene hentet seg kraftig inn igjen.

Store oljekutt

Nordsjøoljen startet 2020 rundt 66 dollar per fat, falt under 20 dollar fatet i april og har siden steget til over 50 dollar per fat igjen.

Oljestormaktene kuttet produksjonen med 9,7 millioner fat fra mai, et kutt som tilsvarte rundt ti prosent av den globale oljeproduksjonen.

I kjølvannet av oljeprisfallet og Opec-avtalen kuttet også Norge i produksjonen for første gang siden 2002.

Kuttavtalen Opec innførte har blitt fornyet flere ganger.

Oljekartellet gjorde den første justeringen av avtalen i desember, da de lettet kuttene med 500.000 fat per dag, som gjelder fra januar.

