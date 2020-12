Brannen på Equinor-anlegget Tjeldbergodden er slukket

Det brant i et utstyrsbygg på det store industrianlegget. Ingen personer ble skadet.

Publisert: Oppdatert: 2. desember 2020 16:04 , Publisert: 2. desember 2020 15:16

Onsdag ettermiddag meldte brannvesenet i Møre og Romsdal at det brant på Equinors industrianlegg Tjeldbergodden på Nordmøre. En liten time senere er brannen slukket.

– Brannen ble slukket klokken 15.40, sier Equinor-talsmann Morten Eek til E24.

– Det har brent i det som kalles kompressorbygget, et utstyrsbygg på anlegget. Det har vært meldt om stor røykutvikling, og det er bekreftet at det har vært brann i bygget som er på tre etasjer. Det var ingen personer i bygget da det brant, og det er ingen personskader, sier Eek.

– Det er stort ulykkespotensiale i en brann i et kompressorsanlegg?

– Jeg kjenner ikke detaljene i dette, vi må komme tilbake til potensialet i hendelsen når granskingsresultatene foreligger. Dette er selvfølgelig en uheldig situasjon, og vi er glade for at man i løpet av kort tid fikk mobilisert beredskapsressurser og fikk slokket brannen.

Industrianlegget Tjeldbergodden består av en metanolfabrikk, en luftgassfabrikk og et mottaksanlegg for gass som tar i mot gass fra Heidrun-feltet gjennom gassrøret Haltenpipe.

– Det har vært en rekke hendelser i det siste?

– Det er riktig at det har vært hendelser hos oss. Det søker vi å unngå, men det er riktig at vi har hatt hendelser i høst som nå gjennomgås med tanke på å lære av dem slik at vi unngår slike hendelser fremover, sier Eek.

– Smalt noe voldsomt

Et øyevitne på stedet fortalte til NRK om dramatikken som utspilte seg i området.

– Jeg hørte det smalt noe voldsomt. Så sa vi at det begynte å brenne ut av ei gasspipe. Nå er det svart røyk 150 meter ned mot sjøen. Det går også fullt med alarmer, sa Geir Hermansstad, som fisker rett utenfor anlegget.

Ifølge Equinor er anlegget som brant Europas største metanolfabrikk med 25 prosent av den samlede metanolproduksjonen i Europa. Equinor eier 82 prosent, mens ConocoPhillips eier resten.

Underlagt storulykkeforskriften

Fabrikken på Tjeldbergodden produserer om lag 900.000 tonn metanol per år. Anlegget er underlagt storulykkeforskriften.

«Hvert skift er trent til å takle ulykkessituasjoner. Skulle det inntreffe en uønsket hendelse, vil Equinors beredskapsorganisasjon tre i kraft innen kort tid. Innsatsen vil bli ledet av en innsatsleder på skiftet som er på jobb», skriver Equinor i en brosjyre om faren for ulykker ved anlegget.

Videre heter det at uansett hvilken hjelp som blir tilkalt eksternt, vil denne trenge rundt 40 minutter fra utrykningsstedet til ulykkesstedet.

«Beredskapen på Tjeldbergodden er bygget opp til å forholde seg alene til ulykken den første tiden, ved å bekjempe den eller begrense den og ved å yte medisinsk førstehjelp til trengende», skriver Equinor.

Det finnes personer i driftsorganisasjonen som har beredskapsvakt døgnet rundt på anlegget. Disse utgjør en beredskapsgruppe når hendelser som gjør det nødvendig skjer. Denne gruppen forholder seg til en beredskapsplan hvor det er utarbeidet retningslinjer for gjøremål og varslingsrutiner som iverksettes og ledes av beredskapsgruppen.

Melkøya-brannen

Brannen på industrianlegget kommer drøyt to måneder etter at det brøt ut brann i Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.

Denne brannen var begrenset til et produksjonsrom i en del av bygget.

Petroleumstilsynet har tidligere betegnet brannen på anlegget som «én av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie».

Equnior har besluttet at anlegget vil være stengt i inntil et år, og tror ikke de kan starte opp igjen produksjonen før 1. oktober neste år. Dette fører blant annet til at Snøhvits nye satellittfelt Askeladden blir utsatt et år.

Både politiet og Petroleumstilsynet har startet etterforskning av hendelsen.

