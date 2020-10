– Nå må også Norge rydde opp for oljearbeidere

Etter at Storbritannia innførte lov om minstelønn for sjøfolk og oljearbeidere på skip, mener Ap og SV at det styrker argumentasjonen om å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår for disse gruppene i Norge.

Stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk (SV), Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Geir Pollestad (Sp) har alle tatt til orde for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og innføre arbeidsmiljøloven for oljearbeidere som jobber på flerbruksfartøy. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn