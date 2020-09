Kværner slår alarm: Sveisere har brukt forfalskede sertifikater

Oljeservicekonsernet Kværner slår alarm etter at selskapets internkontroll avdekket det de og det tyske sertifiseringsselskapet TÜV mener er forfalskede sertifikater hos innleide sveisere.

23. september 2020

Kværners kvalitetskontroll har avdekket at «det fremstår som at det ikke er gjennomført riktig prøve for enkelte av sertifikatene» til sveisere fra en av deres underleverandører. Det aktuelle selskapet er en mangeårig leverandør til Kværner.

Det opplyser selskapet til E24 onsdag kveld. Så langt har det blitt oppdaget at 15 sveisere har forfalskede sertifikater.

Kvaliteten og sikkerheten på norske felt skal, ifølge Kværner og Equinor, ikke være påvirket.

– I dette tilfellet har vi så langt avdekket at de har et sertifikat, men at de aldri har avlagt prøven som er påkrevd for sertifikatet. De har samtidig andre sertifikater som kan være korrekte, sier kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen i Kværner til E24.

Kværner vet foreløpig ikke hvem som skal ha stått bak forfalskningen.

– Vi har foreløpig ikke grunnlag for å bedømme om det er gjort en feil eller bevisst feilinformasjon. Uansett, så er dette svært alvorlig, sier Andersen videre.

– Har disse personene jobbet på tidligere prosjekter også?

– Vi arbeider med å få en oversikt over historikken til de aktuelle personene nå, sier Andersen.

Varsler omfattende gjennomgang

Kværner har nå startet sin egen gjennomgang av «sertifikater for personell fra underleverandører» som «inkluderer all Kværners virksomhet i Norge».

Sertifikatene som skal være forfalsket har logoen til det tyske sertifiserings- og ingeniørselskapet TÜV. De er varslet og bekrefter på sine nettsider Kværners opplysninger.

Underleverandøren skulle egentlig bidra med sveisearbeid på Kværners verft i høst, men selskapet opplyser at de nå vil forsøke å finne andre til å gjøre jobben frem til saken er avklart.

Politiet og kundene er ifølge Kværner varslet. Selskapet mener at kvaliteten og konstruksjonen på offshore-installasjonene ikke er påvirket. Ifølge Kværner er også Petroleumstilsynet orientert om saken.

– Kværner har nulltoleranse for avvik fra krav og standarder som er satt for å sikre riktig kvalitet, og der avvik kan påvirke liv, helse, miljø og sikkerhet, sier Steinar Røgenes, Kværners direktør for verft, operatører og ingeniørorganisasjonen, og legger til:

– Når vi avdekker uriktighet i viktig dokumentasjon tar vi det på største alvor. Saken viser at vi som bransje har robuste systemer som skal sikre at krav til kvalitet og sikkerhet opprettholdes.

Har jobbet på mange store norske felt

Den aktuelle underleverandøren skriver på sine nettsider at de har arbeidet med en rekke store olje- og gassprosjekter, inkludert flere av de store prosjektene på norsk sokkel de siste årene.

Dette gjelder blant annet prosjekter som Johan Sverdrup, Njord A, Johan Castberg, Nyhamna, Aasta Hansteen, Goliat, Edvard Grieg, med flere.

Kværner har ikke vært involvert i alle disse prosjektene.

Kværner opplyser at de har kontrollsystemer med en rekke barrierer, som skal sikre kvaliteten og sikkerheten:

Først undersøkes kvalifikasjonene til de som skal jobbe på prosjektene – og det er her man altså har oppdaget forfalskningene.

Deretter må alle som skal sveise hos Kværner bestå en sveisetest som er representativ for arbeidet de skal utføre.

For nye sveisere kommer det i tillegg en utvidet test, der man bruker ultralyd- og røntgentester på sveiserens første sveiser, for å sjekke kvaliteten.

Det siste leddet består i en visuell inspeksjon av alle utførte sveiser.

På toppen av dette gjøres det uansett ultralyd- og røntgentester på alle kritiske sveiser, samt trykktest på kritiske rørsystemer.

– Så dere mistenker ikke at det er gjort feil på den faktiske sveisingen her?

– Nei. Alt vi har av kontrollsystemer bekrefter at kvaliteten er som den skal på installasjonene, både i konstruksjonsfasen og ved installasjon og igangsetting av anleggene. Men vi ser likevel svært alvorlig på dette, sier Andersen.

– Dette er en underleverandør Kværner har brukt i mange år og som har levert arbeid av god kvalitet. De er også brukt av andre industribedrifter i Norge og rundt i Europa, sier Andersen videre.

Equinor: – Alvorlig

Fredrik Jebsen Bråten, talsperson for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor bekrefter at de har blitt varslet av Kværner og at Equinor har varslet Petroleumstilsynet.

– Vi ser alvorlig på denne saken. Samtidig er det viktig å understreke at kontrollsystemene som er etablert har fungert ved at dette har blitt avdekket i første av mange barrierer. Sikkerhet er første prioritet, sier Bråten.

Han sier at de foreløpig ikke har grunnlag for å si at sveisekvaliteten på leverte prosjekter er påvirket av saken.

– De prosjektene som er levert, godkjent og satt i drift på norsk sokkel er gjennomgått og kvalitetssikret i henhold til regler som skal sikre personell, installasjoner og sikkerheten. Vi har foreløpig ikke noe grunnlag for å si at sveisekvaliteten er påvirket på leverte prosjekter som følge av denne saken, fortsetter han.

– Hva foretar Equinor seg nå?

– Vi er i dialog med Kværner og holdes fortløpende orientert om saken. Vi vil fortsette dialogen med Petroleumstilsynet.

Tysk sertifiseringsselskap advarer

Datterselskapet til det tyske sertifiserings- og ingeniørselskapet TÜV, TÜV Rheinland Polska, bekrefter i en uttalelse at det er avdekket forfalskede sertifikater.

Selskapet har «sendt inn en anmeldelse til påtalemyndighet angående forfalskninger av sveiseres kompetansesertifikater», skriver det i sin uttalelse.

«Informasjon om urettmessig praksis på dette området nådde selskapet via selskaper som spurte om bekreftelse av autentisiteten i utstedte sertifikater (...) Det viste seg at noen av dem brukte forfalskede sertifikater», skriver TÜV videre.

TÜV ber nå om at alle som mottar sveisesertifikater sjekker autentisiteten nøye, og at de kan kontakte TÜV for bekreftelse av dokumenter.