Riggarbeidere krever millioner i retten

Tidligere ansatte i Songa mener de har fått for lite bonus. Arbeidsgiveren hevder at alt er betalt.

Her er Songa Enabler på boreoppdrag i Barentshavet i 2017. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

130–140 tidligere ansatte i Songa har gått til søksmål mot riggselskapet, melder Finansavisen. Transocean kjøpte opp Songa i 2017, og er derfor også saksøkt.

Saksøkerne hevder at bonusene deres ble uberettiget redusert i perioden 2015 til 2018. Bonus var en del av arbeidsavtalen til saksøkerne, som alle hadde høyere stillinger.

Det totale kravet er nærmere 70 millioner kroner. Det gjennomsnittlige kravet fra hver enkelt ansatt, ligger rundt en halv million kroner. Saksøkerne har fagforeningene DSO, Industri Energi og Safe i ryggen.

– Transoceans syn er at Songa allerede har betalt all bonus som de ansatte har vært berettiget til. Vi ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer nå idet dette er en pågående rettssak, sier advokat Halvard Gilje Aarseth til Finansavisen

Saken skal opp i Stavanger tingrett den 8.–17. mars. Men den kan bli utsatt dersom en ankesak om foreldelse ikke er avgjort innen den tid. De saksøkte hevder at kravet for 2015 og 2016 er foreldet. Dette fikk de i høst medhold for i Stavanger tingrett, men saksøkerne har anket til lagmannsretten.

Saksøkerne ønsket i utgangspunktet at saken skulle være et gruppesøksmål, men dette er blitt avvist av Høyesteretts ankeutvalg. Da Høyesterett hadde sagt sitt, tok riggarbeiderne ut ny stevning med samme krav, men de hadde da delt seg opp. I første omgang er det nå en gruppe på 12 ansatte som er omfattet av saken. Resten venter på avgjørelsen.

