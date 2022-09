Glade for Aaslands milliarddryss: Avlyser trolig kraftig økning i nettleien

Regjeringen blar opp inntil ti milliarder for å unngå høyere nettleie. Det kan spare strømkunder i sør for flere tusen kroner i året.

Illustrasjonsbilde av en kraftlinje i Oslo.

Samtidig som folk i sørlige Norge sliter med høye strømpriser har nettselskaper i det sørlige Norge advart om at nettleien kan øke med et par tusen kroner i året.

Selskapene må nemlig kjøpe inn strøm for å dekke noen få prosent av strømmen som går tapt under frakt i nettet. Disse innkjøpene blir dyrere jo høyere strømprisen er.

Nå blar regjeringen opp inntil ti milliarder kroner for å unngå økningen i nettleie, som kunne rammet rundt to millioner husholdninger og bedrifter i de sørlige delene av landet, skriver VG.

Økningene som var planlagt kunne ifølge regjeringen ha utgjort mer enn 3.000 kroner i året for en normalhusholdning.

Landets to største nettselskaper, BKK Nett og Elvia, hadde begge planlagt kraftige økninger i nettleien fremover. Nå slipper kundene trolig denne økningen, opplyser selskapene til E24 og VG.

Pengene tas fra Statnetts flaskehalsinntekter, som er inntekter på frakt av strøm mellom ulike prisområder og mellom ulike land. Statnett har tjent om lag 20 milliarder på dette i år, mot 5,3 milliarder kroner i hele fjor, skriver VG.

Avlyser trolig prisøkninger

Landets nest største nettselskap BKK Nett med 260.000 kunder varslet nylig om at kundenes nettleie kunne øke med et par tusen kroner i året på grunn av de høye strømprisene.

– Det er utrolig bra at den gode dialogen som nettselskapene har hatt med Olje- og energidepartementet nå har ført til at regjeringen går med på å spare kundene for denne merkostnaden, sier administrerende direktør Kjetil Tømmernes i BKK Nett til E24.

– Det er utrolig viktig at vi har en regjering som ser utfordringene i denne situasjonen. Og dette er først og fremst positivt for kundene våre, sier han.

– Avlyser dere den planlagte økningen i nettleien?

– Vi har innkalt til et ekstraordinært styremøte på mandag hvor denne økningen skal være tema. Nå ligger det an til at den økningen ikke blir som vi hadde planlagt, så nå må vi planlegge den saken annerledes, sier han.

– Kan det fortsatt bli en økning, tross regjeringens grep?

– Vi må se på detaljene i løsningen, så vi forstår hvordan den slår ut for oss. Men slik vi ser det nå, så betyr dette i alle fall at vi ikke får den store økningen som vi opprinnelig hadde ventet, sier Tømmernes.

– Hadde vært utrolig krevende

Både BKK Nett og landets største nettselskap Elvia økte nettleien i mai. For BKK Netts kunder økte nettleien med rundt 1.200 kroner i året, mens Elvia økte den med en drøy tusenlapp i året.

Norges største nettselskap Elvia sier til VG at de trolig avlyser en planlagt økning i nettleien på hele 50 prosent.

– Det hadde vært utrolig krevende å forsvare å skulle øke belastningen på husholdningene nå. Det er lett å ønske seg at regjeringen kutter utgifter, men her unngår man store økninger, sier Elvia-sjef Trond Skjellerud til VG.

– Selvfølgelig glad

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i forbrukerorganisasjonen Huseierne er fornøyd med regjeringens grep.

– Vi er selvfølgelig glade for at nettleien ikke øker. Vi ønsker jo ikke at forbrukerne skal betale mer enn de gjør nå, sier Öberg til E24.

Energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Hun peker på at Statnett tjener mye på overføringen av strøm mellom områder. Selskapet satte nylig sin del av nettleien til null.

– Disse pengene skal uansett tilbakeføres til brukerne, så dette grepet løser ikke de langsiktige problemene i systemet. Hvis for eksempel strømprisen dobler seg igjen til vinteren så får vi akkurat de samme problemene igjen, sier Öberg.

Hun ønsker å endre den prisen som nettselskapene betaler for å dekke tapet i nettet.

– Problemet er at utgiftene til tapet i nettet følger strømprisen. Dermed vil økte strømpriser føre til stadige økninger i nettleien. Dette må løses ved å endre måten man setter prisen på for å dekke tapet i nettet, sier Öberg.

– For eksempel kan dette baseres på produksjonskostnaden. Hvis man gjør det, får nettselskapene forutsigbarhet, og kundene slipper disse voldsomme økningene i nettleien, sier hun.

Nettleien ligger normalt på mellom 20 og 50 øre per kilowattime, alt etter hvor man er i landet.

PS! Tidligere har finansminister Trygve Slagsvold Vedum oppgitt at regjeringen kommer til å bruke rundt 41 milliarder på strømtiltak i år.

– Veldig fornøyde

Bransjeorganisasjonen Energi Norge er fornøyd med at kundene nå slipper økt nettleie. Sammen med nettselskapene har de vært i dialog med regjeringen de siste ukene.

– Vi er veldig fornøyde med at regjeringen har kommet med denne løsningen. Alternativet hadde blitt en kraftig økning i nettleien for befolkning og næringsliv, som nå er avverget ut året, sier direktør for nett og kraftsystem Kristin H. Lind i Energi Norge i en kommentar.

– Nettselskapene får tilført flere milliarder de så langt har lagt ut for kundene gjennom sommeren, sier hun.

Nettselskaper som BKK Nett og Lnett (tidligere Lyse Elnett) har opplyst at de har flere hundre millioner kroner mer i kostnader i år på grunn av den høye strømprisen.

– Ingen er tjent med en høyere nettleie nå, hverken nettselskap eller kunder. Det er veldig positivt at forbrukere og næringsliv skånes for denne belastningen på toppen av de allerede ekstraordinære strømprisene, sier Lind.

– Viser handlekraft

Samfunnsbedriftene organiserer blant annet en rekke nettselskaper, og omtaler dette som «en gledens dag» for nettkunder i sør.

– Regjeringen viser nå handlekraft og hindrer økt nettleie. Vi er svært glade på våre medlemmers og ikke minst på alle nettkundenes vegne, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi i en kommentar.

Hun sier at organisasjonen vil fortsette dialogen med myndighetene for å få mer robuste løsninger på plass på sikt.

Audun Grynning er konsernsjef i Vidju Holding, som eier Hallingdal Kraftnett.

– Dette vil hjelpe oss. Nå kan vi vurdere nettleien på ny etter at vi måtte sette denne opp tidligere i sommer, sier Grynning i en kommentar.

Vest-Telemark Kraftlag har varslet kraftig økt nettleie.

– Dette er veldig bra for nettkundene - for det er jo de som til syvende og sist får glede av denne beslutningen, sier konsernsjef Ketil Kvaale i Vest-Telemark Kraftlag i en kommentar.