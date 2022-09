Gassrørledningen Nord Stream 1 vil ikke åpne som planlagt

Gazprom opplyser at det er oppdaget en oljelekkasje på rørledningen, og sier gasstilførselen stoppes til Europa, uten noen dato for når den kan skrus på igjen. Opprinnelig skulle Nord Stream 1 åpnes lørdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Den viktig rørledningen fra Russland som forsyner Europa med gass har vært nede tre dager for vedlikehold.

I en melding fredag kveld skriver russiske Gazprom at selskapet har oppdaget feil som gjør at rørledningen må holdes stengt, uten at man opplyser om når den vil være virksom igjen.

Selskapet skriver at det skal dreie seg om en oljelekkasje, og sier gassrørledningen ikke kan åpne før dette er fikset.

– Dette er relativt dramatisk, sier John Brottemsmo, kraftanalytiker i Kinect Energy.

– Hvis det ikke kommer noen klarhet i når rørledningen vil gjenåpne, i løpet av helgen, vil markedene reagere ved å sende prisene oppover mandag, mener han.

Strømprisen har også siden krigens utbrudd vært tett knyttet til gassprisen. Så hvis gassprisen øker, så har trenden vært at strømprisen følger etter.

Ikke første gang

Nord Stream 1 har også tidligere vært stengt for vedlikehold, og europeiske ledere har anklaget russerne bruker gass som våpen for å skade det europeiske samholdet, ettersom landene på kontinentet er svært avhengig av den russiske gassen.

I meldingen viser også Gazprom frem oljelekkasjen som skal være årsaken til nedstengningen av rørledningen, og sier at representanter fra energigiganten Siemens også har vært tilstede og sett lekkasjen.

Gassgiganten hevder Siemens har forklart at skaden kun kan fikses i et «spesialisert verksted».

Dette bildet la russiske Gazprom med i meldingen om stans for Nord Stream 1, og skal vise den omtalte oljelekkasjen.

Lekkasjen skal være oppdaget på det selskapet kaller for en rutinemessig gjennomgang av rørledningen.

Europa jobber med å fylle opp gassreservene til vinteren, og det er dermed dårlig timing at gassforsyningen til kontinentet ble dårligere enn den allerede er.

– Det er nok ganske kritisk hvis vi får et vedvarende stopp her, sier analytiker Brottesmo.

Han sier det vil være uheldig for konsumentene om Nord Stream 1 forblir stengt lenge.

– Vi får bare håpe at det er snakk om dager og ikke lenger, sier han.