Reagerer på økte ladepriser i nord: – Hull i hodet

To av tre ladeselskaper har satt opp prisene i hele landet, til tross for lave strømpriser i Midt- og Nord-Norge. Det setter sinn i kok på Stortinget.

PRISHOPP: De seneste dagene har ladeselskapene økt prisene på elbil-lading på grunn av de skyhøye strømprisene, alle i sør og noen i nord.

De siste dagene har både Circle K, det Statkraft-eide ladeselskapet Mer og Eviny økt ladeprisene for å holde tritt med de galopperende strømprisene.

For noen vil prisen for å lade elbil på veien øke med inntil 75 prosent. NAF kaller prisøkningen formidabel.

Den gjør at det for flere elbilister blir like dyrt å tanke bilen som for bensin- og dieselbilister, om man regner med en pumpepris på 23 kroner, ifølge NAF.

Men selv om det er i Sør-Norge at strømprisene har gått til himmels, velger likevel to av tre selskaper å justere opp prisene tilsvarende både nord og sør for Dovre.

Lover nordnorske kraftgloser

Det får stortingspolitikere på Nordland- og Finnmarksbenken på Stortinget til å reagere.

SVs Mona Fagerås synes det hele er utrolig provoserende.

– Tipper dette vil bli møtt med sterke reaksjoner i nord. Og har ikke disse selskapene hørt nordnorske kraftgloser før kan jeg love at de kommer, sier Fagerås. Hun legger til:

– Vi trenger jo gode argument for at folk skal velge elbil i nord. Dette er et godt argument for ikke å velge elbil. Hull i hodet.

REAKSJONER: SVs Mona Fagerås er ikke i tvil om at de økte ladesatsene vil bli møtt med sterke reaksjoner i nord.

Mener det er svært uheldig for elbilsatsingen i nord

Høyres Bård Ludvig Thorheim mener dette vitner om dårlig forretningsskikk, at det er dårlig for forbrukerne og svært uheldig for elbilsatsingen i nord.

–Jeg håper elbil-sjåfører i nord er obs på dette og bruker forbrukermakten sin, sier Thorheim.

Senterpartiets Siv Mossleth mener det skurrer at to selskaper øker ladeprisen i nord på grunn av galopperende priser i sør.

– Det er faktisk ikke et argument, sier Mossleth.

Marianne Næss Sivertsen i Arbeiderpartiet mener folk i nord ikke skal straffes for at det er energimangel i sør.

– Det er uforståelig at man setter opp prisen i et område der vi har stort overskudd på kraft. Vi forventer at de er bevisst sitt samfunnsansvar, sier Sivertsen.

Slik er de nye ladeprisene Pris hos Ladeselskapet Mer: Lyn/hurtiglading: Registrert kunde: fra 6,39 til 7,99 kr per kilowattime

Drop-in kunde: fra 6,79 til 8,39 kr per kilowattime Offentlig tilgjengelige Normalladere: Registrert kunde: fra 3,99 til 6,99 kr per kilowattime

Drop-in kunde: fra 4,25 til 7,25 kr per kilowattime Priser hos Circle K: Lynlading inntil 300 kW: Registrert kunde: fra 6,79 til 8,99 kr per kilowattime

Drop-in kunde: fra 7,59 til 9,19 kr per kilowattime Hurtiglading inntil 50 kW: Registrert kunde: fra 6,39 til 8,49 kr per kilowattime

Drop-in kunde: fra 6,99 til 8,69 kr per kilowattime Normallading inntil 22 kW: Registrert kunde: fra 5,29 til 6,8 kr per kilowattime

Drop-in kunde: fra 6,29 til 6,99 kr per kilowattime Priser hos Eviny: Hurtig og lynlading i sør: Både for registrerte kunder og drop in: 7,39 kr per kilowattime. Når batteriet overstiger 80 prosent påløper 1 krone per minutt i tillegg Normallading i sør: Både for registrerte kunder og drop in: 5,99 kr per kilowattime. Hurtig og lynlading i nord: Både for registrerte kunder og drop in: 6,39 kr per kilowattime. Når batteriet overstiger 80 prosent påløper 1 krone per minutt i tillegg Normallading i nord: Både for registrerte kunder og drop in: 3,99 kr per kilowattime. Vis mer

Peker på investeringskostnadene

Circle K og Statkraft-eide Mer økte prisene tilsvarende i hele landet den 1. september.

Førstnevnte begrunner beslutningen på å øke prisen likt over hele landet slik:

– En av årsakene til at vi har valgt like ladepriser over hele Norge er at det koster mye å bygge ut ladere, kostnadene knyttet til investeringene er et viktige element prissettingen, skriver kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i en e-post.

Han skriver at han har forståelse for at kunder kan stille spørsmål ved dette, og legger så til:

– Men mange, forståelig nok, tenker nok ikke på investeringskostnadene og utfordringene med å få nok strøm frem til laderne.

KOSTNADER: Kommunikasjonssjef i Circle K Norge, Knut Hilmar Hansen, sier en av årsakene til at de har valgt like priser i hele landet, er at det koster penger å bygge ut ladere.

– Forberedt på reaksjoner

Ladeselskapet Mer, som drifter det offentlige ladenettverket, forklarer at de siden oppstarten i 2009 har operert med en pris til alle kundene.

– Det er for at det skal være enkelt for kundene å forholde seg til og fordi strømprisen historisk sett har vært en marginal del av kostnaden av å drifte ladestasjonene, sier markedssjef Monique Berntsen til E24.

Hun er klar over at folk vil kunne komme til å reagere på dette.

– Ja, vi er forberedt på reaksjoner, sier Berntsen.

Men nettopp fordi forskjellen i strømprisen er så stor mellom nord og sør, så har Mer satt ned et team som skal undersøke mulighetene for gjøre en prisforskjell mellom ulike deler av landet.

– Når vil dette teamet konkludere?

– Vi stoler på prosessen, men det er klart at situasjonen tatt i betraktning ønsker vi å landet det så fort som mulig, svarer Berntsen.

Berømmer Eviny

Eviny økte prisene først tirsdag denne uken.

Men i motsetning til Circle K og Mer, har Eviny valgt å ikke justere opp prisene rundt og nord for Dovre.

Senterpartiets Mossleth berømmer Eviny for ikke å øke ladeprisene i nord.

– Jeg ville selvsagt ladet hos dem, sier Mossleth.