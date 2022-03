Ønsker økt olje- og gassproduksjon etter invasjonen: - Resten er banditt-stater

Norge må stå frem som en forutsigbar leverandør av gass. Derfor mener Frp at Norge bør øke produksjonen. - Meningsløst, mener SV.

Norge må øke olje- og gassproduksjonen, mener Terje Halleland i Frp. Vis mer

Den russiske invasjonen av Ukraina og krigen setter gasstilførselen til Europa under press. Russland er den desidert største gasseksportøren (35–40 prosent).

Onsdag førte dette til at Fremskrittspartiet og Høyre foreslår økt norsk produksjon av olje og gass. Dette skal hjelpe Europa i en vanskelig tid, mener de.

– Avhengigheten av russisk gass har vi advart om tidligere. Energi er en del av det geopolitiske spillet. Det er bare Norge og USA igjen som er demokratier som driver med dette. Resten er bandittstater, slår Terje Halleland i Fremskrittspartiet fast.

Han er ferskt medlem av Stortingets Energi- og miljøkomité.

– Må lete mer

Putins stramme grep rundt europas energitilførsel setter kontinentet i en vanskelig situasjon, mener han.

Likevel kan ikke Norge gjøre mye på kort sikt.

Equinor har allerede sagt at produksjonen går for fullt. En økt gassproduksjon er heller ikke en løsning som gjøres i en håndvending. Dette er også Halleland i Frp klar over.

– Norge kan likevel signalisere at vi skal levere det vi kan. I tillegg bør vi utlyse 26. Konsesjonsrunde.

Equinor har allerede sagt at gassproduksjonen går maksimalt. Vis mer

Det stortingsrepresentanten fra Frp her sikter til er at regjeringen bestemte seg for å utsette denne runden i 2022. Vanligvis utlyses disse årlig.

– Vi må lete mer. Prisene er også så gode nå at det er gunstig. Om få år vil eksportnivået for olje og gass bli mindre. Vi må skape en forutsigbarhet for oss selv og Europa, fortsetter Halleland.

– Du er ikke redd for at det kan fremstå som at dere forsøker å profitere på krigen?

– Om vi setter i gang dette, så er det på lang sikt. Vi har tjent penger på å være en energinasjon. Men det er ingenting som garanterer at gassprisen er like god i fremtiden.

– Den geopolitiske situasjonen har vist hvor viktig energipolitikken er blitt. Norge må derfor være en forutsigbar leverandør, fastholder Frp-politikeren.

– Hjelper ikke Europa

Et helt meningsløst forslag, mener SV-nestleder Lars Haltbrekken. Nettopp fordi tiltaket vil ta lang tid å sette ut i livet vil det ikke ha noen effekt, mener han.

– Jeg er selvfølgelig bekymret for hvor avhengig Europa er av russisk gass. Det er overhode ikke bra. Norge må bidra til at Europa kan frigjøre seg fra det russiske gassgrepet, kommenterer SV-nestlederen.

Og legger til:

– Men Frp og Høyres løsning er helt feil. Det vil hjelpe Europa om først 10-15 år. Det er et helt meningsløst forslag.

SV-nestleder Lars Haltbrekken kaller Frps forslag meningsløst. Vis mer

Haltbrekken forslår heller at Norge bistår Øst-Europa med å gjennomføre en storslått energieffektivisering av bygg.

– Dette ville redusert behovet for gass mye på kort tid, hevder han.

Derfor bør Norge ta initiativ for å opprette Europas svar på Enova.

– Energieffektivisering er altså det som skal frigjøre Europa fra russisk gass?

– Det er en av mange gode svar. Energieffektivisering vil kunne virke veldig raskt. Begynner du nå så vil det gi resultater i løpet av et års tid.

– Det vil skje mye raskere enn alle andre tiltak. Det vil være det raskest virkende tiltaket. Gode støtteordninger mot Øst-Europa knyttet til for eksempel solceller vil kunne føre til resultater allerede neste år, mener Haltbrekken.

Han ønsker ikke å beskylde Høyre og Frp for å ønske profitt på krig. Likevel mener han at de utnytter krigen i Ukraina på å få gjennom egen politikk.

– Men det hjelper ikke Europa.