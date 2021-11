Vedum vil kutte i elavgiften i vintermånedene

Regjeringen vil bruke 2,9 milliarder på å kutte elavgiften med rundt ti øre kilowattimen i januar, februar og mars, ifølge NRK. Grepet kan potensielt spare en husholdning for 500 til 1.000 kroner i vinter, ifølge analytiker.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det er en av endringene som Støre-regjeringen vil gjøre i forslaget til statsbudsjett for 2022. Endringene legges frem klokken 12.

– I vintermånedene, fra januar til mars, kutter vi elavgiften med cirka 48 prosent. Resten av året kutter vi med cirka 9 prosent, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Ifølge statskanalen vil forslaget i praksis gjøre avgiften 10 øre lavere per kilowattime i månedene januar, februar og mars – noe som betyr at en vanlig husholdning kan spare noen hundrelapper i disse månedene.

I høst har strømprisene nådd stadig nye høyder, og i perioder har prisen vært oppe imellom tre og fire kroner per kilowattime, alt inkludert.

Kan spare 500–1.000 kroner

Vanlige kunder vil kunne spare inntil tusen kroner i vinter på et slikt grep, ifølge Tor Reier Lilleholt i analysebyrået Volue Insight.

– Alle monner drar. En privatperson kan fort spare 500 til 1.000 kroner til sammen gjennom vintermånedene om man baserer seg på et forbruk på cirka 3.000 kilowattimer per måned, sier Lilleholt til Aftenbladet/E24.

Samtidig påpeker han at staten gir med den ene hånden og tar med den andre.

– En betaler 25 prosent moms av kraftprisen, så staten har enorme inntekter når prisene er høye, sier Lilleholt.

Elavgiften kalles også forbruksavgift. Den er i dag på 16,69 øre per kilowattimen.

Støre-regjeringen er en mindretallsregjering, og har basert seg på budsjettstøtte i Stortinget fra SV. Det betyr at de må forhandle om budsjettet, noe som kan føre til ytterligere endringer før Stortinget vedtar det.

Da Vedum møtte pressen utenfor leiligheten sin tidlig mandag morgen understreket han igjen at han over tid mener strømregningene har blitt for høye.

– Dette er i alle fall et lite bidrag til at folk skal få en billigere strømregning.

Les mer om lekkasjene fra budsjettet her.

– Tidenes mageplask

– Dette må være tidenes mageplask, mener Frank Edvard Sve, energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet om Vedums forslag til kutt i elavgiften.

Han trekker frem at grepet sparer norske husholdninger for «noen hundrelapper», men at hans eget partis forslag om å justere momsen i november og desember kunne gitt 3000–4000 kroner lavere regning.

– Det er det du kan gjøre på kort sikt, når strømprisene er så skyhøye som de er nå, sier han.

Han mener det er «merkelig» at samtidig som «AS Norge håver inn» på høye olje og gasspriser, så skal ikke innbyggerne få delta i den inntjeningen.

– Jeg er skuffet, veldig skuffet, sier han.

Nå er talsperson Sve bekymret for at nordmenn bruker pengene sine på strømregning og drivstoff fremfor julehandel.

Prisrekord mandag ettermiddag

Timeprisen på strøm setter ny årsrekord på 2,8 kroner kilowattimen i ettermiddag, ifølge strømbørsen Nord Pool. Det betyr at strømprisen vanlige folk betaler vil bli på rundt fire kroner kilowattimen, med nettleie, avgifter og påslag til strømselskapene.

E24s dusjindeks viser at en dusj på ti minutter vil koste rundt 20 kroner mandag ettermiddag klokken 17 mandag.

Før valget omtalte Vedum strømprisen som «en av de desidert viktigste sakene i statsbudsjettet i høst». Til E24 sa Vedum at han ønsket å kutte elavgiften fra 16,69 øre kilowattimen til 2013-nivået på rundt 11 øre.

– Jeg er ekstremt opptatt av å få ned strømprisene, sa Vedum til E24 to dager før valget.

Les også Ny årsrekord for strømprisen mandag

Lovet «kraftfulle tiltak»

Da Senterpartiet og Arbeiderpartiet la frem sin regjeringsplattform, lovet de å «utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader».

Blant tiltakene de skisserte var økt kraftproduksjon. De nevnte både oppgradering av vannkraften og økt utbygging av omstridt vindkraft på land i områder der det er aksept for det. På sikt kan havvind også bidra, ifølge de to partiene.

Et annet tiltak regjeringen vurderer er en utjevning av nettleien, som ifølge organisasjonen Distriktsenergi varierer mellom 20 øre og 50 øre kilowattimen mellom ulike nettselskaper.

Fra før har regjeringen varslet økt bostøtte for å kompensere for dyr strøm.