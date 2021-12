Det eksepsjonelle strømåret 2021: – Nå har markedet gått helt bananas

For strømkunde Ove Nordberg i Brandbu startet strømåret 2021 med høye priser og endte med enda høyere priser. – Noe må gjøres med strømmarkedet, sier han.

Strømkunde Ove Nordberg i Brandbu snakket med E24 om skyhøye strømpriser allerede i februar. Det var bare starten på det som skulle bli et helt eksepsjonelt år i det norske og europeiske strømmarkedet. Vis mer

E24 har bedt en strømkunde, en ordfører og en analytiker om å oppsummere strømåret 2021.

Strømkunder i det sørlige Norge har opplevd nye prisrekorder i høst og vinter, etter energikrisen i Europa. Lenger nord i landet har kundene vært mer skjermet på grunn av begrensninger i kraftnettet.

– Jeg hørte en energianalytiker på nyhetene som jeg syns oppsummerte det bra: Nå har markedet gått helt bananas, sier strømkunde Ove Nordberg fra Brandbu på Hadeland til E24.

E24 snakket med Nordberg om høye strømpriser allerede i februar i år. I ettertid har strømsjokket i det sørlige Norge bare blitt verre.

– Det er kaldt, mange bor i godt voksne eneboliger på bygda som trenger mye energi for å holde varmen, sier Nordberg.

– I fjor hadde jeg en novemberregning på 600 kroner, men da var prisen ekstremt lav. I år blir regningen på rundt 6.000 kroner, sier han.

Juleuken startet med nye rekorder i strømprisen. Årets høyeste døgnpris var på 3,95 kroner kilowattimen 21. desember, og timeprisen har vært helt oppe i 6,12 kroner kilowattimen – eller over åtte kroner med nettleie og avgifter.

– Markedet skal være med på å styre prisen, men nå er det noen som sitter og håver inn noe helt enormt med penger, mens folk flest betaler altfor mye, sier Nordberg.

– Aldri opplevd maken

Gerd Helen Bø (Sp) er ordfører i Suldal. Kommunen får tilgang til billig kraft fra anleggene Ulla-Førre og Røldal-Suldal, og selger den i markedet. Vis mer

Suldal-ordfører Gerd Helen Bø (Sp) kan glede seg over solide inntekter om dagen. Kommunen er vertskap for vannkraftverkene i Ulla-Førre og Røldal-Suldal.

– Så lenge jeg har vært i politikken har vi aldri opplevd maken. Jeg tror ikke vi har sett så høye priser over så lang tid noen gang før, sier Bø til E24.

Suldal får tilgang til billig såkalt konsesjonskraft fra kraftverkene. Kommunen selger den i spotmarkedet. Pengene settes i et fond de kan tære på i dårlige tider, som i fjor. I år har kommunen sett seg nødt til å gi folk støtte grunnet dyr strøm.

– Det er et minus for våre innbyggere som for alle andre, sier Bø.

– Vi har gjort et tiltak, og gir en engangsutbetaling på 10.000 kroner til alle husstander med under 600.000 i samlet inntekt og alle enslige med inntekt på under 400.000 kroner, sier hun.

– Strømprisen skaper frustrasjon. Er du bekymret?

– Jeg er litt bekymret. Nå må vi gjøre noe for håndtere dette på kort sikt, men som samfunn må vi også gjøre noe for å unngå at vi får like høye priser i fremtiden, sier Bø.

Februar var bare starten

Februar var kun en forsmak på årets krise. Da nådde døgnprisen opp i over én krone kilowattimen, og timeprisen 2,57 kroner.

– Jeg finner ikke noen høyere priser for Østlandet i mine data, som går tilbake til 2002, sa direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios til E24 da.

I februar trodde han fortsatt at 2021 ville bli et nokså normalt år. Han anslo en gjennomsnittlig strømpris på 35 øre kilowattimen, gitt normale værforhold.

Det slo ikke til. Snittprisen i 2021 blir over dobbelt så høy.

Direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios. Vis mer

– Trodde 1,50 var en topp

Men høsten kom med et mye verre prissjokk. En energikrise rammet Europa, og mangel på gass sendte prisene til tidenes høyeste nivåer. CO₂-prisene økte kraftig, og Norge fikk en nokså tørr høst slik at magasinene ikke ble helt fylt opp.

– 2021 var det året der høyprisscenarioet i markedet viste seg. Vi tenkte kanskje at 1,50 kroner kilowattimen var en slags topp i en anstrengt situasjon, men det var det ikke. Men det var umulig å forutse at gassprisen i Europa skulle øke slik, sier Andreas Myhre i Entelios nå.

– Selv om det har vært et tørt år så er det fortsatt en relativt normal energisituasjon i Norge, så det var den spesielle situasjonen i Europa som dro prisene opp i år, sier han.

– Noe må gjøres

Prishoppet vinteren 2021 ble så kraftig at regjeringen og SV ble enige om å innføre en støtteordning til befolkningen til over fem milliarder kroner.

Staten vil dekke 55 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen, målt ved månedssnittet i prisene.

Det vil gi en støtte på rundt 70 øre kilowattimen i det sørlige Norge i desember, gitt en antatt snittpris for desember på 1,73 kroner kilowattimen, eller 2,73 kroner med nettleie og avgifter.

– Noe må gjøres med strømmarkedet, tror jeg. Skal du få med befolkningen gjennom et grønt skifte der kontinentet skal kutte kullkraft, så kan ikke de som selger strømmen sko seg så mye, sier Ove Nordberg.

– Slår du deg til tåls med at gassprisen i Europa styrer strømprisen?

– Jeg klarer ikke å akseptere at Europas gasspriser skal styre strømprisene i så stor grad. Det må være andre ting enn markedskreftene som styrer dette. Jeg tror det trengs en helhetlig gjennomgang av energimarkedet, sier han.

– Har aldri skjedd før

Strømprisen i sørlige Norge ligger nå an til å bli på 73 øre kilowattimen i snitt i år (91,25 øre med merverdiavgift). Det er langt over normalen på mellom 30 og 40 øre kilowattimen.

Det er også langt høyt over et tidligere tørrår, 2010. Da ble snittprisen på 54 øre kilowattimen i sørlige Norge og 58 øre i Midt-Norge.

Men i år er det i sør at strømmen er dyrest. Strømkunder lenger nord i landet, omtrent fra Høyanger i Vestland fylke og nordover, betaler i snitt 42 øre kilowattimen for strømmen i år.

Tallene oppgis uten nettleie og avgifter fordi det er slik historisk statistikk oppgis hos strømbørsen Nord Pool. Nettleie og avgifter kommer i tillegg, men disse varierer mye mellom ulike regioner.

– Dette har aldri skjedd før. Ikke i nærheten. Vi har aldri sett så høye priser, og aldri så store områdeforskjeller, sier Myhre.

– Kan prissjokket gjenta seg neste vinter?

– Det spørs på om det blir kaldt neste høst og vinter. Hvis dette blir dramatisk så kan det bli enda dyrere energi enn i år, slik at industri må stenge ned. Men hvis kineserne reduserer etterspørselen, samtidig som det blir mildt og mye vind, så er det en helt annen setting, sier han.

Har fyrt opp pelletskaminen

Ove Nordberg i Brandbu har solceller på taket og elbil. Han er en bevisst energibruker som følger med i strømleverandørens app og prøver å styre forbruket. Nå prøver han å bruke minst mulig strøm.

– Nå fyrer jeg opp en pelletskamin som er koblet til gulvvarme i huset, og skrur av den elektriske fyringen, sier han.

– Det er ganske dyrt med pellets, rundt to kroner kiloet, og jeg bruker kanskje 3 kroner til 3,50 kroner per time. Men det gir nok varme i alle gulvene og på soverom og bad, og da kan jeg redusere strømregningen, sier han.