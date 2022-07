Støre forsvarer krafteksporten. Han vil ikke ha makspris på strøm.

GJEVING I AGDER (Aftenposten): Statsminister Jonas Gahr Støre avviser å gripe inn i kraftmarkedet og handelen med utlandet. Men han skal følge bedre med.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er midtveis i sommerferien, som tilbringes på hytta på Sørlandet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sørlandet viser seg fra sin blideste side ved Lyngørfjorden. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er midtveis i sommerferien.

Han sitter i Gjeving noen meter unna den blinkende fjorden og tenker på vinteren. Blir det strøm nok til å holde varmen?

– Vi må forberede oss på en tøff vinter. Vi må være ærlige og snakke sant om det som kommer. Strømprisene blir høyere enn vi har vært vant med. Dette er en europeisk energikrise, som omfatter oss alle, sier han.

Støre sier mange av drivkreftene ikke umiddelbart kan styres med politikk.

– Men vi kan stille opp for dem som blir hardest rammet, sier han.

Støre har tatt båten inn fra hytta i Kilsund i Tvedestrand for å møte Aftenposten/E24. Når han snakker om kraftkrisen, snakker han nesten uten unntak om Norge som en del av Europa.

Sør i Norge er det rekordhøy pris, rekordlav magasinfylling og stor eksport av kraft. Anklagene mot næringen og markedet er mange. Hva nå?

Første anklagede: Kraftprisen i sør

Gjennom kraftkablene til Europa smitter høye europeiske kraftpriser inn i Norge.

Forslag om makspriser og krav til magasinfylling preger ordskiftet. Støre tror ikke folk er tjent med at politikerne griper inn i kraftmarkedet for å bestemme strømprisen politisk, hverken på kort eller lang sikt.

– Nei, vi kan ikke regulere kraftnæringen slik at vi hver dag og hver time kommer under en makspris vedtatt i Stortinget. Driften av 1000 kraftmagasiner påvirker prisene. Vi kan ikke ha 1000 politiske vedtak om hvordan disse skal styres til enhver tid, sier han.

Støre vil i stedet ha både marked og politikk.

– Innenfor rammer vi bestemmer politisk, må vi finne gode systemer der tilbud og etterspørsel bestemmer produksjon, priser og driften av de 1000 magasinene. Så må vi i tillegg bruke fordelingspolitikk til å hjelpe folk gjennom tøffe tider, sier han.

Han konkretiserer: økt bostøtte, sosialhjelp og støtte til studenter.

Men i første omgang er det markedet som bestemmer: Denne dagen ved fjorden koster strømmen til hytta hans 2,71 kroner pr. kilowatt-time (kWh). Nord for Dovre koster den 1 øre/kWh. Alt dette før nettleie og avgifter.

Andre anklagede: Kraftnæringen

Kraftprisene gjør at ekstra milliarder renner inn i kraftselskapene. Så spør noen: Hvorfor skal kraften selges til 2–3 kroner pr. kilowatt (kWh) når den koster 10–12 øre å produsere?

Støre skiller kostnaden i kraftverkene og omsetningen i markedet som to ulike forhold.

– Jeg forstår at det kan virke ulogisk. Men kostnaden blir bestemt av teknologien og naturforholdene. Prisen i markedet skal balansere tilbud og etterspørsel. Den blir dannet ut fra behovet og hvor mye strøm som er tilgjengelig. Akkurat nå er det lite vann i våre magasiner og energimangel i hele Europa, sier han.

Nesten all kraftproduksjon har staten eller kommunene som eiere. Noen milliarder går ut i strømstøtteordningen.

– Fra høsten dekker ordningen 90 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh, sier Støre.

Regjeringen har innført krav om rapportering fra kraftselskapene hver uke for å sikre at vannmagasinene fylles opp før vinteren. Denne uken kom tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som viser at produksjonen er redusert, eksporten er redusert og vannstanden øker.

Tredje anklagede: Kraftkablene

Sterke røster tar til orde for å stenge kablene og stoppe eksporten av kraft. Dette avviser Støre. Han ser eksporten og importen av kraft som to sider av samme sak.

– Når vi har overskudd, kan vi selge til utlandet. Men med jevne mellomrom er det tørre perioder eller hele tørrår, senest i 2019. Da trenger vi kraft fra utlandet for å dekke opp vår egen mangel. Denne handelen er bra for oss, sier han.

Han tar fatt i «tankegangen at vi lukker Norge og produserer for oss selv».

– Det er en farlig tanke og vil ikke tjene oss godt. Det vil kunne gi oss dyrere kraft og kraftmangel i gitte situasjoner. Vi vil neppe kunne importere kraft når vi har behov for det uten at vi bidrar til andre land når de har behov. Det er en gjensidighet i dette, sier Støre.

Han mener det er naturlig at kraftutvekslingen skjer på grunnlag av prisene i hver ende av kabelen, det vil si på grunnlag av tilbud og etterspørsel.

– Krafthandelen med utlandet gjennom kabler ligger fast. Men vi har sagt vi skal gjennomgå de avtalene vi har og se på hvordan vi finner rett balanse mellom eksport og import, sier Støre.

Ifølge ham er det mulig til å gripe inn.

– Hvis det er alvorlig kraftmangel eller funksjonskrise i vårt kraftsystem, så åpner avtalene med våre utenlandske kabelpartnere for å regulere eksporten.

– Er vilkårene for å gripe inn oppfylt nå?

– Nei, de er ikke det, svarer han.

Med andre ord: Støre har ingen planer om å gripe inn i krafthandelen med utlandet.

Ut på havet og ut i skogen

Støre har nettopp padlet en times tid, slik han gjør hver morgen. Han hugger ved og har sine to barnebarn på hytta. Vedhuggingen er ikke for å krympe strømregningen i statsministerboligen.

– Jeg gir veden til barna mine, sier han.

Støre har tilbrakt somrene på hytta i Kilsund «siden han ble født».

– Så dette er et sommerliv for meg. Det nye er at jeg har barnebarn med meg. Sammen med treåringen er jeg i skogen for å teste hva som smaker best av bringebær, blåbær og markjordbær, forteller han.

Han er i lett bestefarsrus, slik de fleste relativt ferske besteforeldre er.

Men kontrastene er store. For én måned siden var han i krigshelvetet i Ukraina.

Norsk strøm I et normalt år kan Norge produsere 155 terawatt-timer (TWh) strøm. Vannkraften står for 89 prosent og vindkraft for drøyt 8 prosent av dette. Varmekraftverk står for stort sett for resten. Kraftforbruket har de siste fem årene ligget mellom 134 og 140 TWh. Nettoeksporten (eksport minus import) har i de samme årene vært 10–20 TWh, unntatt i 2019 da eksporten og importen var like stor. Kapasiteten til å lagre vann i magasiner på fjellet tilsvarer litt over 87 TWh. Noe av vannkraftens velsignelse er at det er lett å skru produksjonen opp eller ned ved å regulere tappingen. Vindkraft er det motsatte ytterpunktet. Der bestemmer vinden produksjonen. Norge har kraftlinjer til Sverige og Finland og kabler til Danmark, Tyskland, Nederland og England. Hittil i år har nettoeksporten vært drøyt 7 TWh. Kilder: energifakta.no, SSB og Statnett. Vis mer

Les også Senterpartiets stortingsgruppe krever stans i strømeksporten

Les også Statkraft-sjefen frykter at tyskerne ikke vil selge oss strøm til vinteren

Fjerde anklagede: Det frie kraftmarkedet

Med energiloven i 1990 ble Norge ett stort kraftmarked. Nett og kraftlevering ble skilt fra hverandre. Det ble lov til å kjøpe kraft fra hvilken som helst leverandør.

Prisene ble overlatt til tilbud og etterspørsel. Kommunene og staten trakk seg unna prisdannelsen.

– Markedet er en god tjener, men en dårlig hersker. Det må reguleres og virke innenfor politisk vedtatte rammer. Historisk sett har kraftmarkedet tjent oss godt. I 30 år har vi hatt gjennomgående lave priser og stabil forsyning, sier Støre.

Det er hans ambisjon også for de neste 30 årene. Han venter på innspill fra energikommisjonen som er i arbeid.

Han fortsetter å beskrive det som skjer:

– Det er gjennom markedet vi får penger til investeringer i ny kraftproduksjon. Vi får satt en verdi på kraften slik at vi bruker den riktig, sier han.

Det blir lettere å utnytte alle ressursene:

– Vi kan produsere kraft fra vann som renner i elvene fordi Norge er ett stort marked som gjør det lønnsomt å produsere og selge kraften. Muligheten til salg i utlandet utvider markedet.

Støre vil ikke tilbake til tiden før energiloven.

– Det er ikke et alternativ å gå tilbake der vi var før 1990. Hver produsent drev for seg selv i sitt lokale område. Da hadde vi en situasjon med overinvesteringer og nedbygging av norsk natur, sier han.

Les også Hyttefolk frykter høye energipriser skaper mindre hytteliv

Les på E24+ Strømekspert om rekordpris: – Ekstreme tilstander

Fremover i tid + fasit

Støre ser noen år fremover og snakker om været. Årets ekstreme situasjon kan snu.

– Klimaendringene vil gjøre været villere og våtere. Det vil trolig fylle kraftmagasinene mer i årene fremover. Men det kan også bli tider med lite nedbør. Da må Norges kraftforsyning være koblet opp mot utlandet, slik den har vært siden 1960-tallet, sier han.

Men akkurat denne dagen er været rolig og solfylt. Det er en dag for å være ute. Så hva ble egentlig resultatet av bærsmakingen ved hytta? Støre avslører:

– Leo på tre år liker bringebær best. Jeg går for markjordbær!

Les på E24+ Kraftnæringen ber politikerne holde fingrene unna vannet