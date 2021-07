Equinor mangedoblet fjorårets resultat

Høyere olje- og gasspriser bidrar til at Equinor leverer langt sterkere tall i årets andre kvartal enn på samme tid i fjor.

Equinors konsernsjef Anders Opedal utenfor selskapets kontorer på Fornebu i Bærum kommune. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Equinor leverer et justert driftsresultat på 4,64 milliarder dollar i andre kvartal, blant annet etter betydelig oppgang i olje- og gassprisene.

I andre kvartal i fjor var det justerte resultatet på 354 millioner dollar.

Resultatet var likevel noe svakere enn ventet. På forhånd hadde analytikerne anslått et justert resultat før skatt på 4,83 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge tall Equinor selv har samlet inn fra 20 analytikere.

I det justerte resultatet luker Equinor bort engangseffekter og støy, for å bedre kunne måle selskapets underliggende utvikling over tid.

– Et sterkt resultat

Starten på 2021 har vært en stor opptur for Equinor etter nedturen i kriseåret 2020. I første kvartal i år leverte Equinor sitt sterkeste justerte resultat på syv år (se figur).

– Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

– Streng kapitaldisiplin og en netto kontantstrøm på mer enn 4,5 milliarder dollar, reduserer gjeldsgraden vår til 16,4 prosent og gjør oss robuste for volatilitet i råvareprisene framover, sier Opedal.

Som lovet på kapitalmarkedsdagen i juni vil selskapet betale et utbytte på 0,18 dollar per aksje i andre kvartal, opp fra 0,15 dollar per aksje i forrige kvartal.

Equinor oppnådde betydelig høyere priser: Den norske virksomheten fikk 64,9 dollar fatet for oljen den solgte i andre kvartal, opp fra 23,5 dollar fatet på samme tid i fjor

Den internasjonale virksomheten fikk 65,3 dollar fatet for oljen sin, opp fra 24,4 dollar fatet på samme tid i fjor

Selskapets USA-virksomhet fikk 56,7 dollar fatet for oljen sin, opp fra 19 dollar fatet i samme kvartal i fjor

Equinor solgte gass i Europa til en snittpris på 7,54 dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu), fra 2,24 dollar per MMBtu på samme tid for ett år siden

Selskapet solgte gass i USA til 2,25 dollar per MMBtu, opp fra 1,47 dollar per MMBtu for ett år siden Vis mer vg-expand-down

Ser man første halvår 2021 under ett, leverer Equinor et justert resultat på 10,1 milliarder dollar, sammenlignet med 2,4 milliarder dollar i første halvår 2020. I første halvår 2019 leverte Equinor et justert resultat på 7,34 milliarder dollar.

Andre bunnlinje i pluss på rad

Equinors resultat etter skatt, eller bunnlinjen om du vil, ble på 1,94 milliarder dollar i andre kvartal. Dette er det andre kvartalet på rad med positiv bunnlinje, etter seks kvartaler i minus.

I fjorårets andre kvartal endte Equinors bunnlinje på minus 254 millioner dollar.

Ser man første halvår under ett så havnet Equinors bunnlinje på 3,78 milliarder dollar, fra minus 961 millioner dollar på samme tid i fjor. Første halvår 2019 var Equinors bunnlinje til sammenligning på 3,19 milliarder dollar.

Selskapets omsetning ble på 17,38 milliarder dollar i andre kvartal, sammenlignet med 7,56 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Equinors olje- og gassproduksjon ble på 1,997 millioner fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, fra 2,011 millioner fat per dag på samme tid i fjor.

Fasit for de ulike segmentene

Equinor rapporterer at selskapets norske olje- og gassvirksomhet sikret seg høyere priser og bidro sterkt til kontantstrømmen i kvartalet, noe som også skyldtes at skatteinnbetalingene var basert på Equinors lave 2020-resultater.

Resultater fra Markedsførings-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet ble påvirket av tap på prissikring ved salg av gass, nedstengingen av Hammerfest LNG-anlegget etter en brann og svake marginer innen oljeraffinering.

Fornybarsegmentet ble rammet av svakere vind, som bare delvis ble motvirket av høyere driftstid enn på samme tid i fjor. Enheten produserte 0,282 terawattimer (TWh) i kvartalet, fra 0,304 TWh på samme tid i fjor.

Equinor rapporterer følgende tall for de ulike segmentene i selskapet:

Exploration & Production Norway: Justert resultat på 3,96 milliarder dollar, opp fra minus 85 millioner dollar på samme tid i fjor

Exploration & Production International: Justert resultat på 399 millioner dollar, opp fra minus 379 millioner dollar i samme kvartal i fjor

Exploration & Production USA: Justert resultat på 230 millioner dollar, opp fra minus 341 millioner dollar på samme tid i fjor

Marketing, Midstream & Processing: Justert resultat på 144 millioner dollar, ned fra 1,16 milliarder dollar i andre kvartal i 2020

Renewables: Justert resultat på minus 31 millioner dollar, ned fra minus én million dollar på samme tid i fjor

Kjøper tilbake aksjer

På kapitalmarkedsdagen i juni varslet Equinor et nytt tilbakekjøpsprogram for aksjer, etter at det forrige programmet ble avlyst i kjølvannet av coronakrisen i fjor.

Onsdag melder Equinor at den første delen av dette programmet settes i gang.

Det nye tilbakekjøpsprogrammet blir på om lag 1,2 milliarder dollar i året og vil løpe fra 2022. Men allerede i andre halvdel av 2021 planlegger selskapet å kjøpe tilbake aksjer i to runder på 300 millioner dollar hver.

Selskapet varslet også i juni at andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger skal øke fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Equinor venter å investere om lag 23 milliarder dollar brutto (12 milliarder netto) i fornybar energi fra 2021 til 2026.

