Questerre og Zeg Power samarbeider om blått hydrogen

Questerre har inngått intensjonsavtale med norske Zeg Power knyttet til produksjon av blått hydrogen i Quebec.

Michael Binnion er konsernsjef i Questerre.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Questerre har planer om å redusere miljøfotavtrykket for et gassprosjekt i Quebec.

Selskapet har tidligere nevnt planer om bruk av vannkraft i stedet for diesel og drift uten forbruk av drikkevann og giftige kjemikalier.

Før jul sa selskapet at det også vurderte å konvertere gassen til hydrogen, kombinert med CO₂-fangst, for å kutte utslippene også fra forbruket.

Hydrogen produsert fra gass med CO₂-fangst omtales ofte som blått hydrogen, mens hydrogen produsert med elektrolyse drevet av fornybar energi kalles grønt hydrogen.

Nå melder Questerre om at selskapet har inngått en intensjonsavtale med Zeg Power om å vurdere en slik løsning for blått hydrogen.

– Vi tror hydrogen vil bli en hjørnesten i den kommende sirkulærøkonomien, sier konsernsjef Michael Binnion i Questerre.

– Zeg Power har designet en prosess med ett steg som produserer hydrogen og fanger CO₂ med forbedret økonomi. Vi studerer hvordan vi kan koble dette til vårt prosjekt i Quebec, sier han.

Vurderer felles selskap

De to selskapene vil vurdere å sette opp et felles selskap for å gjennomføre et eventuelt demonstrasjonsprosjekt.

Zeg Power kom ut fra Institutt for Energiteknikk (IFE) og ble etablert i 2008. Selskapet høster for tiden erfaringer fra sitt første anlegg som er bygget på CCB Energy Park på Kollsnes.

Questerre bestilte også nylig en rapport fra International Reference Centre for Life Cycle Products, Services and Systems (Ciraig) om mulighetene for blå hydrogenproduksjon ved anlegget i Quebec.

Questerre handles på Oslo Børs og børsen i Toronto.

