Situasjonen i Equinor er alvorlig, mener konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige. Fagforeningen Safe krever flere ansatte nå.

Tillitsvalgtes innvendinger er ikke blitt lyttet til av Equinor-ledelsen, mener konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Fredag før påske ble det klart at Petroleumstilsynet pålegger Equinor å gjøre noe med bemanningen på plattformene på norsk sokkel.

Tilsynet er bekymret for sikkerheten på Equinors plattformer og peker særlig på omfattende bruk av overtid. Denne bruken er i strid med rammeforskriften, mener myndighetene. Derfor må Equinor sette opp hva som er et akseptabelt nivå for bruk av overtid.

Dette får konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige for Safe i Equinor til å reagere. Han viser til at fagforbundet gjennom mange år nettopp har påpekt det Petroleumstilsynet nå reagerer på: Bemanningen er blitt kuttet uforsvarlig.

– Ledelsen mente vi kunne kutte 600 stillinger på sokkelen fra 2016. Vi sa da at det var uforsvarlig. Nå ser vi resultatet av at beslutningen ikke var riktig, sier Teige til Aftenbladet.

– Ikke om ti år

Når Equinors ferske konserndirektør for norsk sokkel, Kjetil Hove, i et intervju med Aftenbladet uttaler at selskapet ikke vil trappe ned på norsk sokkel og at det vil være flere ansatte offshore om ti år enn i dag, er Teige klar på antall ansatt må økes nå.

– Vi i Safe krever flere ansatte i dag, ikke om ti år. Vi har for få folk, vi sliter med underbemanning og for mye overtid. Kuttene har gått for langt og dette må rettes opp raskt, sier Teige.

Han viser til alvoret i situasjonen også viser seg med at konsernsjef Anders Opedal torsdag møter hos Petroleumstilsynet for å svare for mangel på etterlevelse av regelverket hos Equinor.

– Vi har lenge reagert på at ledelsen ikke har tatt hensyn til våre innvendinger.

– Equinor har sagt at de ikke ser situasjonen på den samme måten som Petroleumstilsynet og etterlyser bedre grunnlag for konklusjonen?

– Bedriften har hevdet lenge at den vet best og det er en farlig vei, selv om vi har vist til erfaringer fra kutt og konsekvenser for sikkerheten i andre selskap. Petroleumstilsynet bruker veldig klare ord for å beskrive situasjonen i Equinor og at de i en rekke tilsyn har avdekket alvorlige brudd. Nå har det gått så langt at konsernsjefen må møte hos tilsynet for å forklare seg.

– Endrer ikke kurs

Et konkret eksempel Teige viser til er eksplosjonen ved BP-raffineriet i Texas i 2005. I en Sintef-rapport fra 2011 blir det påpekt at kravene om kostnadskutt fra konsernledelsen fikk sikkerhetsmessige konsekvenser. 15 personer omkom i ulykken.

– Det som har skjedd i Equinor minner stygt om dette. Vi hadde to branner på landanlegg i fjor. Bare tilfeldigheter gjorde at ingen omkom. Fagforeningene har påpekt det denne rapporten sier flere ganger med ledelsen, men uten at de har endret kurs.

Også sentralt i fagforbundet bekymrer situasjonen i Equinor.

– Vi har lenge sagt at det er blitt kuttet altfor mye. At Petroleumstilsynet tar tak og går til kjernen av saken, er positivt. Tilsynet ser det samme som våre tillitsvalgte har rapportert om. Selskapet har vært på feil kurs i lang tid, og det får konsekvenser. At overtiden er så omfattende er et klart tegn på at bemanningen er for lav, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Ikke grunnlag for pålegg

Da konsernsjef Anders Opedal i vinter lanserte et arbeid for å bedre sikkerheten i selskapet, sa han at selskapet har hatt for mange alvorlige hendelser.

Opedal avviste samtidig at kuttarbeid de siste årene har gått utover sikkerheten.

– Vi har ikke klart å påvise en direkte sammenheng mellom forbedringsarbeid og sikkerhet, sa Opedal.

Talsperson Morten Eek viser til at selskapet mener at bemanningsnivået reflekterer aktivitetsnivået, og at sikkerheten er godt ivaretatt.

Samtidig skal selskapet gå se på bruken av forlenget oppholdstid offshore - altså overtid - de siste fem årene for å gå inn i grunnlaget for pålegget fra Petroleumstilsynet.

– Så vil vi se på eventuelle forbedringer og tiltak når vi har gjort dette.

– Vil økt bemanning være aktuelt?

– Nå må vi først se på hvilke funn vi gjør. Vi fikk pålegget fra Petroleumstilsynet like før påske og starter nå arbeidet med å se på egen etterlevelse, interne krav og styrende dokumentasjon.

– Tillitsvalgte mener at Equinor-ledelsen ikke tar hensyn til innspill fra dem, men bare kjører på. Blir de faktisk hørt?

– Selvsagt er det ting partene ser ulikt på og det er krevende diskusjoner. Men vi mener at tillitsvalgte og verneombud har reell innflytelse gjennom de etablerte samarbeidsarenaene i selskapet, sier Eek.

