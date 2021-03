Tysk oljetopp hyller den norske skattepakken

– Ordningen ble satt stor pris på, men var også et veldig smart trekk av Norge, sier Mario Mehren.

Mario Mehren er konsernsjef i det sammenslåtte Wintershall Dea. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

I fjor sommer vedtok Stortinget oljeskattepakken, som skulle hjelpe bransjen gjennom koronakrisen: Oljeselskapene betaler mindre skatt nå og mer senere. Ifølge næringen selv kan det bidra til å frigjøre over 100 milliarder kroner til investeringer på norsk sokkel.

På hjemmebane har pakken skapt stor debatt, men også i utlandet blir den lagt godt merke til.

– Dette er et nytt bevis på det vi hele tiden har sagt: Norge har et godt og stabilt rammeverk, og norske politikere er virkelig interessert i å være i dialog med næringen, sier Mario Mehren til Aftenbladet/E24.

Wintershall Dea Tysk olje- og gasselskap med hovedkontorer i Kassel og Hamburg.

Etablert da konkurrentene Winershall og Dea slo seg sammen i 2019.

2500 ansatte, rundt 600 av dem i Norge.

Eid av kjemigiganten BASF og investeringsfondet Letter One.

Har hatt aktivitet på norsk sokkel i over 45 år.

Norsk hovedkontor i Stavanger.

Operatør for feltene Brage, Vega og Maria, som er i produksjon. Også operatør for prosjektene Nova og Dvalin.

Produserer om lag 150.000 fat oljeekvivalenter daglig i Norge. Vis mer vg-expand-down

– Veldig smart trekk

Mehren er konsernsjef i Wintershall Dea, som er Tysklands største olje- og gasselskap og den sjuende største produsenten på norsk sokkel med rundt 150.000 fat daglig.

– Ordningen ble satt stor pris på, men var også et veldig smart trekk. Jeg kan bare gratulere Norge med en så tidlig og avgjørende beslutning, sier Mehren og utdyper:

– Jeg tror skattemenøveren har betalt seg fordi investeringene har holdt seg ganske stabile. For vår del har vi blant annet startet boring av brønner på Brage-feltet, som ikke ville skjedd uten denne skattestøtten, sier Mehren.

Han mener ellers det er vanskelig å peke konkret på hvilke investeringer skattepakken har bidratt til for Wintershall Dea, fordi det er en sum av mange faktorer, men viser til at ordningen frigjorde rundt fire milliarder kroner i 2020.

Store prosjekter i Norge

Mehren peker videre på at nesten hele selskapets investeringbudsjett på drøyt ti milliarder kroner ble brukt på norsk sokkel i fjor.

Det skyldes i første rekke de tre utbyggingene Nova, Njord og Dvalin. Sistnevnte skulle ha startet produksjonen rundt nyttår, men er kraftig forsinket på grunn av kvikksølvfunn og kommer først i drift høsten 2022, ifølge selskapets ferske årsrapport.

– Jeg og selskapet liker veldig godt hvordan Norge har satt opp systemet for oljebransjen. Ser du på de siste ti årene, er det rimelig å si at norsk sokkel har vært sentrum for våre investeringer. Det er der vi satser mest.

– Det viktigste er stabile og pålitelige vilkår, som ikke endres med jevne mellomrom eller av hver nye regjering. Vi forplikter oss for flere tiår med våre prosjekter, og derfor er dette så viktig. Uten å nevne navn er ikke alle land like stabile, sier Mehren.

Selskapet satte i gang boring på Brage-feltet som følge av frigjorte midler fra skatteordningen, sier konsernsjefen. Vis mer byoutline Wintershall Dea/Morten Berentsen

Milliardunderskudd

I forrige uke avholdt Wintershall Dea sin årlig kapitalmarkedsdag ved hovedkontoret i Kassel - for andre gang på rad som et heldigitalt arrangement.

Som for de andre oljeselskapene var resultatet preget av koronaviruset og lave olje- og gasspriser.

Les også Tidenes største tap for Equinor i 2020

Selskapet tapte 1,3 milliarder euro før skatt, cirka 13 milliarder kroner, mot et overskudd på 600 millioner euro i 2019.

– Det var ikke dette vi så for oss før pandemien. Men det kunne gått mye, mye verre om vi ikke hadde tatt grep tidlig, sier Mario Mehren.

Kuttet kostnader

Han viser til at konsernet kuttet investeringene med 20 prosent, letekostnadene med 60 prosent og de generelle driftskostnadene med 10 prosent i fjor.

– Alt dette bidro til at vi kom oss gjennom året, og at vi faktisk avsluttet det med positiv kontantstrøm. Det var en tøff reise, men vi har vist at vi kan håndtere stormen og er et selskap for alle årstider, sier Mehren.

Selskapet ble etablert da de tyske konkurrentene Wintershall og Dea slo seg sammen i 2019. Konsernsjefen mener fusjonen gjorde det enklere å komme seg gjennom 2020.

– Sammenslåingen bidro til store besparelser, og i en situasjon som i fjor er lave kostnader og robusthet ekstremt viktig. Derfor mener jeg også vi er godt posisjonert for tiden som kommer, til tross for at det fortsatt er usikkerhet, sier Mehren.

