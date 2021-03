– Viktig steg på veien mot svar for skadde oljearbeidere

Ennå får ikke skadde oljearbeidere sin egen kommisjon. For Gisle Meininger Saudland (Frp) var diskusjonen i Stortinget et viktig steg på veien.

Gisle Meininger Saudland (Frp) har fått mange henvendelser fra fornøyde oljearbeidere etter runden i Stortinget torsdag. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Stortingsrepresentanten fra Flekkefjord stilte i slutten av februar spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Her lurer Gisle Meininger Saudland (Frp) om statsråden vil sette ned en kommisjon for å kartlegge omfanget og vurdere kompensasjon til skadde oljearbeidere.

Torsdag ettermiddag ble interpellasjonen behandlet i Stortinget.

– Det er ingen grunn til å tvile på at flere tidligere oljearbeidere kan ha fått ødelagt helsa si på grunn av forhold i arbeidsmiljøet, sa Røe Isaksen under debatten.

Da hadde Saudland sagt at han nå vil komme til bunns i saken en gang for alle med å sette ned en kommisjon, hvor de skadde selv også er representert. I løpet av debatten tok representanter fra flere partier ordet og ga uttrykk for støtte til en slik kommisjon.

Frp-politikeren er fornøyd med responsen på spørsmålet han stilte statsråden og debatten i Stortinget.

– Alle som tok ordet etter at jeg hadde innledet, var positive til å gå videre med saken. Statsråden sa at han ville se videre på den, sier Saudland til Aftenbladet.

Han påpeker at en interpellasjon gir utgangspunktet for en debatt i Stortinget og at det ikke fattes noe vedtak.

Dermed er det altså ennå ikke bestemt at en kommisjon for å se på oljearbeidernes arbeidsmiljø skal settes ned.

– Vi kommer til å følge med på at statsråden gjør det han sa han ville gjøre. Hvis det ikke skjer, kommer vi til å få fattet et vedtak som sier at dette skal skje.

– Så du er fornøyd og mener en kommisjon vil komme?

– Ja, dette gikk som vi ønsket. Alle sa i debatten at de var positive, og det var et klart og tydelig flertall for å se på om det er blitt begått urett mot oljearbeidere.

Saudland forteller at han etter diskusjonen i Stortinget har fått veldig mange henvendelser fra skadde oljearbeidere som nå er veldig glade.

– Det har haglet inn med meldinger og mange har ringt meg. Nå skal jeg ta kontakt med flere av de andre representantene som engasjerte seg i debatten, så skal vi i fellesskap finne den beste måten å få avsluttet denne saken på, sier Saudland.

