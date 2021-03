Kielland-nettverket: – Det blir ingen ro i Kielland-saken uten en ny granskning

Skuffelse blant etterlatte og overlevende etter Kielland-ulykken, men leder for Kielland-nettverket mener Riksrevisjonen løfter fram viktig kritikk.

Odd Kristian Reme, leder i Kielland-nettverket. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

I 20 minutter var det nesten helt stille i konferansesalen på Hotel Bristol i Oslo, mens overlevende og etterlatte etter Alexander Kielland-ulykken leste sammendraget av Riksrevisjonens rapport om ulykken som krevde 123 menneskeliv i 2018.

Den eneste lyden i rommet var klikkene fra pressefotografenes kameraer.

I rapporten fra Riksrevisjonen kunne Odd Kristian Reme, leder for Kielland-nettverket, lese det som for mange av de etterlatte og overlevende er en nedslående konklusjon:

Riksrevisjonen mener det ikke er grunnlag for å gjennomføre en ny granskning av hvorfor ulykken skjedde.

«Alexander L. Kielland»-ulykken 27. mars 1980: Boreriggen «Alexander L. Kielland», som ble brukt som boligrigg, tippet rundt i Nordsjøen mens den lå ved Edda-feltet. 123 mennesker døde, 89 ble reddet i det som er norgeshistoriens verste industriulykke. Eiere: Stavanger Drilling eide riggen, mens Phillips Petroleum Norway, i dag en del av ConocoPhillips, lånte riggen inn som boligplattform. Årsaker: Den offentlig oppnevnte granskingskommisjonen slo i 1981 fast at årsaken var en sprekk i D6-staget på plattformen. Sprekken hadde utviklet seg over tid og oppsto som følge av en dårlig sveis ved innfestingen av en såkalt hydrofon. Den norske kommisjonen la dermed skylden på verftet CFEM i Frankrike som hadde bygget plattformen. De franske interessene tilbakeviste denne en-faktorforklaringen og så ulykkesårsaken som mer sammensatt, som også inkluderte andre forhold. Riksrevisjonen: Fredag 24. mai 2019 ble det klart at Riksrevisjonen skal gå gjennom «Kielland»-ulykken. Rent formelt ble dette vedtatt av Stortinget i juni 2019. Dette skjer etter krav fra pårørende, etterlatte og overlevende. De siste årene er det også kommet fram nye opplysninger om «Kielland»-ulykken i kraft av arbeidet som Universitetet i Stavanger har gjort og i omfattende artikkelserier i Stavanger Aftenblad. Vis mer vg-expand-down

– Vi er glade for at Riksrevisjonen har lagt fram tydelig og sterk kritikk av myndighetenes håndtering av Kielland-ulykken, sier Reme til Aftenbladet/E24.

Samtidig er han og resten av styret i Kielland-nettverket skuffet over at Riksrevisjonen mener det ikke er grunnlag for å gjennomføres en ny granskning av ulykken. Reme mistet broren sin, som da var 28 år og jobbet som materialmann i operatørselskapet Phillips, i ulykken.

– Det blir ingen ro i Kielland-saken uten en ny granskning der ansvar plasseres, sier Reme.

Han viser til at Riksrevisjonen påpeker at ansvarsforholdene rundt ulykken aldri ble fullstendig klarlagt, at Veritas var inhabile i granskingen og manglende oppfølging av overlevende og etterlatte.

– Alt dette er for oss veldig viktig, og betyr at mye av det vi har påpekt og sloss for å få forståelse for gjennom mange år, det har nå Riksrevisjonen sett og forstått. Da er det en skuffelse at de ikke ser behovet for en ny granskning, og jeg er klart uenig i den konklusjonen, sier Reme.

– Det er mange spørsmål som aldri vil bli besvart, det vet vi, riggen ligger på 700 meters dyp, men det er fortsatt en lang rekke forhold som ikke har vært grundig nok undersøkt. De seneste dagene har Aftenbladet dokumentert oppsiktsvekkende dykkerfilmer, tatt opp en måned etter ulykka. Det viser at ved å gå inn og lete i materialet er det forhold det vil være mulig å belyse klarere. Det er fortsatt et arbeid som må gjøres, sier Reme.

Sviktet de overlevende og etterlatte

En annen konklusjon fra Riksrevisjonen, som har gransket myndighetenes arbeid etter Kielland-ulykken, er at de overlevende og etterlatte ble sviktet av staten.

«De etterlatte fikk ikke oppfølging, og oppfølgingen av de overlevende var ikke god nok», heter det i rapporten. Riksrevisjonen kaller oppfølgingen av de overlevende «sterkt kritikkverdig».

«Selv om de overlevende fikk et godt tilbud om hjelp sammenlignet med hva som var vanlig i 1980, opplever mange i dag at de ikke fikk den hjelpen de trengte», står det i rapporten.

– Det er rystende å tenke på at mennesker som opplevde en så traumatisk ulykke, ble sendt rett hjem uten oppfølging og at de heller ikke fikk hjelp der de bodde, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Anders Helliksen, i midten, overlevde Kielland-ulykken i 1980. Han ønsker en ny gransking av ulykken. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

Overlevende: – Mange har slitt

Anders Helliksen var 20 år jobbet som rørlegger på Kielland-plattformen da ulykken skjedde. I dag sitter han i styret i Kielland-nettverket. Helliksen er i likhet med Reme skuffet over at Riksrevisjonen anbefaler at det ikke gjøres en ny granskning av ulykken.

– Hva har det å si for de overlevende og etterlatte at Riksrevisjonen anerkjenner at dere ble sviktet av myndighetene etter ulykken?

– Alle vi overlevende og etterlatte takler har taklet dette på hver vår måte. For dem som har hatt det verst er det jo kjedelig å lese at myndighetene har oversett sine plikter, og ikke fulgt opp dem som har slitt i ettertid. Det er mange som har slitt, sier han.

Helliksen sier at de nå vil lese grundig gjennom rapporten før de sender et svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen som skal behandle saken på Stortinget.

Etterlatt: – Snu alle steiner

Merete Haslund mistet faren i Kielland-ulykken. Han var maskinist og hadde sin første tur ut på plattformen da ulykken skjedde.

Haslund sier at i likhet med de andre kjenner hun en skuffelse over at Riksrevisjonen mener det ikke er grunnlag for en ny granskning av ulykken, men at Riksrevisjonen samtidig løfter frem poenger som styrker deres kamp for å få en ny undersøkelse av ulykken.

– Som etterlatt, som datter, tenker jeg at dette er noe som har påvirket oss gjennom mange år. Og som det er sagt tidligere: Hvorfor skal man ikke snu alle steiner, spør hun.

Merete Haslund, i midten, mistet faren i Kielland-ulykken. I dag var hun og resten av styret i Kielland-nettverket samlet på Hotel Bristol i Oslo. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

Haslund sier hun ikke klarer å slå seg til ro med konklusjonene i rapporten fra Riksrevisjonen, og mener det er viktig at det blir stilt gode spørsmål til Stortinget som nå skal behandle saken.

– Jeg har fått mange meldinger i dag fra folk jeg kjenner godt, og folk jeg ikke kjenner godt, og folk uttrykker at dette er bare trist. Jeg tror det handler om at mange, i likhet med oss, ser at her er det viktig med åpenhet. Vi vet det er mange spørsmål som ikke er ordentlig besvart.

