Aarbakke og Cognite med ny teknologisatsing

Aarbakke og IT-selskapet Cognite samarbeider om et nytt selskap. Teknologien som er blitt utviklet for maskineringsbedriften på Jæren skal nå tilbys til alle.

Rolf Thu, til venstre, har vært sentral i digitaliseringen av Aarbakke, noe gründer og administrerende direktør Inge Brigt Aarbakke setter pris på. Vis mer byoutline Pål Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sentralt i satsingen står IT- og teknologidirektør Rolf Thu i Aarbakke AS. I 2012 var han produksjonsdirektør i maskineringsbedriften på Bryne.

En natt i september sluttet hjertet hans å slå, og ambulansepersonell fikk først start på det etter én time.

LES MER OM IT-SJEFEN SOM TOK EN OMSTART OG KOM TILBAKE FRA DØDEN HER:

Etter at Thu kom tilbake til Aarbakke fikk han en mer fristilt rolle og fikk mulighet til å jobbe med digitalisering av produksjonen. Målet var å få til en løsning hvor all informasjonen – alle dataene – de hadde, ble satt sammen og kunne gi innsikt i hvordan produksjonen kunne bli bedre og mer effektiv.

De innså raskt at løsningen ikke fantes. Ikke ennå. Et samarbeid ble inngått med det Aker-eide IT-selskapet Cognite om å bygge noe nytt.

– Hvis vi setter alt av data sammen, kan det gi oss verdifull kunnskap. Vi kan forstå bedre hvorfor noe fungerer og hvorfor ikke. Et eksempel er utnyttelse av maskinene. I Aarbakke har vi klart å øke utnyttelsen med over 20 prosent – og det betyr over 50 millioner kroner i året. Vi kan i sanntid se om noe ikke fungerer og korrigere underveis, ikke etterpå når det er for sent, sier Thu til Aftenbladet.

Fabrikken som lærer

Derfor kaller de løsningen den lærende fabrikken – det blir enklere å forbedre både ved å gjøre mindre av det som ikke fungerer og mer av det som fungerer.

Nå kan de også måle hvor mye strøm som brukes for å lage ett produkt og dermed også dokumentere klimautslippet.

– Så får kunden informasjon om hvordan klimaregnskapet ser ut hvis de produserer hos oss basert på fornybar energi, eller om de velger en konkurrent i Tyskland med langt høyere utslipp. Når de har tilgang til denne kunnskapen, ser vi at mange tar hensyn til den også.

Nå har de altså bestemt seg for å selge denne løsningen til andre. Det nye selskapet heter Ignos, og er et samarbeid mellom Aarbakke og Cognite.

– Ikke alle mener det er smart at vi skal selge dette til konkurrentene våre og gjøre dem bedre. Slik tenkte vi i Aarbakke før også. Vi mente vi var veldig smarte og var livredde for å dele. Men så har jeg oppdaget at hvis du deler, så får du noe tilbake igjen.

Han mener de har et så stort forsprang på konkurrentene at ingen vil ta dem igjen med det første. Skulle det til alt overmål skje at noen klarer det, mener han at Aarbakke bare får bli enda bedre.

Mer hestesko?

Nå har de søkt etter en daglig leder til det nye selskapet. Inge Brigt Aarbakke er ikke i tvil om at de vil få solgt teknologien.

– Faktisk er de første salgene allerede i boks. Teknologien vil være aktuell for flere bransjer, sier Aarbakke.

Han kan se tilbake på rekordomsetning i 2020 på over én milliard kroner. I år vil inntektene synke til rundt 750–800 millioner, men Aarbakke ser at markedet har snudd tidligere enn forventet og er i ferd med å styrke seg.

Ny fabrikk til 300 millioner kroner skal bygges. Her skal blant annet utstyr – CNC-maskiner og sveiseroboter – kjøpt fra Technip FMCs fabrikk på Ågotnes utenfor Bergen inn. Noe av dette utstyret er i ferd med å bli installert i eksisterende fabrikk.

Selv om det fortsatt er olje og gass som gjelder for maskineringsbedriften, er Inge Brigt Aarbakke klar på at akkurat som den nye teknologisatsingen er aktuell for flere bransjer, kan han også levere til andre.

– Farfar kjøpte den siste hesteskofabrikken på Bryne. Og så kom bilene og det var ikke lenger samme behovet for hestesko. Når jeg nå satser på ny fabrikk har jeg tenkt på om jeg gjør samme feil som farfar. Men derfor bygger vi også for å kunne ta oppdrag for andre bransjer, sier Aarbakke.

