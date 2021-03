Seadrill slapp dagbøter. Så kom et nytt alvorlig regelbrudd

Petroleumstilsynets avdekket flere alvorlige regelbrudd på Seadrills borerigg West Mira. Dette medførte to pålegg og tvangsmulkt. Nå unngår boreselskapet gebyret. Dagen etter ble det rapportert om nok en alvorlig hendelse.

Det er denne Seadrill-drevede boreriggen, West Mira, som igjen er utsatt for negativ oppmerksomhet av Petroleumstilsynet. Vis mer byoutline Seadrill

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

E24 har tidligere skrevet om de alvorlige regelbruddene som Petroleumstilsynet (Ptil) avdekket på Seadrills Stavanger-baserte borerigg, West Mira.

«Tilsynet avdekket nye, alvorlige avvik, samt at tidligere påpekte avvik ikke var fulgt opp i henhold til selskapets tilbakemelding», skrev Ptil da om sitt vedtak.

Dagbøter på 50.000

Som en del av tilsynet ble det vedtatt to pålegg, hvor en av vedtakene kunne resultere i daglige bøter på 50.000 kroner om det ikke ble rettet opp i. En såkalt tvangsmulkt.

Ptil, som la frem sin årlige vurdering av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) torsdag, har tidligere advart om en økning av alvorlige hendelser som krever tilsyn.

– Vi var opptatt av å signalisere til selskapene at de måtte finne ut hvorfor denne økningen fant sted, og at de måtte gjøre nødvendige tiltak for å snu utviklingen, sa kommunikasjonsrådgiver i Ptil Øyvind Midttun til E24 sist uke.

Boreriggen West Mira har tidligere hatt tilsyn av Ptil, og det var manglende respons fra Seadrill som gjorde at Ptil varslet store gebyrer. Hele fem hendelser på samme rigg har blitt omtalt som alvorlige siden januar 2020.

Ny hendelse: Mistet «juletre» til havbunnen

Petroleumstilsynet opplyser i en pressemelding torsdag at Seadrill har etterkommet kravene fra vedtaket og slipper gebyrene.

Ptils vedtak om å ikke ilegge selskapet gebyrene ble kommunisert til Seadrill 18. mars. Det skulle likevel ikke gå lang tid før det igjen ble rapportert om en ny alvorlig hendelse på den samme riggen. Dagen etter, altså fredag 19. mars ble det rapportert om at et «juletre» hadde falt til havbunnen da en vaier røk. Et juletre er flere ventiler og rør som kobles til brønnhodet. Det var Energi24 som først omtale saken.

Det gjenstår å se om Ptil vil foreta seg noe i forbindelse med den nyeste av flere alvorlige hendelser på riggen.

– Dette er ting som absolutt ikke skal skje, sa Ptil-talsmann Øyvind Midttun til DN.

Tilsynet reagerer spesielt på at hendelsen inntreffer så kort tid etter påleggene.

– Å få en slik hendelse så kjapt på, det er ikke bra. Det er slett ikke bra. Seadrill må virkelig finne ut hva det er som gjør at de får så mange alvorlige hendelser på så kort tid, sier Midttun til DN.

Det er ikke bare West Mira som har blitt fokus for negativ oppmerksomhet fra Petroleumstilsynet. E24 har tidligere omtalt nye regelbrudd på riggen West Bollsta som avdekket hele ni avvik.

