Oljeprisen rett ned

Oljeprisen faller etter melding om fremgang i forhandlinger mellom Ukraina og Russland, ifølge oljeanalytiker.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Prisen for et fat nordsjøolje (brent spot) falt tirsdag formiddag til 105 dollar fatet, ned omtrent 7 prosent siden toppen. Dermed reverseres prisoppgangen fra tidligere i dag.

– Årsaken til at oljeprisen plutselig faller er at det kanskje kan være noen form for våpenhvile på gang, sier sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB til E24.

Russlands toppforhandler Vladimir Medinsky sier at samtaler mellom Putin og Zelenskyj kan skje hvis en avtale er godkjent av landenes utenriksministrene.

Det melder Reuters tirsdag, ifølge Infront TDN Direkt.

Medinsky sier at samtalene med Ukraina nå er i en «praktisk fase» og at Russland vil kutte militær aktivitet nær Kyiv og Tsjernihiv, skriver Infront TDN Direkt.

– Beskjeden kommer også fra russiske medier, så da mistenker man at den har en viss form for hold, men det er vanskelig å vite, sier Schieldrop.

– I tillegg har vi allerede hatt en svakere etterspørsel som følge av corona-lockdown i Kina, legger han til.

OPEC+ vil ikke la politikk påvirke beslutninger

Saudi-Arabias energiminister sier tirsdag at oljekartellet OPEC+ sine beslutninger ikke vil bli påvirket av politikk. Det skriver CNBC.

Energiministeren, prins Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, sa videre at organisasjonens eksistens var avhengig av å separere oljekartellets oppdraget med å stabilisere oljeprisen fra andre geopolitiske faktorer.

– Når det kommer til OPEC+ - vil jeg ta det privilegiet å si at jeg har holdt på i 35 år, og jeg vet hvordan vi har klart å skille våre politiske forskjeller fra det som er til felles beste for oss alle, sa prins Abdulaziz.