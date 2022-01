Mjøs Persen ber om forståelse: - Vi kunne ikke forutse strømkrisen

Hun er komfortabel med regjeringens håndtering av strømkrisen. Men Marte Mjøs Persen og regjeringen får ikke bestått av industrien: – Kan være døden for industrien vår, sier Ap-medlem.

Torsdag besøkte olje- og energiminister, Marte Mjøs Persen Rosenberg på Buøy i Stavanger. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Krevende.

Slik beskriver olje- og energiminister Marte Mjøs Persen de første hundre dagene i regjering.

Torsdag besøkte hun Rosenberg Verft for omvisning på oljeskipet Jotun. En behagelig avkobling fra høye strømpriser, debatter og kritikk. Hun ser frem til å kunne bruke helgen sammen med familien i Bergen. Sjeldent har vel akkurat denne ministerposten vært i så hardt vær.

Aftenbladets kommentator, Hilde Øvrebekk skrev sist uke at statsråden ikke har gjort seg fortjent til folks tillit.

– Ikke denne regjeringens skyld

Hun innrømmer at det har vært tøft, men mener likevel hun og hele regjeringen ble tatt på sengen av strømkrisen.

– Jeg har vært politiker så lenge at jeg vet at det kan være tøft, også når man minst venter det. Men den krisen vi står i nå kunne vi ikke forutse. Da må jeg bare ta en dag av gangen, slår hun fast.

Samtidig forsøker hun å roe ned frustrasjonen. Gode nyheter er på vei, men hun kan ikke røpe mer ennå.

– Det som er krevende for meg er at når vi jobber med noe kan jeg ikke dele gode nyheter før arbeidet er ferdig. Det kan oppleves frustrerende. Folk krever nytt, men jeg vet at det kommer, og jeg kan ikke si det før jeg vet at det er klart, beroliger bergenseren.

Les også Emma (42) fikk strømregning på 42.663 kroner

Les også Sp-topp om vinterens strømkrise: – I bunn og grunn handler dette om en samfunnskontrakt

Hun og regjeringen har stått i hardt vær de første 100 dagene. Vis mer

Hun er komfortabel med regjeringens håndtering av strømkrisen så langt.

– Målet er å lage flere ordninger som skal hjelpe de som har minst, men også andre. Det føler jeg også vi gjør på en god måte, slår hun fast.

Aldri før har en regjering gitt ut så mye i strømstøtte som denne, legger hun til.

Riktignok har strømprisene aldri vært så høye, ei heller statens inntjening på strøm. Staten tjente rekordhøye 28 milliarder på strøm i 2021.

Akkurat dette er ikke regjeringens feil, mener hun.

– Regjeringen er blitt kritisert for å komme med for lite for sent. Forstår du den kritikken?

– Ja, fordi man skulle alltids ønske at vi var i forkant. Men det er ikke denne regjeringen sin skyld at vi ikke var i forkant. Stortinget ba regjeringen forberede oss på høye priser, men høyreregjeringen mente det ikke var behov for slike tiltak og ordninger, påpeker Mjøs Persen.

Snudd på hybridkabler?

Hun forstår at norske strømkunder skulle ønske at staten tok en større del av kaken. Men også dette har konsekvenser, påpeker hun.

– Vi må tenke at vi ikke kan bruke så mye penger at det går utover andre deler av økonomien. Dette ville også rammet husholdninger og bedrifter, slår hun fast.

Les også Energi Norge advarer mot makspris på strøm

Les også NVE-direktør: Elektrifiseringen er et veivalg i energipolitikken

Torsdag fikk hun omvisning på Jotun-skipet som restaureres på verftet. Vis mer

Marte Mjøs Persen og regjeringen er klare på én ting. Det norske strømforbruket vil øke i årene fremover. Mye takket være elektrifiseringsprosesser som skal foregå både på land og til sjøs. Det vil altså være behov for enda mer kraft i årene som kommer.

– Hvorfor skal folk tro at dere er bedre forberedt neste gang en slik krise inntreffer?

– Det er flere ting jeg mener vi kan gjøre. Energieffektivisering er en ting. Det ligger potensielt 10–15 TWh å spare på slike grep. Det vi planlegger å gjøre på havvind, selv om det ligger litt frem i tid, blir utrolig viktig, sier Mjøs Persen.

Likevel er også havvindsatsingen grunnlag for konflikt innad i regjeringen. Næringen er klar på at Norge må bygge hybridkabler for at havvindsatsingen skal lønne seg. Senterpartiet mener disse kablene er utenlandskabler, og derfor ikke kan bygges, fordi Hurdalsplattformen slår fast at det ikke skal bygges slike kabler i denne regjeringsperioden. Arbeiderpartiet er ikke fullt så skråsikre.

Marte Mjøs Persen har tidligere sagt at hybridkabler ikke omfattes av Hurdalsplattformen.

Nå har pipen fått en annen lyd.

– Vi utreder hvordan vi skal løse dette. Det sa den forrige regjeringen også. Denne vinteren har vist at vi må tenke oss om vi skal bygge kabler som virker som rene eksportkabler, sier hun.

– Har du snudd på at hybridkabler ikke er å forstå som utenlandskabler?

– Jeg mener det er merkelig om denne vinteren har overbevist noen om at utenlandsforbindelser er en god idé. Derfor mener jeg hybridkabler må nøye vurderes, nettopp med denne vinteren i bakhodet, svarer bergenseren.

Les også – Ingen vei utenom å bygge mer vindkraft for å elektrifisere sokkelen

Hun er komfortabel med regjeringens håndtering av strømkrisen. Vis mer

– Bekymret for at det blir verre

En som ikke er fullt så fornøyd med regjeringens håndtering av strømkrisen er Remy Penev. Han er medlem av Industri Energi, jobber på smelteverket i Sauda og er Arbeiderparti-medlem. Han har vært en av de viktigste stemmene i strømopprøret denne vinteren.

Denne strømkrisen kunne alle forutse, sier han.

– Det er blitt advart mot denne strømkrisen lenge, slår han fast.

Regjeringen gjør for lite, for sent, sier han.

– Jeg skulle gjerne sett tydeligere avklaringer. Bostøtte og strømstøtte lapper egentlig bare på et system som er fullstendig ødelagt. Det er uheldig at regjeringen ikke tar innover seg at dette er en systemsvikt, sier Penev.

Strømprisene vi nå ser er ikke et engangstilfelle, advarer han. Det kommer til å skje hver vinter fremover, om ingenting gjøres.

– Det kan være døden for industrien vår, som ikke kan leve med denne uforutsigbarheten, forteller han.

– Et så stort industriparti som Arbeiderpartiet burde tatt dette innover seg, men det har de ikke gjort. De jobber for sent, og det skader regjeringsprosjektet, legger han til.

Han har ingen tiltro til at situasjonen vil løses bedre ved neste krise.

– Nei, tvert imot. Jeg er mer bekymret for at det blir enda verre, avslutter han.