Oljeprisen er over 110 dollar

På et tidspunkt onsdag morgen var oljeprisen over 111,04 dollar per fat.

Karnes City, USA, 8. april 2020. Vis mer

Samtidig som krigen i Ukraina utspiller seg fortsetter oljeprisen å stige.

Siden midnatt har oljeprisen klatret nesten 5 prosent og koster ved 5.30-tiden onsdag morgen over 110 dollar fatet.

På et tidspunkt onsdag morgen var prisen over 111,04 dollar per fat. Så høy har ikke oljeprisen vært siden 2014, ifølge analyseverktøyet Infront.

– Oljeprisen kan ikke slutte å stige da et veldig stramt oljemarked sannsynligvis vil se ytterligere risiko for forsyninger ettersom krigen i Ukraina utspiller seg. Oljeprisen kan stige til 120-dollarnivået hvis oljemarkedet begynner å tro at det er sannsynlig at det vil bli satt sanksjoner mot russisk energi, sier Ed Moya, markedsanalytiker hos Oanda til CNBC.

USA legger stadig mer press på Russland, og President Biden advarte i natt landets oligarker om at de gode tidene er over:

– Vi vil sammen med våre europeiske allierte finne og beslaglegge deres yachter, luksusleiligheter og privatfly, sa Biden.

Prisen på et fat nordsjøolje har økt med 40 prosent hittil i år. Vis mer

Prisstigningen kommer før OPEC+ og deres oljeproduserende allierte, som inkluderer Russland, forbereder seg på å møtes onsdag for å diskutere aprils produksjon.

Vil frigjøre olje fra globale reserver

Prisstigningen kommer til tross for at Det internasjonale energibyrået (IEA) sa tirsdag at det vil frigjøre 60 millioner fat olje fra globale reserver, i et forsøk på å lette den nåværende forsyningsbegrensningen, skriver CNBC.

Men kunngjøringen gjorde lite for å roe markedene.

– Vi ser ikke på dette som tilstrekkelig lettelse, skrev Goldman Sachs i et notat til kunder etter kunngjøringen.

Investeringsbanken skrev videre at «ødeleggelse av etterspørsel -gjennom enda høyere priser er nå sannsynligvis den eneste tilstrekkelige rebalanseringsmekanismen, med tilbudselastisitet som ikke lenger er relevant i møte med et så potensielt stort og umiddelbar tilbudssjokk».

Både amerikansk lettolje (WTI) og nordsjøolje er opp mer enn 40 prosent hittil i år ettersom etterspørselen tar seg opp mens tilbudet fortsatt er begrenset.

En energikrise i emning

Rystad Energy-sjefen har tidligere sagt til E24 at energikrisen er her for å bli.

– Etterspørselen etter olje og gass i Vesten fortsetter å øke, og en global energikrise vil mest sannsynlig utspille seg, sa Jarand Rystad i et intervju 25. februar.

Rystad tror at oljeprisen kan klatre til 130 dollar per fat, og at forbrukerne vil føle på presset ved bensinpumpene og på strømregningen.

– Vesentlig høyere priser er i horisonten for både Europa og utlandet.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken stod det at oljeprisen i natt nådde sitt høyeste nivå siden 2013. Det stemmer ikke, det riktige er 2014.