Britene åpner for olje- og gassleting i nær 900 blokker

– Det er nå viktigere enn noen gang at vi styrker vår energisikkerhet, sier britenes næringsminister Jacob Rees-Mogg.

Storbritannias næringsminister Jacob Rees-Mogg mener konsesjonsrunden også vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i landet.

Storbritannia trosser et flertall klimaforskere, og lyser ut en ny konsesjonsrunde for olje- og gassleting.

898 blokker blir gjort tilgjengelig for selskaper som vil utforske og eventuelt hente ut olje og gass. Og så mange som 100 nye lisenser kan bli tildelt i Storbritannias 33 konsesjonsrunde.

Næringsminister Jacob Rees-Mogg mener Vladimir Putins krig i Ukraina gjør konsesjonsrunden avgjørende for landet.

– Putins ulovlige invasjon av Ukraina betyr at det nå er viktigere enn noen gang at vi får mest mulig ut av våre energiressurser og at vi styrker vår energisikkerhet nå og inn i fremtiden, sier Rees-Mogg i en pressemelding.

Hele det lilla feltet på kartet blir gjort tilgjengelig for leting i denne konsesjonsrunden.

Ønsker rask produksjon

Og britiske myndigheter ønsker at det skal skje raskt. North Sea Transition Autority (NTSA) har pekt ut fire klynger i sørlige Nordsjøen som vil bli prioritert.

Dette fordi disse områdene, like utenfor Norfolk, Lincolnshire og Yorkshire, blant annet er tett på infrastruktur og «har potensial til å utvikles raskt.»

– Søkere vil bli oppfordret til å by på disse områdene slik at de kan settes i produksjon så snart som mulig, skriver NTSA i meldingen.

Myndighetene håper de første lisensene er tildelt innen andre kvartal neste år.

NTSA estimerer at det vil ta rundt fem år mellom et eventuelt funn er gjort og produksjon kan settes i gang.

Mener det ikke vil gi energisikkerhet

Britiske myndigheter mener at denne konsesjonsrunden er i tråd med regjeringens juridiske forpliktelse om nullutslipp i år 2050.

– Gassproduksjon i Storbritannia har et lavere karbonavtrykk enn import fra utlandet, sier Rees-Mogg.

Greenpeace Storbritannia er svært kritiske til at regjeringen nå åpner for mer leting og utvinning av olje og gass.

At dette skal få noe å si for de skyhøye prisene britene nå betaler for strøm og gass, tror ikke Greenpeace noe på.

– Nye olje- og gasslisenser vil ikke redusere energiregningene for familier som sliter denne vinteren eller vintere som kommer, og heller ikke gi energisikkerhet på mellomlang sikt, sier Philip Evans i Greenpeace UK, ifølge BBC.

Forrige runde i 2020

Forrige gang britiske myndigheter tildelte lisenser for leting var i september 2020.

Da ble det delt ut 113 lisenser til 65 selskaper, opplyser interesseorganisasjonen som representerer olje- og gassbransjen, Offshore Energies UK til E24.

Men bare fem letebrønner ble boret i 2021, det laveste antallet noen gang, ifølge organisasjonen.

I den nye konsesjonsrunden åpnes det for søknader fra klokken 19 norsk tid fredag frem til 12 januar.