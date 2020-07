Irene Waage Basili bygget letegigant fra Bergen. En krise som denne har hun aldri opplevd før.

Irene Waage Basili har ledet Shearwater fra å være et nyoppstartet seismikkselskap med fire skip i 2016 til å bli verdens største innsamler av seismisk data. I dag består flåten av 23 seismikkfartøy som karlegger petroleumsressurser under havbunnen. 2020 er blitt et mer krevende år enn noen hadde sett for seg.

