Opec+ utvider produksjonskutt med én måned

Analytiker mener det er veldig sannsynlig med oljeprisoppgang mandag etter nyheten: – Enten kommer etterspørselen og hjelper oljeprisen opp, eller så hjelper Opec prisen oppover.

Publisert: Publisert: 6. juni 2020 15:32

Ifølge Bloomberg har oljekartellet Opec+ blitt enige om å utvide oljeproduksjonskuttene med en måned for å støtte opp under oljeprisinnhentingen.

Delegatene sier til nyhetsbyrået at alle medlemslandene var enige om den nye avtalen. Gruppen vil med det opprettholde produksjonskuttet på 9,7 millioner fat dagen til slutten av juli, fremfor å lette kuttet til 7,7 millioner fat per dag i juli som tidligere planlagt.

– Opec+ kutter for en ekstra måned fordi det er å uforutsigbart. Det er vanskelig å predikere hvordan etterspørselen vil utvikle seg og hvor hurtig den vil utvikle seg, sier oljeanalytiker i SEB Bjarne Schieldrop til E24.

Han mener oljeprisen brøt gjennom viktige tekniske nivåer på fredag.

– Da er det ikke noe motstand før du kommer opp på 50 dollar fatet igjen. Det er en åpen vei oppover igjen for oljeprisen.

Spår oppgang mandag

Schieldrop mener det er sannsynlig med en oppgang i oljeprisen mandag med mindre det kommer makronyheter som trekker alle markeder ned.

– Men det er veldig trolig at oljeprisen fortsetter oppover. Enten kommer etterspørselen og hjelper oljeprisen opp, eller så hjelper Opec prisen oppover.

Allerede fredag var det klart at det ville bli en forlengelse av oljeproduksjonskuttene.

– Men det Opec sier her er at «vi er klare til å gjøre det som trengs, men vi tar det måned av gangen», forklarer Schieldrop.

Han sier videre at når man kommer til juni kan det hende at kuttene holdes til august om nødvendig.

– Det gir veldig styrke til oljeprisen.

Fakta om Opec og samarbeidslandene Heter Organization of The Petroleum Exporting Countries og ble opprettet i 1960.

Består av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Venezuela, Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Kongo.

Opecs mål er å påvirke oljeprisen på en måte som tjener medlemslandenes interesser. Dette handler i praksis om å unngå at prisen faller for lavt, men også å etterstrebe at den, og dermed også medlemslandenes inntekter, svinger minst mulig.

Organisasjonen har en betydelig, om enn minkende, innflytelse på oljemarkedet.

Kartellet er blitt utvidet de siste årene med andre oljeproduserende land, et samarbeid som kalles Opec+. Her inngår Russland og ti andre land. Vis mer vg-expand-down

Oljepris gjør fartsblind

– Man må huske på at man blir litt fartsblind når det gjelder oljeprisen, sier Schieldrop.

Han sier at flere kunder syns at det er dyrt å kjøpe olje når et fat koster 40 dollar, ettersom de har sett en oljepris på mellom 20 og 35 dollar fatet.

– Mange venter da med å kjøpe, men hvis man går tilbake tre måneder vil 40 dollar fatet være en drømmepris.

Vil gjøre opp

I tillegg har land som Irak og Nigeria lovet å implementere sine produksjonskutt «fullt ut» og gjennomføre «ekstra reduksjoner» fra juli til september for å kompensere for at landene ikke har nådd sine mål i mai og juni, ifølge delegatene.

Avtalen er en seier for Saudi-Arabia og Russland som brukte en uke på å få medlemslandene til å oppfylle sine forpliktelser.