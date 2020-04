– Vi kan forlenge livet til norsk sokkel. Også med så lav oljepris

Med mer miljøvennlige og billigere borerigger skulle Dolphin Drilling få nytt liv. Så raste oljeprisen. Bjørnar Iversen er fortsatt fast bestemt på å lykkes.

Bjørnar Iversen tok over som administrerende direktør i Dolphin Drilling i juni 2019. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 6. april 2020 12:42 , Publisert: 6. april 2020 12:28

De er det eldste boreselskapet i Norge. I år fyller Dolphin Drilling 55 år. Administrerende direktør Bjørnar Iversen kunne tenkt seg litt andre rammer for markeringen enn koronapandemi og oljepriskollaps.

– Vi flytter inn i vårt nye driftssenter på Forus rett etter påske. Markeringen av jubileet har vi allerede valgt å flytte til høsten. Vi hadde gledet oss til å vise fram Dolphin Drilling til kunder og samarbeidspartnere, men vi får ta det når situasjonen tillater det, sier Iversen.

Han innser at Dolphin Drillings historie i nyere tid kan være litt forvirrende. I juni i fjor gikk eierselskapet konkurs. Det het tidligere Fred. Olsen Energy, men skiftet i desember 2018 navn til Dolphin Drilling ASA – altså samme navn som boreriggselskapet.

Men riggselskapet gikk aldri konkurs – her tok nye eiere over. Bjørnar Iversen sukker litt på videobildet.

– Akkurat dette har skapt litt kommunikasjonsutfordringer for oss. Men det viktige er at Dolphin Drilling – boreriggselskapet – aldri har vært konkurs, men tvert imot levert sunn butikk i alle år. Og situasjonen nå er at vi er netto gjeldfrie og har finansene i orden, sier han.

Hans jobb er å bygge opp igjen Norges eldste boreriggselskap. Iversen har lang erfaring fra bransjen. Lenge var han i Odfjell Drilling, hvor han blant annet ledet teknologidivisjonen, servicedivisjonen og var med på å bygge en rekke rigger. Så gikk Iversen videre til Songa, hvor han var konsernsjef til Transocean kom inn og kjøpte selskapet i 2019.

Les også Flere alvorlige personskader i oljebransjen

Borgland Dolphin er nå på oppdrag for Shell på Knarr-feltet vest for Florø. Vis mer Dolphin Drilling

Han avviser at Dolphin Drilling har gamle rigger. Selv om de ble bygget på 70-tallet, påpeker Bjørnar Iversen at de er ombygd og pusset opp for milliarder. Vis mer Jon Ingemundsen

Gamle rigger?

Totalt har Dolphin Drilling nå rundt 300 ansatte. 70 av dem jobber på land. Riggselskapet satser på tre borerigger. To av dem, Blackford og Bideford, har for tiden ikke oppdrag og ligger i opplag. Der holdes de såkalte varme – systemene kjøres som om riggene er i jobb, så de skal være raskt klare for nye oppdrag.

Den tredje riggen, Borgland, borer for Shell på Knarr-feltet i Nordsjøen, vest for Florø.

Alle de tre riggene er bygget på 70-tallet, men Dolphin-sjef Iversen avviser at de dermed kan kalles «gamle».

– De er blitt bygget om betydelig og har det nyeste av utstyr. Det er blitt brukt flere milliarder kroner på hver av dem. Ta Borgland Dolphin for eksempel, så er den blitt kåret til den mest effektive boreriggen i Nordsjøen flere år på rad.

Aftenbladet og E24 skrev før helgen om en rapport fra Petroleumstilsynet etter et tilsyn før riggen skulle ut på jobb for Shell. Resultatet var 13 avvik fra regelverket.

– Som jeg har sagt, er jeg ikke fornøyd med at tilsynet kunne sette fingeren på så mye. Alt er imidlertid blitt tatt tak i og det ble ikke gitt noen pålegg, så jeg er helt uenig i at Borgland fikk stryk av myndighetene eller at den framstår som gammel.

– I rapporten står det at riggen framstår som aldrende?

– Borgland ble totalt ombygd i 1999 og 2000, og i så måte er det jo noen år siden den gikk fra verftet. Det finnes andre gode rigger i markedet i dag som framstår langt mer aldrende enn våre. Og når det kommer til utstyr, personell og vedlikehold er vi altså helt i front, sier Iversen.

– Forlenger livet til norsk sokkel

Sist høst kåret Rystad Energy de to Dolphin-riggene Borgland og Bideford til de aller mest miljøvennlige på norsk sokkel.

Rigger med langt nyere byggedato kom nederst på listen.

For Iversen understreker dette poenget.

– Selv om du bor i en leilighet som ble bygget tidlig på 1900-tallet, kan du jo likevel ha pusset den opp og oppgradert den med det siste nye. Mange rigger med nyere byggedato enn våre bruker såkalt dynamisk posisjoneringssystem, som gir økt bruk av drivstoff. Våre rigger ankres fast til havbunnen.

Og med lavere bruk av drivstoff blir det både lavere utslipp og utgifter.

– Så vi har ikke gamle rigger. Våre rigger gir billigere og mer miljøvennlig aktivitet på norsk sokkel. Det er bra for klimaet, og det er bra for den norske stat, som tar 78 prosent av regningen ved leteboring. I tillegg vil billigere brønner gi flere brønner, noe som igjen vil gi norsk sokkel forlenget liv og skape store verdier for samfunnet, sier Iversen.

Les også Oljenæringen ber om krisepakke med LO i ryggen: – Vi ber ikke om skattelette

Les også Equinor-sjefen forbereder seg på en oljepris under 20 dollar: – Det er en ekstrem situasjon

Kanskje en fordel

Så Iversen opplevde at Dolphin Drilling var i flyten. Nye kontrakter med Wellesley Petroleum og I3 Energy var på plass. Selskapet hadde flyttet fra Oslo og til Tananger – og skal inn i et nytt driftssenter på Forus.

– Jeg følte at hele markedet var i ferd med å akselerere. Så kom koronapandemien og ny oljepriskollaps. Det er helt forferdelig. Nå settes mange ting på hold og oljeselskapene skal snu på alle steiner igjen for å spare penger.

Samtidig tror Iversen at et presset marked kan gi dem en fordel, siden han mener Dolphin kan tilby langt lavere pris enn konkurrentene.

– Vi har effektive rigger og vi må ikke bekymre oss for gjeld. Så jeg har tro på at de mest offensive oljeselskapene vil tenke langsiktig og fortsette med boringen. Det er viktig at de fortsetter sine investeringer, for markedet vil komme tilbake. Norge kommer til å være en sterk oljenasjon i lang tid framover.