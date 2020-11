Hydro og Equinor allierer seg med Panasonic: Vurderer å bygge batterifabrikk i Norge

Det pågår flere parallelle prosjekter for å utvikle batterifabrikker i Norden. Nå melder Equinor og Hydro seg på i batterikampen, med giganten Panasonic på laget. Det kan gi milliardinvesteringer og grønne norske industriarbeidsplasser.

Illustrasjonsbilde av Panasonics litium-ionbatterier som brukes i batteripakkene i Teslas elbiler. Vis mer byoutline YUYA SHINO / X03134

Elbilprodusenten Teslas utvikling og vekst har blitt fulgt med argusøyne i mange år, og her hjemme har selskapets avanserte elbiler blitt svært populære.

Samtidig er det et annet selskap som i stor grad har gjort Teslas vekst og utvikling mulig: Japanske Panasonic.

Det var nemlig Tesla og Panasonic som bygget den famøse «Gigafabrikken» i ørkenen i Nevada, der det pumpes ut elbilbatterier i et voldsomt tempo.

Panasonics appetitt på batterimarkedet er imidlertid ikke mettet, for både de og andre aktører ser stor vekst og mange muligheter i horisonten – inkludert i Norge.

I et intervju med E24 forteller Panasonic, Equinor og Norsk Hydro at de har signert en intensjonsavtale – en avtale som kan bety milliardinvesteringer og grønne arbeidsplasser:

Frem til sommeren 2021 skal de tre «batterikameratene» studere mulighetene for å etablere en europeisk batterivirksomhet med fabrikk i Norge.

– Vi ser hvor viktig det er å skape muligheter for energiomstilling og å håndtere klimautfordringen på en god måte. Å slå oss sammen med to ledende aktører som Equinor og Panasonic vil være viktig for å finne ut om vi kan bygge dette, sier konserndirektør Arvid Moss i Norsk Hydro, og legger til:

– Dette handler om å bygge en av de mest spennende verdikjedene i fremtidens industri.

Signaler fra Brussel

Panasonic er et globalt konsern som investerer over hele verden. De ser nå klare trender som driver dem til å se nærmere på Europa:

– Europa er, både markedsmessig og politisk, veldig tydelige på hva man ønsker å oppnå. Det er et stort marked vi kan støtte, sier Allan Swan, direktør i Panasonic Energy North America til E24.

Han roser de to partnerne han har skaffet seg.

– Når det kommer til Norden og Norge spesielt, så ser vi det som en veldig konkurransedyktig mulighet. Det er en konkurransedyktig og kompetent arbeidsstyrke og et klart fokus fra både næringslivet og myndighetene, fortsetter han.

Hydro satser nå tungt på fornybar- og batterisegmentet. Hydro-topp Arvid Moss poengterer også hva som nå skjer i Brussel:

– Det som er viktig er den retningen EU har satt, både med «New Green Deal», og batteri- og råvareinitiativene sine, sier Moss til E24 og fortsetter:

– EU er klare på at man ønsker å bygge en batteriindustri i Europa, slik at man både får verdiskapingen og at man sikrer en effektiv overgang til nullutslippssamfunnet. EU har satt av betydelige midler til å støtte denne agendaen, sier Moss.

– Hva er fordelene og ulempene med å etablere et slikt anlegg i Norge og Norden?

– Vi er den ledende teknologileverandøren på dette feltet og sånn sett har vi mye å tilby. Våre partnere her er også tungt involvert i både energiomstillingen og den teknologiske utviklingen som skjer i deres bransjer, sier Swan og fortsetter

– Denne kombinasjonen trekker oss mot Norge. Vår felles studie vil vise om dette er gjennomførbart i markedet, men vi mener grunnlaget for en forretningscase er der.

Vurderer ulike kundegrupper

De tre selskapene poengterer at de er på et tidlig stadium i prosjektet. Derfor ønsker hverken Panasonic, Equinor eller Hydro å være spesifikke når det gjelder typen og størrelsen på batterifabrikken de ser for seg.

– Når det kommer til størrelse så er vår batterifabrikk, Panasonic Energy of North America (Gigafabrikken i Nevada, journ.anm.) den største i verden med god margin, sier Allan Swan i Panasonic.

– Vi har mye erfaring med å drive store anlegg og det gjør at vi har kunnskapen og erfaringen når vi skal gå videre og jobbe med prosjekter som dette, fortsetter han.

Selskapene sier at batteriene som en eventuell fabrikk vil produsere kan brukes til både biler og andre bruksområder, uten å konkretisere det mer nå.

– Teknologisk sett kan dette gå flere veier og det avhenger av hva sluttbrukeren ønsker. Batteriteknologien gjør det mulig for oss å endre kjemien for å tilpasse batteriene til hver brukers behov. Det gjør det ganske fleksibelt, sier Swan i Panasonic og legger til:

– Det betyr at vi både kan produsere batterier for kjøretøy eller andre segment.

– Tilgang til batterier vil være kritisk

– Hva er forretningscaset for Equinor her, skal dere bli en batterileverandør?

– Vi er fortsatt på et tidlig stadium i dette prosjektet, men Equinor er jo på en reise for å bli et bredt energiselskap. Dette initiativet bør ses som nok en satsing i den energiomstillingen vi ser både innen transport og den bredere energibransjen, sier direktør for forretningsutvikling i Equinor, Anders Hærland, til E24.

Han peker på at Equinor nylig kunngjorde at selskapet skal ned til null netto utslipp i 2050, og at batterier vil være en viktig driver av flere som må til for å nå det målet.

– Equinor investerer jo mye i havvindparker, og dere har tidligere snakket om at batterier kan spille en viktig rolle i lønnsomheten og for å balansere ut kraftnettet. Ønsker dere strategisk sett å sikre dere tilgangen til batterier?

– Det er et potensial for det. Vi har levert energi gjennom hydrokarboner i fire tiår og vi vil fortsette med å levere energi i fremtiden, selv om stadig mer vil være i form av elektroner, sier Hærland og fortsetter:

– Vi mener tilgang til batterier vil være kritisk for å møte irregulariteten i fornybar energiproduksjon.

Langt ifra alene

Prosjektet med Equinor og Panasonic er langt ifra det første Hydro har engasjert seg i. Den norske aluminiumsgiganten gikk nylig ut og varslet at de etablerer to nye forretningsområder: Fornybar energi og batterier.

Hydro sitter i dag med en eierpost i svenske Northvolt og kanadiske Corvus Energy. Equinor sitter også på en eierandel i Corvus.

Corvus Energy, med bistand fra Hydro, har bygget en batterifabrikk i Bergensområdet for leveranser til maritim sektor. Med Northvolt har Hydro etablert Hydro Volt, som skal bygge et anlegg for resirkulering av batterier i Fredrikstad.

Nå vurderer Hydro altså å gå inn i enda et prosjekt.

Panasonic, Equinor og Hydro er ikke alene om tanken om å satse på batterifabrikk eller andre områder innen batteritrenden i Norge og Norden – tvert imot så har flere aktører allerede kommet et langt stykke på vei.

Her er noen eksempler:

– Hvordan vurderer dere konkurransen i markedet?

– Vi er i en tidlig fase, og markedet vokser og endrer seg raskt. Det er enorme muligheter og vi tror timingen er riktig, sier Swan i Panasonic.

– Dette er et ekstremt raskt voksende marked, men fremfor å titte over skulderen på konkurrentene vil vi fokusere på hva vi kan få til sammen, sier Moss i Norsk Hydro og fortsetter:

– Det vil være plass til mange aktører i dette markedet, og så må vi gjøre hjemmeleksene våre og så skal vi se om vi kan få dette til, fortsetter han.

Regnestykket må gå opp

Det er mye arbeid som gjenstår frem mot neste sommer, når man etter planen skal avgjøre om man går videre med prosjektet eller ikke.

En nøkkel er å få klar en plan som kan være lønnsom og skalerbar. Frem mot sommeren skal både potensielle kunder og myndigheter kontaktes.

Hydro-direktøren forteller at de gjennom samarbeidet med Corvus og Northvolt har sett viktigheten av å ha industriell kompetanse når slike prosjekter skal løftes frem til lønnsomme satsinger.

– Den bakgrunnen har vi i Hydro og vi ønsker å være en industriell eier. Vi ønsker å bygge industri som kan spille en rolle for samfunnet og det har vi vist før at vi kan, men vi kan ikke gjøre dette alene, sier Moss.

– Vil dette prosjektet kreve offentlig støtte for å bli realisert, eller ser dere for dere at dette kan finansieres av dere eller annen privat kapital?

– Vi vil ha diskusjoner med både Brussel og norske myndigheter om hva slags støtte eller grønn finansiering som vi kan få til å støtte dette prosjektet. Hvordan formatet blir vil være en del av studiene og arbeidet som vi nå skal gjøre fremover, sier Moss.