Hilde-Marit Rysst skal fortelle politikerne hvorfor ulykken må granskes på nytt, 41 år etterpå.

Hun er ikke alene om å kreve ny gransking av Kielland-ulykken i 1980. Til høringen på Stortinget fredag vil både politikere, fagforeninger og etterlatte kreve svar om ansvar, årsak og erstatning.

Hilde-Marit Rysst er fagforeningsleder i Safe og støtter kravet om ny gransking av Kielland-ulykken. Vis mer byoutline Braastad, Audun / NTB scanpix

– Det vil være et nytt overgrep overfor de overlevende og de etterlatte hvis Kielland-ulykken ikke blir gransket på nytt, sier Hilde-Marit Rysst.

– Som nasjon kan vi heller ikke leve med at spørsmål forblir stående ubesvart, sier hun.

Rysst leder fagforeningen Safe, som har mange medlemmer i oljeindustrien, også overlevende etter Kielland-katastrofen.

Høring i Stortinget

Midt i påsken, den 27. mars, var det 41 år siden «Alexander L. Kielland»-plattformen tippet rundt i Nordsjøen. 123 mennesker mistet livet i landets verste industriulykke. 30 er aldri funnet. 69 overlevde. Ingen er stilt juridisk til ansvar for ulykken.

Fredag skal Hilde Marit Rysst fortelle politikerne hvorfor ulykken må granskes på nytt, 41 år etterpå. Til høringen i Stortinget kommer også Kielland-nettverkets talsmann, Kian Reme, bransjeforeningen Norsk olje og gass, flere fagforeninger og oljeminister Tina Bru, på vegne av regjeringen.

Avgjøres før valget

Etter høringen skal komiteen lage en innstilling til Stortinget som diskuterer saken i plenum, før endelig avgjørelse før sommeren.

SV vurderer sterkt å støtte en ny gransking av ulykken.

Freddy André Øvstegård i SV. Han sitter i kontrollkomiteen på Stortinget. Vis mer byoutline PETER MYDSKE

– Ansvarsforholdet er et spørsmål som overlevende og etterlatte mener at fortsatt henger i luften, sier Freddy André Øvstegård i SV. Han sitter i kontrollkomiteen på Stortinget.

– At etterlatte og overlevende opplever ansvarsforholdet som uavklart, vil det være et viktig lodd på vektskåla for oss, sier Øvstegård.

Normalt vil et råd fra Riksrevisjonen veie tungt. Denne gangen er SV villig til å trosse rådet fra Per-Kristian Foss og Riksrevisjonen.

Trosser Riksrevisjonens råd

Rysst i Safe støtter dette. Det samme gjør Kielland-nettverket.

– Det er bare tull når Riksrevisjonen sier at det ikke vil være mulig å finne flere svar så lenge etterpå. Vi har bedre metoder i dag, både for gransking og for tekniske undersøkelser, sier Rysst.

– Det har vært altfor mye hemmelighold til at det er greit å avslutte nå, uten ny gransking, slår hun fast.

Høyrerepresentant Svein Harberg lover åpne ører og et åpent sinn før høringen fredag.

– Et sentralt spørsmål blir om vi har lært og hva vi har lært etter ulykken, sier Harberg.

Hva har vi lært?

Rysst i fagforeningen Safe har en annen innfallsvinkel til læringsspørsmålet:

– Oljeindustrien elsker å si at bransjen har lært. Men hva har vi lært? Når spørsmål står ubesvart kan vi ikke vite om vi har lært alt vi burde, verken om sikkerhet, ansvar eller oppfølging etterpå, sier Rysst.

I 1980 hadde vi lover som regulerte oppfølgingen av etterlatte og pårørende. Lovene ble ikke brukt, påpeker Riksrevisjonen.

– Hvordan kan vi si at vi har lært nok når vi ikke brukte de lovene vi allerede hadde den gangen, spør Rysst.

«Kielland»-ulykken 27. mars 1980: Boreriggen «Alexander L. Kielland», som ble brukt som boligrigg, tippet rundt i Nordsjøen mens den lå ved Edda-feltet. 123 mennesker døde. Eiere: Stavanger Drilling eide riggen, mens Phillips Petroleum Norway, i dag en del av ConocoPhillips, lånte riggen inn som boligplattform. Årsaker: Den offentlig oppnevnte granskingskommisjonen slo i 1981 fast at årsaken var en sprekk i D6-staget på plattformen. Sprekken hadde utviklet seg over tid og oppsto som følge av en dårlig sveis ved innfestingen av en såkalt hydrofon. Den norske kommisjonen la dermed skylden på verftet CFEM i Frankrike som hadde bygget plattformen. De franske interessene tilbakeviste denne en-faktorforklaringen og så ulykkesårsaken som mer sammensatt, som også inkluderte andre forhold. Forlik: Norske og franske interesser ble enige om et hemmelig forlik i 1991, ti år etter ulykken. Dette ble ikke offentlig kjent før i 2016. Vis mer vg-expand-down

Odd Kristian Reme mistet broren sin, Rolf i Kielland-ulykken. Her fotografert ved «Brutt lenke» i Kvernevik ved 40-årsmarkeringen. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Riksrevisjonens konklusjon Myndighetene får sterk kritikk for mangelfull oppfølging av etterlatte og overlevende.

Veritas blir kritisert for sin dobbeltrolle ved at de både var med på granskingen etterpå og var ansvarlig for inspeksjonene av plattformen før ulykken.

Ikke hørt: Riksrevisjonen slår fast at mange relevante aktører ikke er blitt intervjuet eller hørt av den norske kommisjonen. Ingen av dykkerne som undersøkte vraket av Kielland ble intervjuet av den norske kommisjonen.

Årsak: Det er avdekket svakheter ved granskingskommisjonens arbeid fra 1981, men hovedkonklusjonen står fast: Utmattingsbruddet var utløsende årsak.

Fransk versjon: Riksrevisjonen slår imidlertid også fast at det er ulik oppfatning av de sammensatte ulykkesårsakene i den norske og den franske granskingsrapporten etter ulykken.

Ikke ny gransking: Tross kritikk av myndighetene, og kritikk av at Stavanger Drilling og Phillips sitt ansvar ikke er blitt evaluert, vil Riksrevisjonen ikke anbefale ny gransking. Vis mer vg-expand-down

Hilde-Marit Rysst, leder i fagforeningen Safe. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Åpent sår i 40 år

I mer enn 40 år har spørsmålene om årsak og ansvar stått ubesvart for mange etterlatte og overlevende. Kravet om en ny gransking er aldri blitt fulgt opp.

Nå er svaret nærmere enn noen gang: Stortinget skal bestemme før sommeren om de støtter en ny gjennomgang av ulykken, for å finne svar og ansvarliggjøre.

Etter ny oppmerksomhet rundt ulykken i 2016, bestemte Stortinget i 2019 at Riksrevisjonen skulle gå gjennom ulykken på nytt. Fredag går politikerne gjennom Riksrevisjonens rapport. Rapporten ble lagt fram 9. mars i år.



Solveig Horne fra Fremskrittspartiet og Rogaland sitter i komiteen. Vis mer byoutline Cornelius Poppe / NTB

Solveig Horne fra Fremskrittspartiet og Rogaland sitter i komiteen. Hun er opptatt av spørsmålet «hva har vi lært» og oppfølgingen av etterlatte og pårørende.

– Umiddelbart klarer vi ikke å se at det er grunnlag for en ny gransking, sier Horne før høringen.

Dag-Terje Andersen i Arbeiderpartiet leder komiteen. Han har ikke svart på Aftenbladets henvendelse.

